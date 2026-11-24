큰사진보기 ▲서울을 비롯한 수도권 등 지역 초미세먼지 농도가 '나쁨' 수준인 지난 4월 15일 서울 남산에서 바라본 서울 시내가 뿌옇다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 겨울 초미세먼지 전망(2026년 12월 ~ 2027년 2월) ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲계절관리기간별(시행 전~7차) 대기질 현황 ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

큰사진보기 ▲중국 연평균 초미세먼지 농도 ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

정부가 올겨울 초미세먼지 농도를 19㎍/㎥ 이하로 낮추기 위해 석탄발전소 최대 18기의 가동을 중단한다. 인공지능(AI)을 활용한 사업장 감시도 전국으로 확대한다. 수도권과 6대 특·광역시에서는 배출가스 5등급 차량 운행 제한을 이어가고, 교통량이 많은 도로 751개 구간은 하루 3회 이상 청소한다. 서울과 세종 등 4개 시·도에서는 전기·수소차 전용주차 구역도 시범 운영한다.기후에너지환경부는 24일 오후 국무총리가 주재한 미세먼지특별대책위원회에서 이 같은 내용의 '제8차 미세먼지 계절관리제 시행계획'을 확정했다고 밝혔다.이번 계절관리제는 오는 12월 1일부터 내년 3월 31일까지 4개월간 시행한다. 초미세먼지 평균 농도 목표는 19㎍/㎥로, 지난 제7차 계절관리기간(2025년 12월~2026년 3월) 평균 농도인 21.5㎍/㎥보다 낮게 설정했다. 초미세먼지와 그 생성물질 약 13만 7000톤을 감축한다는 목표다.다만 올겨울 미세먼지 농도는 지난해보다 높아질 가능성이 있는 것으로 전망됐다. 기후부가 기상청 3개월 전망과 장기예측 모델을 종합 분석한 결과, 겨울철 초미세먼지 평균 농도가 전년보다 높을 확률은 50%로 나타났다. 반면 평년보다는 낮을 확률이 60%로 가장 높았다. 초미세먼지 '나쁨' 이상 일수 역시 전년보다 많을 가능성이 50%인 반면 평년보다는 적을 가능성이 60%로 전망됐다.김진식 기후에너지환경부 대기환경국장은 이날 브리핑에서 "그간 우리나라는 정부와 국민이 함께 일곱 차례에 걸쳐 계절관리제를 시행한 결과, 초미세먼지 농도는 33.4~21.5㎍으로 36% 개선됐다"고 설명했다.지난 제7차 계절관리기간에는 국내 정책 효과에도 불구하고 기상과 국외 영향 등으로 초미세먼지 농도가 전년보다 상승했다. 당시 관측 농도는 21.5㎍/㎥로 제6차 계절관리기간보다 1.2㎍/㎥ 높았다.원인별로는 국내 정책 효과에 따른 농도 감소분이 1.1㎍/㎥였지만, 기상 영향으로 0.4㎍/㎥, 국외 영향으로 1.3㎍/㎥, 기타 요인으로 0.6㎍/㎥가 각각 증가한 것으로 분석됐다. 이는 전체 초미세먼지 농도 중 국외 영향이 차지하는 비중이 아니라, 전년 대비 농도 변화의 원인을 분석한 결과다.김 국장은 "겨울철과 봄철에는 기상 영향으로 인해 언제든 고농도 미세먼지가 발생할 가능성이 있다"며 "특히, 이번 겨울철 미세먼지 평균 농도는 작년보다 높아질 가능성이 약 50% 수준으로 전망되고 있다"고 밝혔다.정부는 우선 산업·발전·수송 등 핵심 배출원에 대한 관리를 강화한다.산업 부문에서는 한국환경공단에 '대기질 통합관제센터'를 새롭게 설치한다. 굴뚝자동측정기기(TMS), 사물인터넷(IoT), 대기환경측정망 자료를 미세먼지 예보와 통합 분석해 오염 우려지역과 비정상 배출이 의심되는 사업장을 선별하고 신속한 현장 점검과 개선을 유도한다.대형 사업장 450곳은 계절관리제 시행 이전보다 배출량을 추가 감축하고, 영세 사업장 776곳에는 방지시설 운영·유지관리 등 맞춤형 기술지원을 제공한다. 환경감시관 53명을 추가 확보하고, 이동측정차량과 AI를 활용한 스마트 감시체계도 기존 수도권에서 전국으로 확대한다.발전 부문에서는 공공 석탄발전소 52기 가운데 전력수급 여건을 고려해 최대 18기의 가동을 정지하고, 최대 46기는 출력을 80%로 제한한다. 공공·민간 석탄발전소의 저유황탄 사용과 방지시설 관리도 강화한다.수송 부문에서는 선박 연료유 황 함유량 점검 대상을 1080척으로 확대하고, 부산·인천·여수광양·울산 등 4대 항만의 선박 저속운항 프로그램 참여율을 79%까지 높인다. 수도권과 6대 특·광역시의 5등급 차량 운행 제한도 지속한다.고농도 미세먼지 발생에 대비한 위기경보 단계별 대응체계도 운영한다. 제8차 계절관리기간 위기경보 격상 운영 대상은 인천, 전남·광주, 대전, 세종, 경기 22개 시·군, 충북, 충남 등 7개 시·도다.이는 전남·광주 통합에 따른 행정구역 변화를 반영하고 충남을 새롭게 추가한 것이다. 제7차 때는 인천, 광주, 대전, 세종, 경기 18개 시·군, 충북, 전남(조건부) 등이 대상이었다. 전남·광주 통합을 반영해 비교하면 기존 6개 시·도에서 7개 시·도로 확대된 셈이다.생활 주변 미세먼지 관리도 강화한다. 교통량이 많은 도로 751개 구간을 집중관리도로로 지정해 하루 3회 이상 청소하고, 지하역사와 의료기관 등 다중이용시설 5500곳의 실내공기질을 특별점검한다. 농촌지역 영농폐기물 불법소각 단속은 집중관리기간인 내년 3월 농촌 전 지역으로 확대하고, 시·군 합동점검도 주 1회에서 2회로 늘린다.어린이집과 노인요양시설 등 민감계층 이용시설에는 고농도 미세먼지 행동요령을 안내하고, 외국인 노동자를 포함한 옥외노동자에게는 18개 언어로 건강보호 수칙을 제공한다.전기·수소차 이용 활성화를 위한 전용주차 구역도 시범 운영한다. 대상은 서울, 세종, 전남·광주, 경기 등 4개 시·도이며, 각 시·도 공공청사 주차장 일부에 적용한다. 의무사항은 아니며, 공공부문이 솔선수범한다는 취지에서 이번 계절관리기간에 한시적으로 운영한 뒤 확대할 계획이다.상시 대책으로는 대기관리권역 내 다배출 사업장의 2027년 배출허용총량을 전년보다 약 7.3% 줄이고, 전기차 지원도 역대 최대 규모로 확대한다. 2027년 전기차 지원 물량은 정부안 기준 43만대로, 올해 30만대보다 늘어난다. 주택과 사회복지시설의 화석연료 난방설비를 히트펌프로 전환하는 사업도 확대한다.국민에게 제공하는 대기질 정보도 확대한다. 에어코리아 앱을 통해 초미세먼지 주의보·경보와 고농도 예보를 자동으로 알리고, 환경위성과 AI를 활용해 측정망이 없는 지역의 미세먼지 농도 정보를 기존 8시간에서 24시간 연속으로 제공한다. 중국과는 대기질 예보 정보를 매일 공유하고 고농도 시기 대응에도 협력한다.김 국장은 "이번 8차 계절관리제는 그동안 쌓아 온 성과를 바탕으로 국민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 정책의 실효성을 더욱 높여 나가겠다"며 "무엇보다 중요한 것은 현장에서의 실천"이라고 강조했다.이어 "정부는 관계부처, 지방정부와 긴밀히 협력하여 오늘 발표한 대책들이 차질 없이 이행되도록 하고, 국민의 건강과 안전을 지키는 데 모든 역량을 집중하겠다"면서 "깨끗한 공기는 정부의 노력만으로 만들 수 없다. 국민 여러분께서도 생활 속 미세먼지 주의기에 함께 동참해 주시기를 부탁드린다"고 당부했다.