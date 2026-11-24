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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

20대 청소노동자가 수거차량 후미 발판에서 작업하다 사망하는 사고이 발생하면서 청소노동자의 열악한 노동환경에 대해 관심이 높아진 가운데, 청주시가 청소노동자들의 교섭 요구에 응하지 않고 기존과 같은 방식으로 새로운 대행용역 계약을 추진하고 있어 논란이 일고 있다.청주시는 지난 20일 '2027~2029년 청주시 생활폐기물 수집·운반 대행용역(3구역)' 전자입찰 공고를 냈다. 앞서 지난달 27일 충북지방노동위원회는 청주시 생활폐기물 수집·운반 대행업체 노동자들의 근무시간과 근무일 등 노동조건에 대해 청주시가 사용자로서 교섭 의무를 부담한다는 취지의 판정을 내렸다.이는 청주시가 민간업체에 청소업무를 위탁했더라도 노동조건을 실질적으로 결정하는 사안에 대해서는 노조와 교섭해야 한다는 의미다. 하지만 청주시는 판정 이후에도 노조와 교섭을 진행하지 않은 채 입찰 절차를 예정대로 추진했다.지난 19일에는 대행업체 노동자들이 소속된 민주노총 공공운수노조 충북지역평등지부 청주환경지회가 기자회견을 열고 청주시를 규탄했다.노조는 청주시가 지방노동위원회 판정을 이행하지 않고 노동조건에 관한 교섭을 과업지시서로 대신하려 한다고 비판했다. 입찰이 진행되면 새로운 계약이 체결되는 2029년까지 노동조건을 실질적으로 바꾸기 어려워진다는 주장이다.청주시는 청소노동자 사망사고 이후 안전대책 마련에는 발 빠르게 움직였다. 지난 5일 청주시 직영 청소노동자가 수거차량 후미 발판에서 작업하다 사망하자 이장섭 청주시장은 빈소를 찾아 애도하고 다음 날 후속 대책 마련을 지시했다.지난 16일에는 저상청소차 32대를 추가 도입하고 관련 예산을 기존 85억원에서 170억원으로 확대하는 등 안전관리 강화 방안을 발표했다.하지만 청주시의 이같은 대책에도 현장 청소노동자들은 위험의 외주화라는 비판을 제기했다. 청주시의 대책과 예산은 대부분 직영 수집·운반체계에 적용될 뿐, 2024년 청주시의 지시로 발판을 제거한 대행업체 소속 청소노동자들의 노동강도와 안전까지 반영하지 않았다는 것이다.여기에 청주시 직영 수거구역이 줄어들면서 대행업체 노동자들의 업무 부담은 더 커졌다는 주장도 나온다.한 청소노동자는 "발판을 떼면 노동강도가 늘어난다는 것은 모두가 아는 일"이라며 "사람과 차량을 늘려야 같은 구역을 소화할 수 있다. 그런데 청주시는 대행업체에 위임한다며 대행업체가 대책을 마련하라고 했고, 업체는 노동자들에게 더 빨리, 더 많이 움직이라고 요구할 뿐"이라고 말했다.더욱 큰 문제는 사망사고라는 커다란 문제가 발생했는데도, 그 이후 진행한 대행용역 입찰 내용에는 청소노동자의 노동강도 반영과 안전대책이 빠졌다는 점이다.청주시는 새 대행용역 입찰의 기초금액을 정하기 위해 연구기관에 원가분석용역을 의뢰했다. 이 과정에서 업무량과 노동강도 등을 분석해 필요한 인력과 차량 규모를 산정했다.하지만 노동계는 발판 제거 이후 증가한 노동강도가 제대로 반영되지 않았다고 주장한다. 청주환경지회 관계자는 "발판 제거 전후를 비교하면 노동강도가 40% 이상 증가했지만, 원가분석용역에서는 2.8% 증가한 것으로 분석해 반영한 것으로 알고 있다"고 말했다.그는 "직영 차량은 사망사고 이후 발판을 제거했지만 대행업체 차량은 이미 2024년에 발판을 없앴다"며 "발판 제거 전후를 비교해야 하는데 이미 발판이 제거된 2025년과 2026년을 비교한 것으로 안다"고 지적했다.청주시 측은 이에 대해 "발판 제거 전후의 노동강도 변화는 2025년 대행용역 계약 당시 반영했다"고 설명했다. 그러나 당시 반영 내용과 노동강도 측정 자료를 공개할 수 없다고 밝혔다. 이번 원가분석용역에서 노동강도 증가율 2.8%를 반영했는지에 대해서도 확인해 줄 수 없다는 입장이다.이전 과업지시서와 새 과업지시서의 변경된 내용도 문제다. 기존에는 새벽 3시 운행을 명시하고 운행시간을 변경하려면 청주시의 사전 승인을 받도록 했다. 하지만 이번 과업지시서에는 업체가 자율적으로 운행시간을 정하도록 변경됐다.또 기존 과업지시서에는 월요일과 공휴일 근무, 3일 이상 연속 휴무 불가 등 구체적인 규정이 있었지만, 이번 이번 과업지시서에는 이런 조항이 삭제되거나 완화됐다.청주시의 직접적인 통제 범위를 줄인 변화라는 평가다. 앞서 지노위가 과업지시서에 명시된 근무시간·근무일·휴일 등이 청주시의 교섭 대상에 해당한다고 판단했지만 오히려 업체에 떠넘긴 꼴이다.노동계는 청주시가 입찰 절차를 서두르기보다 대행업체 노동자들과 먼저 교섭하고, 노동강도와 작업환경을 실질적으로 개선할 대책을 마련해야 한다고 촉구하고 있다. 사망사고 재발을 막기 위해서는 차량 안전장치뿐 아니라 충분한 인력과 장비를 확보하고, 발판 제거 이후 늘어난 노동 부담까지 반영해야 한다는 입장이다.