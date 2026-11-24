큰사진보기 ▲민주노총 충주음성지부와 지역 노동·시민사회단체가 24일 오전 충북 음성군 임호선 국회의원 지역구 사무실 앞에서 기자회견을 열고 2027년도 정부 예산안에서 전액 삭감된 돌봄노동자 처우개선 예산의 증액 편성을 국회에 촉구했다. ⓒ 박성우 관련사진보기

큰사진보기 ▲그는 24개월 자녀를 둔 워킹맘으로서의 심경도 전했다. 정 사무처장은 "어린이집에 아이를 맡기고 나올 때 수많은 아이들 속에서 정신없이 일하는 선생님들을 보며 이들이 제대로 된 대우를 받지 않는다면 아이를 돌보는 일을 떠넘긴 것이나 다름없다는 생각을 할 때가 있다"며 "한 사람이 여러 사람을 케어하고 연차가 쌓여도 최저임금을 받으며 불안정한 조건 속에서 일하는데 좋은 돌봄 노동이 제공되길 바라는 건 말도 안 된다"고 비판했다. ⓒ 박성우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲참가자들은 구호를 외친 뒤 노정협의 합의안 수준인 기본급 8.7% 인상과 재가 돌봄노동자 월 10만 원 교통비 지급 예산의 국회 반영을 요구하는 의견 요청서를 의원실 측에 전달하며 기자회견을 마쳤다. ⓒ 박성우 관련사진보기

민주노총 충주음성지부와 지역 노동·시민사회단체가 24일 오전 충북 음성군 임호선 국회의원 지역구 사무실 앞에서 기자회견을 열고 2027년도 정부 예산안에서 전액 삭감된 돌봄노동자 처우개선 예산의 증액 편성을 국회에 촉구했다.이날 회견은 지난 5월부터 8월까지 민주노총과 정부 4개 부처가 노정협의를 통해 도출한 합의안이 기획재정부 심의 과정에서 전액 삭감된 데 따른 지역 공동 대응으로 열렸다.기자회견 사회를 맡은 백형록 민주노총 충주음성지부 조직국장은 여는 말에서 "민주노총이 보건복지부와 고용노동부 등 정부 부처와 돌봄 예산과 관련해 합의가 진행된 부분들이 있었고, 27년도에 돌봄 노동과 관련된 노동자들의 처우 개선을 위해 요구해 중앙 정부에 올라갔지만 기재부에서는 돌봄 노동자들에게 예산을 전액 삭감한 상황"이라고 설명했다.이어 "이재명 정부는 27년도 예산이 '슈퍼 예산'이라고 이야기를 하고 있고 지역에서는 노인 돌봄과 장애인 돌봄, 아이 돌봄이 정말 필요한 시기임에도 최소한의 노동 조건 개선을 정부는 외면했다"며 "지역 시민사회단체와 노동단체가 함께 지역구에서 임호선 의원이 국회 예결위 표결 시 예산을 증액할 것을 요구하는 기자회견을 진행하게 됐다"고 취지를 밝혔다.첫 번째 대표 발언에 나선 김규원 음성민중연대 집행위원장은 가족의 돌봄 서비스 이용 경험을 언급하며 국가 책임과 예산 증액을 호소했다. 김 집행위원장은 "서울에 계신 어머니께서 경증 치매라 얼마 전부터 돌봄 케어를 받고 있는데, 어머니가 아주 깐깐하셔서 돌봄 오신 분이 3시간 동안 부동자세로만 있다가 근무 시간을 채우고 가셨다"며 "그 3시간 동안 그분은 어떤 생각을 했을까 매일 고민했다"고 말했다.이어 "그렇게 어렵고 힘들게 일하는 노동자들의 처우 개선을 확대하지는 못할망정 임금의 기준을 최저임금으로 잡고 단시간 근로를 할 수밖에 없게 만들며, 정부가 책임지는 것이 아니라 거의 100% 민간 위탁으로 진행되는 현실에 경악을 금치 못했다"고 성토했다.아울러 "AI니 뭐니 하면서 수백 조, 수천 조 이야기를 하면서 정작 서민들에게 가장 근접하게 필요한 돌봄 예산을 삭감하는 파렴치한 행동을 하면 되겠느냐"며 "이번에 돌봄 예산은 반드시 증액돼야 되고 임호선 의원은 어떠한 경우를 불문하고 찬성표를 주실 것을 간곡하게 부탁드린다"고 덧붙였다.이어 규탄 발언에 나선 정미진 녹색당 충북도당 사무처장은 돌봄 현장의 인력 구조와 보육 경험, 지역 균형 발전 문제를 제기했다. 정 사무처장은 "몇 년 전에 요양보호사 분들을 인터뷰했을 때 돌봄 서비스를 받아야 하는 사람은 갈수록 늘어나는데 돌봄 노동자들을 이런 식으로 대우하면 더 이상 이 일을 할 사람이 없을 것이라는 말이 가장 기억에 남는다"며 "요양보호사 현장의 평균 연령이 60대이고 90% 이상이 여성인데, 이런 조건을 견뎌가며 일하지 청년들은 절대로 그렇지 않을 것이며 돌봄 노동 영역이 언제든지 붕괴할 수 있다는 이야기"라고 말했다.그는 24개월 자녀를 둔 워킹맘으로서의 심경도 전했다. 정 사무처장은 "어린이집에 아이를 맡기고 나올 때 수많은 아이들 속에서 정신없이 일하는 선생님들을 보며 이들이 제대로 된 대우를 받지 않는다면 아이를 돌보는 일을 떠넘긴 것이나 다름없다는 생각을 할 때가 있다"며 "한 사람이 여러 사람을 케어하고 연차가 쌓여도 최저임금을 받으며 불안정한 조건 속에서 일하는데 좋은 돌봄 노동이 제공되길 바라는 건 말도 안 된다"고 비판했다.또 "돌봄 체계와 정책을 늘린다고 생색을 내면서 정작 노동자 처우 개선 예산을 삭감하는 것은 기만적인 행태"라며 "고령화된 지역사회에서 돌봄 노동은 지역을 지탱하는 아주 중요한 노동인 만큼 국회는 돌봄 노동자 예산을 즉각 증액하고 돌봄의 국가 책임과 공공성을 강화해야 한다"고 강조했다.마지막으로 김남진 금속노조 일진다이아몬드지회 사무장이 낭독한 기자회견문에서 참가자들은 전년 대비 12.8% 증가한 820조 9천억 원 규모의 2027년도 슈퍼 예산안 어디에도 130만 돌봄노동자의 처우 개선 예산이 담기지 않았다고 규탄했다.기자회견문은 "초고령사회 대전환 속에서도 대한민국 돌봄 현장은 98% 이상이 민간 영리 시장에 방치되어 있고 국공립 시설은 2% 미만에 불과하다"며 "전체 돌봄노동자의 94% 이상이 만년 최저임금 시급제 노동에 묶여 있고, 주 15시간 미만 쪼개기 계약으로 유급휴일과 4대 보험, 퇴직금조차 박탈당하고 있으며 가정 방문 이동 시간은 무급 처리되고 교통비마저 개인에게 떠넘겨지고 있다"고 지적했다.이어 "돌봄노동자는 언제든 쓰고 버릴 수 있는 값싼 소모품이 아니다"라며 "예산안 심의의 열쇠를 쥔 예결위와 보건복지위, 국회의원들은 2027년도 예산 심의에서 돌봄노동자 처우개선 예산을 증액 편성하라"고 촉구했다.참가자들은 구호를 외친 뒤 노정협의 합의안 수준인 기본급 8.7% 인상과 재가 돌봄노동자 월 10만 원 교통비 지급 예산의 국회 반영을 요구하는 의견 요청서를 의원실 측에 전달하며 기자회견을 마쳤다.