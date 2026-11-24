큰사진보기 ▲이태모 논산시의원이 24일 논산시의회 행정사무감사에서 논산시 기획감사실을 상대로 질의하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

이태모 충남 논산시의원이 24일 논산시의회 행정사무감사에서 보조금을 받는 단체의 예산 집행을 일정한 주기로 점검하자고 제안했다. 공익제보가 들어온 뒤에야 살피는 방식으로는 문제를 제때 발견하기 어렵다는 취지다.이 의원은 이날 논산시 기획감사실이 제출한 자료를 들어 보조금 1억원 이상을 받는 단체가 37곳가량이라고 밝혔다. 그는 논산시가 지난 2023년 보조금 특정감사에서 5억원 이상 사업을 살폈다며, 그보다 적은 금액을 지원받는 단체도 일정한 주기를 정해 점검할 필요가 있다고 말했다.이 의원은 올해 진행된 논산시체육회 특정감사도 거론했다. 그는 담당자가 바뀌는 과정에서 달라진 규정을 미처 파악하지 못해 지적받은 사례도 있다고 봤다. 감사에서 잘못을 찾아내는 데 그치지 말고, 보조금을 어디에 쓸 수 있고 어떤 절차를 밟아야 하는지 단체에 알려 같은 문제가 되풀이되지 않도록 해 달라고 주문했다.시민 제안제도의 운영 방식도 짚었다. 이 의원은 올해 채택된 제안 29건 가운데 예산이 필요한 내용은 없었고, 비용이 드는 제안은 채택되지 않은 경우가 많았다고 지적했다. 그는 비용이 들더라도 시민에게 필요한 제안이라면 담당 부서가 실행 가능성을 충분히 따져야 한다고 말했다. 기획감사실장은 채택되지 않은 제안과 예산이 필요한 제안을 살펴보고 소관 부서와 협의하겠다고 답했다.이 의원은 최근 3년간 성과관리시스템 유지·보수 용역을 같은 업체와 수의계약한 이유도 물었다. 기획감사실은 해당 업체의 시스템 운영 경험과 업무의 연속성을 고려했다고 설명했다. 이 의원은 시민소통위원회 회의 개최 횟수가 감사 자료의 현황표와 세부 내역에 다르게 적힌 점도 지적하며 정확한 집계를 요구했다.보조금 단체의 구체적인 감사 대상과 주기는 이날 제시되지 않았지만 기획감사실장은 올해 특정감사에서 여러 문제가 확인됐다며 "2027년도부터는 보조금 단체에 대한 특정감사를 연차적으로 실시하겠다"고 답했다.