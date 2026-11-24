큰사진보기 ▲이태현 KBS 사장 후보자가 24일 오전 서울 여의도 국회 과학기술방송통신위원회에서 열린 인사청문회에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"윤석열 대통령, 내란범인가?" - 이진숙 국민의힘 국회의원

"가장 예민한 문제에 대해서 저의 발언은 앞으로 KBS 보도 제작의 가이드라인이 될 수 있다. 적절치 않다." - 이태현 KBS 사장 후보자

큰사진보기 ▲이진숙 국민의힘 의원이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 이태현 KBS 사장 후보자 인사청문회에서 이 후보의 답변을 듣고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲황정아 더불어민주당 의원이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 이태현 KBS 사장 후보자 인사청문회에서 12.3 비상계엄 당시 KBS의 계엄 방송 사전 준비 관여 의혹과 관련해 감사를 요구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김장겸 국민의힘 의원이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 이태현 KBS 사장 후보자 인사청문회에서 2021~2025년 5년 연속 <뉴스타파> 후원 이력을 지적하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲김장겸 “오만한 태도로 취재하는 <뉴스타파> 왜 후원했나”… 이태현 후보자 답변은? 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲이태현 KBS 사장 후보자가 24일 오전 서울 여의도 국회 과학기술방송통신위원회에서 열린 인사청문회에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

이진숙 국민의힘 국회의원이 "본인은 어떻게 생각하나?"라고 재차 압박하자, 이태현 KBS 사장 후보자는 "이 자리가 엄중한 공영방송 사장 후보자의 자리"라며 즉답을 피했다.개정 방송법에 따라 사장후보국민추천위원회를 거친 첫 KBS 사장 후보자의 인사청문회가 24일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 진행됐다. 정치적 독립성과 공정성이 화두로 떠오르면서, 더불어민주당 의원들은 박장범 현 사장의 '조그만 파우치' 발언을 잇따라 소환하며 공영방송의 신뢰 회복을 주문했다.반면 국민의힘 의원들은 이 후보자의 독립언론 <뉴스타파> 후원 이력을 문제 삼으며 편향성 시비를 제기했다. 조작기소 특검법과 조희대 대법원장 탄핵 추진 등 정치 현안에 대한 입장 표명까지 무리하게 요구했다. 사실상 '사상 검증'하는 모양새였다.이 후보자는 이날 모두발언에서 "사장이 개별 보도와 편성 제작에 개입하지 않는다는 원칙을 분명히 하겠다"라며 편성위원회 정상화와 임명동의제·편성규약의 실효성 확보를 약속했다.첫 질의에 나선 이주희 민주당 의원은 2023년 11월 14일 박장범 당시 앵커가 <뉴스9>에서 자사 기자들의 과거 보도를 사과한 일을 거론했다. 오세훈 서울시장의 내곡동 땅 의혹 보도를 예로 들며 "회사가 공정했다고 지켜낸 보도를 2년 뒤에 그 같은 회사가 불공정하다고 낙인을 찍은 것"이라고 꼬집었다.이 후보자는 "가장 우선순위는 더 이상 경영진이 바뀔 때마다 보도의 공정성이 훼손되지 않는 구조를 만드는 것"이라고 강조했다. 방송 경위 조사와 기자들의 명예 회복 요구에도 "그것 포함해서 전체를 다 철저히 살펴보도록 하겠다"라고 답했다.이훈기 민주당 의원도 박민·박장범 체제를 향해 "정권의 방송 하수인 역할을 해왔다"라며 "KBS 역사상 가장 오욕의 역사가 아니었나 싶다"라고 비판했다.황정아 민주당 의원 역시 "공영방송의 전파를 뇌물을 가려주는 용도로 사용하다니, 이 사태에 대해서 아직까지 그 누구도 사과를 하는 사람이 없다"라며 "수신료 올려달라고 읍소하기 전에 처절한 반성이 선행되어야 하는 것 아닌가?"라고 따졌다. 12.3 비상계엄 당시 KBS의 계엄 방송 사전 준비 관여 의혹에 대한 감사도 요구했다. 이 후보자는 취임 후 경위를 파악하겠다고 답했다.이정헌 민주당 의원은 2024년 윤석열 대통령 특별대담에서 박장범 당시 앵커가 김건희씨의 명품 가방을 '파우치'라고 표현한 영상을 재생했다. 이 후보자는 "인터뷰어로서 국민들이 물어야 될 질문을 적절히 했는가라는 의문을 방송인 출신으로서 가졌다"라며 "내부 구성원들도 우려가 많은 것으로 파악하고 있다"라고 답했다. 완곡하게나마 박장범 당시 앵커의 질문에 비판적인 견해를 밝힌 셈이다.김현 민주당 의원은 "조그만 파우치라는 희대의 망언을 통해서 김건희 방송을 만들었다"라며 "이것에 대해서 사과를 하지 않고 시작한다면 KBS는 회생되기 어렵다고 생각한다"라고 목소리를 높였다. 이 후보자는 여지를 남기면서도 "사과는 취임 이후에 과정, 제도, 절차를 살펴본 다음에 결정하겠다"라고 신중한 태도를 취했다.그런데 김장겸 국민의힘 의원은 이 후보자의 2021~2025년 5년 연속 <뉴스타파> 후원 이력을 문제 삼았다. 월 3만 원 정도의 후원을 유지했던 점을 거론하며 "뉴스타파의 보도 방향과 이념이 후보자하고 맞아서 그런 것인가?"라고 꼬투리를 잡았다. 이 후보자는 "이념 지향성이 맞아서 후원한 것은 아니다"라며 "독립언론으로서 재정적인 어려움을 겪기 때문에 후원한 것"이라고 답했다.김 의원은 김만배·신학림 인터뷰 보도 관련 재판에 이어 2024년 7월 자신을 상대로 한 <뉴스타파>의 취재 방식까지 끌어들였다. 국회사무처의 경고 처분과 관련 판결을 거론하며 "거만하고 오만한 태도로", "인권을 유린하면서까지" 취재한다고 비난했다.이 후보자가 후원자로서도 개별 보도에 관여하지 않는다는 취지로 답하자, 김 의원은 말을 끊으며 "아니, 그게 말이 되나?"라고 반문했다. 박정하 국민의힘 의원도 개별 보도 평가를 유보한 후보자에게 "일종의 직무유기 아닌가?"라고 따졌다.김장겸 의원은 지난 2023년 국민의힘 가짜뉴스·괴담방지 특별위원장을 맡아 해당 보도와 관련해 <뉴스타파>뿐 아니라 KBS·MBC 등의 기자들을 고발하는 데 앞장섰던 당사자이기도 하다.그러나 2024년 5월 외부 전문가 5명으로 구성된 <뉴스타파> 진상조사위원회는 해당 보도를 허위 보도로 판단할 근거가 없으며, 대선 개입을 위한 사전 공모 정황도 발견되지 않았다는 조사 결과를 발표했다. 이 후보자가 <뉴스타파>에 후원금을 내기 시작한 2021년은 문제의 녹취록이 보도되기도 전이었다.그러자 김남국 민주당 의원은 "팩트체크를 해야 될 부분이 있다"라며 김장겸 의원의 질의를 직접 반박하고 나섰다. 지난해 9월 4일 서울행정법원이 김만배 녹취록 인용 보도와 관련해 KBS에 부과된 3000만 원의 과징금 처분을 취소했고, MBC·JTBC·YTN도 관련 소송에서 승소했다는 점을 짚었다. 대장동 대출 브로커 수사 무마 의혹도 <뉴스타파> 보도에 앞서 JTBC 보도와 대선 토론에서 제기됐다고 설명했다.김 의원은 "특정인에게 불리한 의혹을 보도했다는 이유만으로 정치적 편향성이 있다고 평가하는 것은 잘못됐다"라며 "검찰의 기소만으로 대선 개입과 허위 보도가 확정된 것처럼 규정하는 것 자체가 무죄추정의 원칙에 반한다"라고 지적했다. 여야 후보자 누구든 의혹이 제기되면 보도해야 하지 않느냐는 질문에 이 후보자는 "우리의 책무"라고 답했다.뒤이어 이진숙 의원은 '파우치' 대담에는 우려를 표하고도 <뉴스타파> 인용 보도에 대한 판단을 유보한 점을 따지고 들었다. 이 후보자는 "KBS 사내 분위기 우려를 전한 것이고, 저 또한 시청자로서 약간의 우려가 있었다"라고 설명했다.이 의원이 전직 대통령 윤석열씨가 내란범인지 물은 것도 이 대목이었다. 이 후보자가 2심 판결을 언급했다가 항소심이 진행 중이라고 답하자, 이 의원은 "민주당 정권이 재판소원제를 통해서 4심까지 만들었기 때문에 4심까지 가봐야 알겠다"라며 개인적 판단을 거듭 요구했다. 이 후보자는 즉답을 피하면서도 어떤 판결이든 KBS가 전해야 할 사실이라고 강조했다.결국 상임위원장이 개입해야 했다. 민주당 소속 송기헌 과방위원장은 지난 19일 한덕수 전 국무총리에 대한 대법원 판결을 거론하며 "윤석열 본인에 대해서는 내란이라는 확정 판결이 아직 안 나왔지만, 그 당시 12월 3일의 계엄 자체가 내란이라는 것은 이미 한덕수 판결에서는 확정이 된 사실"이라고 지적했다.