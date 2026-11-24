공공 보건의료 분야 의료 인력을 양성하기 위한 국립의학전문대학원(국립의전원)의 설립과 운영에 필요한 세부 기준이 마련됐다. 학생 정원과 입학 전형부터 등록금·주거비 지원, 학비 반환 기준까지 구체화됐다.
보건복지부는 24일 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 '국립의학전문대학원 설립 및 운영에 관한 법률 시행령' 제정안이 의결됐다고 밝혔다.
국립의전원은 공공 보건의료 분야에 종사할 의료 인력을 양성하기 위해 설립하는 4년제 대학원대학이다. 앞서 복지부는 지난 10월 1일 제4차 설립준비위원회에서 국립의전원 소재지를 전북특별자치도 남원시로 확정한 바 있다(관련 기사 : 국립의전원 '남원'에 짓는다... 2029년 개교 추진 https://omn.kr/2jyw9
).
이번 시행령은 지난 5월 26일 제정·공포된 국립의전원법이 오는 27일 시행됨에 따라 법률에서 위임한 설립·운영과 재정 지원, 학생 선발 및 지원 등에 관한 세부 사항을 규정한 것이다.
우선 국립의전원은 정관 인가일과 임원 선임 승인일 가운데 늦은 날부터 3주 이내에 주된 사무소 소재지에서 설립 등기를 마쳐야 한다. 교원과 직원, 조교, 학생 등 구성단위별 대표로 평의원회를 구성하고, 대표 선출 방법과 회의 개최 등 조직 운영 기준도 마련했다.
재정 지원 근거도 구체화했다. 정부는 국립의전원의 안정적인 설립과 운영을 위해 출연금과 보조금을 지원할 수 있으며, 지원 대상에는 공공 보건의료 인력 양성 및 교육·훈련에 필요한 인건비와 운영 경비, 시설 확충비 등이 포함된다. 지원받은 재원은 별도 계정으로 관리하고 정해진 용도에 사용하도록 했다.
학생 선발과 관련해서는 공공 보건의료 분야의 인력 수요 전망과 학교의 수용 능력, 보건의료정책심의위원회 심의 결과 등을 고려해 학생 정원을 결정하도록 했다.
입학 자격은 고등교육법에 따른 대학원 입학 자격을 갖춘 사람으로 정했다. 입학 전형은 서류 심사와 필기시험, 면접시험을 원칙으로 하되 국립의전원의 설립 취지 등을 고려해 일부 전형을 생략하거나 추가할 수 있도록 했다.
학생에 대한 학비 지원 범위도 명시했다. 등록금은 물론 교재비와 실습비, 주거비 또는 기숙사비 등 학업에 필요한 비용을 지원한다. 다만 휴학이나 유급, 징계 등으로 학업이 일시 중단되면 지원도 중단하도록 했다.
지원받은 학비 등의 반환 기준도 마련했다. 사망이나 중증 장애 등 부득이한 사유가 발생하면 반환을 면제하거나 감면할 수 있다. 반환금 납부가 어려운 경우에는 납부 기한을 연장하거나 분할 납부할 수 있도록 했다.
이번 시행령은 관보 게재를 거쳐 오는 27일부터 시행된다. 복지부는 의무복무기간 산정과 의무복무기관 배치, 복무 관리 등 법률에서 위임한 사항을 담은 시행 규칙도 관련 심사를 거쳐 12월 중 제정을 완료할 계획이다.
고형우 복지부 지역필수의료정책관은 "이번 시행령 제정으로 국립의전원 설립과 운영을 위한 제도적 기반이 마련됐다"며 "앞으로도 관계 기관과 긴밀히 협력해 국립의전원 설립을 차질 없이 추진하고, 국가 공공 보건의료를 이끌어갈 전문 인력 양성 기반을 구축해 나가겠다"고 말했다.