큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 청와대에서 국무회의 개회를 선언하고 있다. 2026.11.24 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲창립대회2025년 3월 15일 국회 대회의실에서 개최된 '국민주권전국회의' 창립대회 ⓒ 고창남 관련사진보기

정부가 12·3 비상계엄 사태를 막아낸 시민들의 역사를 기리기 위해 12월 3일을 국가기념일인 '국민주권의 날'로 공식 지정한 가운데, 시민사회가 환영의 뜻과 함께 실질적인 민주주의 제도 개혁을 촉구하고 나섰다.앞서 이재명 대통령은 24일 열린 국무회의 모두발언을 통해 12·3 비상계엄 저지의 역사를 기리기 위해 12월 3일을 국가기념일인 '국민주권의 날'로 공식 지정한다고 밝혔다.이에 시민단체 '국민주권전국회의'는 24일 성명을 발표하고 정부의 이번 기념일 지정 결단을 환영하면서도, 기념일 명칭과 날짜 선정에 대한 아쉬움과 함께 직접민주주의 강화를 위한 3대 핵심 과제를 정부에 제안했다.국민주권전국회의는 이날 발표한 '국민주권의 날 지정을 환영하며, 빛의 혁명을 완성하는 실질적 주권 시대로 나아가자'라는 제목의 성명서에서 "12·3 비상계엄 선포라는 헌정 사상 초유의 위기를 맨몸으로 막아낸 위대한 시민들의 승리를 기리기 위해 국가기념일로 공식 지정한 것을 진심으로 환영한다"고 밝혔다.단체는 이어 "권력의 총구 앞에 저마다의 빛으로 맞서 민주주의를 지켜낸 '빛의 혁명'이 국가적 기억으로 공식 자리매김하게 된 것은 분명 뜻깊고 반가운 진전"이라고 평가했다. 다만 단체는 그동안 민주주의 현장에서 주권자의 목소리를 대변하며 지속적으로 제안해 온 '명칭'과 '날짜'가 반영되지 못한 점에 대해서는 일말의 아쉬움을 표했다.먼저 명칭과 관련해 국민주권전국회의는 '국민주권의 날'보다 '주권자의 날'이 그날의 정신을 더욱 온전히 담아낼 수 있다는 입장을 재확인했다. 단체는 "촛불혁명을 넘어 2024년 겨울 광장을 수놓은 '응원봉 혁명'의 진정한 주인공은 박제된 원리나 추상적 개념이 아니라, 추위를 견디며 헌정을 지켜낸 개개인의 시민들이었다"며 "'노동자의 날', '여성의 날', '장애인의 날'이 그러하듯 역사를 움직인 주체 그 자체인 '주권자'를 호명하고 기리는 것이 민주공화국의 취지에 더욱 부합한다"고 설명했다.날짜 선정에 대해서도 다른 시각을 제시했다. 12월 3일이 헌정 위기가 촉발된 날인 반면, 광장을 메운 응원봉의 물결과 국회의 결단이 결합해 불법 계엄을 공식적으로 무효화하고 주권자의 승리를 확정 지은 날은 12월 4일이라는 지적이다. 단체는 "위기의 시작이 아닌 승리의 완성을 기념하자는 시민사회의 숙의와 제안이 충분히 반영되지 못한 점은 아쉽게 다가온다"고 덧붙였다.국민주권전국회의는 이번 국가기념일 지정이 갖는 역사적 무게와 정부의 결단을 존중하며 이를 더 큰 민주주의로 나아가기 위한 출발점으로 삼아야 한다고 강조했다. 그러면서 '국민주권'을 기치로 내건 정부라면 기념일 지정이라는 상징적 조치를 넘어 주권자의 권리가 일상과 제도 속에서 온전히 실현되도록 책임을 다해야 한다며 세 가지 과제를 공식 촉구했다.단체가 제시한 첫 번째 과제는 대통령 직속 또는 국가 차원의 '국민주권위원회' 설치다. 일회성 기념행사에 그치지 않고, 광장에서 빛났던 주권자의 의사가 국정 전반에 상시적으로 반영될 수 있는 공식 기구가 필요하다는 것이다. 민관 거버넌스를 뛰어넘는 형태의 위원회를 구성해 직접민주주의 요소를 강화하고, 주권자의 정책 제안을 국정 과제로 직결시키는 통로를 열어야 한다고 역설했다.두 번째로는 실질적 국민주권을 보장하기 위한 법·제도적 정비를 요구했다. 12월 4일의 승리가 다시는 위협받지 않도록 헌정 질서 파괴 행위에 대한 예방 장치를 강화하는 것은 물론, 국민발안제·국민소환제 도입 등 주권자가 대의민주주의의 한계를 보완하고 권력을 직접 통제할 수 있는 입법적 토대를 조속히 마련해야 한다는 주장이다.세 번째 과제는 행정 패러다임의 전환이다. 주권자를 행정의 시혜 대상이나 동원의 객체로 보던 기존 관성에서 벗어나, 주요 국가 정책의 수립과 집행 과정에서 주권자의 알 권리를 철저히 보장하고 시민 숙의 공론화 과정을 제도화하는 등 행정 시스템 전반을 '통치와 관리'에서 '주권자 중심의 숙의'로 재설계할 것을 주문했다.국민주권전국회의는 이번 성명을 통해 기념일 지정의 궁극적 목표가 '헌법 정신의 제도적 구현'에 있음을 분명히 했다. 단체는 성명 말미에서 "그날 겨울밤 차가운 아스팔트 위에서 저마다의 응원봉을 들어 올렸던 주권자들의 외침은 단순히 과거의 폭거를 막아내는 데 멈추지 않았다"며 "그것은 '대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다'는 헌법 제1조가 현실의 법과 제도로 살아 움직이는 새로운 대한민국을 향한 명령이었다"고 강조했다.특히 단체는 이재명 정부를 향해 단순한 기념일 제정에 만족하지 말고 구체적인 입법 및 행정 개혁으로 응답할 것을 거듭 압박했다. 국민주권전국회의는 "정부의 이번 지정을 거듭 환영하며, 앞으로도 주권자의 권리가 온전히 꽃피울 수 있도록 건설적인 제안과 행동을 멈추지 않을 것"이라며 "정부가 '빛의 혁명'을 완수하는 과감한 제도 개혁으로 화답하기를 기대한다"고 밝혔다.정부의 이번 '국민주권의 날' 지정이 단순한 역사적 기억의 보존을 넘어, 광장의 요구였던 '일상적 주권 실현'과 '직접민주주의 확대'라는 제도적 결실로 이어질 수 있을지 시민사회의 이목이 집중되고 있다.