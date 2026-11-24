"어두운 혼란의 시련 속에서 / 나라의 기틀을 바로 세웠던 그대 / 과감한 결단과 뜨거운 충정으로 / 한강의 기적을 다시 이어갔네 / 나라가 혼란 속에 소용돌이 칠 때 / 하늘의 소명으로 풍랑을 잠재웠네
시련의 벽을 넘어선 굳센 의지로 / 한강의 기적을 온전히 완성했네 / 시대의 풍파를 넘어 앞으로 나아가며 / 세계로 향하는 문을 활짝 얼었던 / 그날의 발자취, 영원한 헌신은 / 조국의 역사 위에 찬란히 빛나리라
온 나라 구석구석 전화를 연결하고 / 첨단기술의 미래를 앞당겨 열며 / 세계를 향해 외친 환희의 함성 / 88의 영광을 온 누리에 떨쳤다네 / 시대의 풍파를 넘어 앞으로 나아가며 / 세계로 향하는 문을 활짝 열었던 / 그날의 발자취, 영원한 헌신은 / 조국의 역사 위에 찬란히 빛나리라
그러나 그대 비통하고 애통하다 / 간교한 자들에 의한 모진 시련 끝없었고 / 나라 위한 우국충정 거짓 산에 묻혔다네 / 아직도 그대의 원혼 이승에 계시오니 / 이 아니 슬플소냐 참담하고 원통하다 / 바라건대 하늘이여 부디 굽어 살피소서
지나온 길 돌아보니 이제야 깨닫는다 / 그대와 보냈던 그때가 가장 행복했음을 / 아 용단의 리더여 영원히 기억하리 / 언제 다시 우리 생에 그대 결기 다시 볼꼬 / 아 그대여 충정과 구국의 상징이여~"
지난 23일 한국기독교연합회관 3층 아가페홀에서는 '터널헌터'가 작사·작곡했다는 '전두환 추모곡'이 울려 퍼졌다. 웅장한 추모곡은 "용단과 구국의 영웅 한강의 기적을 완성하다"라는 자막을 띄우며 끝이 났다. 이어 아가페홀에 모인 '퇴역 군인들'에게서 박수소리가 터져 나왔다. '전두환 5주기'에 개신교 연합빌딩에서 펼쳐진 풍경이다.
이날 이곳에서는 육사총구국동지회(육총)와 전군구국동지연합회, 국군명예회복운동본부 주최로 '전두환 대통령 제5주기 추모 학술행사'가 열렸다. 처음 행사를 홍보할 때에는 '허화평재단'으로 알려진 미래한국재단이 주관단체에 포함돼 있었지만 마지막에 빠진 것으로 보인다. '학술행사'라고는 하지만 '추모'에 방점이 찍힌 행사였다.
행사는 김진영(육사 17기) 전 육군참모총장의 추모 기도로 시작됐다. 김진영 전 총장은 장세동(육사 16기, 전두환 대통령 경호실장)과 함께 전두환의 핵심 측근으로 군내 사조직인 '하나회'의 핵심일원이었다. 12.12 군사반란 당시 수도경비사령부(수경사) 33경비단장으로 근무하며 반란군 지휘부가 모인 경복궁을 방어하고 진압군의 출동을 저지했다. 5공 출범 이후 수기사(수도기계화보병사단) 사단장, 육군3사관학교장, 수도방위사령관, 육군교육사령관, 한미연합사 부사령관 등을 거쳐 노태우 정부 시기 육군참모총장에 올랐다(1991년).
그는 "전두환 대통령의 국가를 위한 헌신을 되돌아보며 진정한 맘으로 기도한다"라며 "서울올림픽 개최, 한강종합개발사업, 경제안정과 물가안정, 국가안보와 치안 유지, 사회기반기설 확층 등 대한민국의 발전을 위해 추진한 정책들을 회고하면서 고인의 국가적 경험이 사실에 입각한 올바른 역사적 교훈으로 전해지게 하옵소서"라고 기도했다.
이어 "한 시대의 역사에는 귀한 성과와 성공 못지않게 아픔이 있었음을 고백한다"라며 "12.12, 5.18이라는 현대사의 논란과 민주화 과정에서의 희생, 아픔도 겸허히 돌아보면서 역사적 평가로 인하여 국민갈등과 대결이 진실한 마음과 가치로 진정한 화해가 이루어지도록 해 달라"라고 기원했다.
특히 전두환이 사후에도 묘지에 안장되지 못한 것을 염두에 두고 "가족과 지인들의 오랜 소망을 헤아려 편안한 안식처에 안장될 수 있도록 그 길을 열어 주옵소서"라고 말했다.
전두환은 지난 2021년 11월 23일 사망 직후 화장되었지만 장지를 찾지 못해 현재 유골함에 담긴 채 서울 서대문구 연희동 자택에 임시로 안치돼 있다. 전직 대통령이지만 내란수괴죄 등으로 실형(무기징역)을 선고받아 국립묘지에도 안장할 수 없었다.
전두환은 자신의 회고록에서 "내 생이 끝난다면 북녘 땅에 바다 보이는 전방의 어느 고지에 백골로라도 남아 있으면서 그날(통일)을 맞고 싶다"라고 썼다. 이에 유족들은 지난 2023년 경기도 파주시 문산읍 장산리의 한 사유지를 매입해 안장을 추진했지만 지역주민과 시민단체들이 거세게 반발하자 결국 땅주인이 매각을 포기했다.
'제1공수여단장' 박희도 전 총장 "당신의 치적을 올바르게 평가받게 하겠다"
전두환의 또다른 측근이자 하나회의 핵심일원인 박희도(육사 11기) 전 육군참모총장은 기념사에 나섰다. 12·12 군사반란 당시 제1공수특전여단장으로 육군본부와 국방부를 무력으로 점령했고, 5공 출범 이후 특전사령관, 제1야전군사령관, 한미연합사 부사령관을 거쳐 육군참모총장에 임명됐다(1985년). 특히 이날 출범한 '전두환 대통령 기념사업 추진위원회' 위원장을 맡았다.
박희도 전 총장은 "10.26은 전대미문의 엄청난 사건이었으며 국가적 위기였다, 유신체제는 개인의 기본권을 일부 제한하면서 국가발전을 우선했기 때문에 박(정희) 대통령 서거 이후 체제에 대한 반발이 분수처럼 폭발하여 걷잡을 수 없는 혼란 상황에 직면하였다"라며 "이때 각하는 군 선후배들과 함께 육사에서 배운 '안일한 불의의 길보다 험난한 정의의 길'을 선택한 결단이 이 나라를 살렸다고 자부한다"라고 12.12 군사반란을 정당화했다.
"그러나 10:26사건의 사후 처리와 80년대초 국난극복 과정에서 불리한 처우를 받았거나 정치적인 제재를 당했다고 인식하는 경우 당시의 상황을 도외시한 채 무조건 비방하고 업적을 인정하지 않는 분위기를 조성하여 안타깝다. 지난 30년 이상 우리사회는 과거 어려운 시대를 극복하고 경제발전을 이끈 국정에 대하여 비판하기에 급급하였다. 그러나 이와 같은 오만, 독선, 편견에 가득찬 정치세력이 물러나면 세상만사 사필귀정이라 하듯이 우리가 한 일을 제대로 인식하고 평가받게 될 것이라 확신합니다. 미흡하나마 뜻을 같이하는 사람들과 함께 꾸준히 노력하여 실현해 내겠다."
박 전 총장은 "그동안 군 출신 후배들이 중심이 되어 추모행사를 해왔는데, 앞으로는 각하와 함께 민·관 군 각 분야에서 국가발전을 이끌었던 분들이 함께 추진위원회를 발족시켜 전담할 것이다"라며 "그래야 당신의 치적을 정확하게 알리고 올바르게 평가받을 수 있을 것이기 때문이다"라고 적극적인 '전두환 재평가'에 나설 뜻을 피력했다.
주최측은 이날 '전두환 대통령 기념사업 추진위원회' 출범을 알리고, 전두환과 인연(공무원, 정치인, 군, 지연, 학연, 혈연)이 있는 민·관·군 주요 인사들을 추진위원으로 위촉했다. 민간위원에는 황보학 대구공고축구부 후원회장과 전종목 전씨중안종친회 회장, 박외희 재경합천향우회 회장, 군 출신 위원으로는 배양일 전 청와대 공군연락관(공사 12기, 예비역 중장), 서영길 예비역 중장(해사 22기), 이석복 전 연합사 부참모장(육사 21기, 전 5사단장), 유효일 전 국방부 차관(육사 22기, 전 육군대학 총장, 전 청와대 비서관), 조영호 전 예비역 중장(학군 7기, 전 군단장), 전인구 예비역 장군(육사 27기)이 위촉됐다. 총무는 최종대 육총 회장(육사 31기, 육총 회장, 대통령 경호실 근무)이 맡았다.
김의재 자유헌정포럼 대표 "저희들의 무능함을 마음껏 꾸짖어 달라"
이어 추도사가 이어졌다. 김의재 자유헌정포럼 공동대표는 "대통령님의 귀하신 존영을 국립현충원에 모시지 못하고 더욱이 님이 말씀하신 '북한 땅이 보이는 곳에 유골을 뿌려 달라'는 말씀조차 제대로 이행하지 못하고 이 자리에 선 저희들의 무능함이 부끄럽고 죄송하다, 마음껏 꾸짖어 주옵소서"라는 말로 추도사를 시작했다.
김 대표는 "박정희 대통령님의 갑작스러운 서거로 인한 국가 권력의 공백으로 국가적 최대 위기 상황에서 이 위기를 단호히 제압하고 박정희 대통령께서 이루고자 하신 국가발전계획을 차질 없이 계승 발전시키고 완성하신 전두환 대통령님의 투철하신 지도력과 위기 극복 능력은 우리 역사에 길이 빛날 업적이다"라고 전두환을 칭송했다.
특히 "정치적으로 대단히 위험성이 있었지만 6.29 선언을 통하여 대통령 직선제 를 실시하는 데 큰 도움을 주시고 이어 실시된 직선제 대통령선거에서 승리하게 된 것은 전두환 대통령님의 치적이 아니고는 상상할 수 없는 일이다"라고 6.29선언에서의 전두환의 역할을 강조했다.
김 대표는 "그런데 임기가 끝나고 백담사에 유배되는 고초를 겪으신 심정을 저희들은 잘 알고 있다"라고 회고한 뒤 "88올림픽을 유치하시고 대한민국의 위상을 높이신 그 공적을 누가 감히 부인하겠나? 님이시여! 하늘은 결코 무심치 않을 것이다, 님의 공적을 잊지 않을 것이다"라며 '숭배의 추도사'를 마무리했다.
김 대표는 서울시 행정1부시장, 국가보훈처장, 제15대 국회의원 등을 지냈다. 그가 대표를 맡고 있는 자유헌정포럼은 330여 명의 전직 국회의원들이 주축이 된 보수단체다. 김 대표는 지난 2025년 3월 4일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "헌법재판소는 윤석열 대통령의 탄핵 소추를 각하해야 한다"라며 "이것이 대한민국 국민의 엄숙한 명령이며, 국가적 위기를 극복할 유일한 길이다"라고 주장했다.
'비하나회' 이정린 전 차관 "대통령님 그립다, 영원히 기억하겠다"
또다른 추도사에 나선 이정린 전 국방부 차관은 전두환을 "대한민국 현대사의 큰 산"이라고 부르며 "대통령님이 우리 곁을 떠나신 지 어느덧 5년이라는 세월이 흘렀지만, 국가와 민족을 위해 바치셨던 그 위대한 헌신과 결단력은 여전히 우리의 가슴 속에 깊이 남아있다"라고 칭송했다.
이 전 차관은 물가안정과 고도성장 기반 마련, 3저 호황, 탕평과 실용을 바탕으로 한 탁월한 인재 등용, 한미동맹 공고화 등을 열거하면서 "거목은 떠났지만 그 그늘은 여전히 우리를 지켜주고 있다, 오늘 우리는 대통령님께서 남기신 위대한 치적과 국가를 향한 애국심을 다시금 가슴 깊이 새긴다"라고 추모했다. 그러면서 "대통령님 그립다, 영원히 기억하겠다"라는 말로 추도사를 마무리했다.
이 전 차관은 육사 17기지만 비하나회 출신으로 육군본부 작전참모부장, 국방부 기획관리실장, 육군3사관학교 교장 등을 거쳐 예비역 소장으로 예편했다. 김영삼 정부에서 3년 여 동안 국방부 차관을 지냈다.
'정통 외교관' 이재춘 전 대사 "한강의 기적을 완성하신 지도자이셨다"
마지막으로 추도사에 나선 인사는 이재춘 전 러시아 특명전권대사였다. 이 전 대사는 외무부(현 외교부) 동북아1과장, 아주국장, 주미대사관 참사관, 주일대사관 공사, 주방글라데시 대사, 벨기에·유럽연합(EU) 대사, 외무부 제1차관보, 주러시아 특명전권대사 등을 지낸 정통 외교관 출신이다. 북한인권정보센터 이사장과 북한인권박물관 건립 추진위원으로도 활동했다.
이 전 대사는 지난 1983년 1월 나카소네 야스히로 일본 총리의 방한 때 열린 공식 환영 만찬에서 나카소네 총리와 이순자의 통역을 담당하면서 전두환을 처음 봤다고 소개하면서 "대통령님과 대화를 나눌 수 있는 처지는 못되었지만 영부인의 말씀에 큰 감명을 받았던 기억이 생생하다"라고 말했다.
이 전 대사는 "(전두환 대통령님은) 나카소네 수상에 대한 우정이 각별했다"라며 "그날 만찬이 시작되는 순간 나까소네 수상의 연설 벽두에 한국어로 5분 정도 스피치 한 것에 대통령께서 만족하셨고. 2차에서 일본 수상이 '노란 샤츠 입은 사나이'(가수 한명숙의 노래) 열창한 데 대하여 감회가 깊으신 듯하였다"라고 회고했다.
이어 "한동안 백담사에서 고초를 당하실 때 나카소네 총리가 비서실장을 백담사로 보내 혹한에 입으시라고 최고급 내의 두 벌을 보내 준 데 대하여 몇 번이고 고맙다는 말씀을 하셨는데 그 후 제가 일본 방문 기회에 나카소네 수상에게 대통령이 지금도 그 일을 고맙게 생각하시더라는 말씀을 전한 일이 있다"라고 말했다.
이 전 대사는 "세월이 많이 지나 제가 2006년 외교관을 은퇴하고 얼마 지나지 않은 시점에서 선배 되는 박수길 대사가 대통령님을 모시고 골프하자고 하여 골프하면서 그분의 인자하심과 자상하심을 피부로 느끼게 되었고 그 후 가끔 연희동 자택 을 방문하여 말씀도 듣고 브리핑도 해드렸다"라고 회고했다.
이 전 대사는 "전두환 대통령님의 업적은 너무나 많고 새삼 말씀드릴 필요가 없겠으나 한마디로 요약한다면 이승만 대통령이 대한민국을 건국하여 자유민주주의와 시장 경제 그리고 한미동맹의 기초를 세우셨다면 박정희 대통령은 이른바 한강의 기적이라고 하는 대한민국의 근대화의 대역사를 추진하셨고, 전두환 대통령은 한강의 기적을 완성하신 지도자이셨다"라고 칭송했다.
"바로 그 열매가 서울 올림픽이었고 한강 양옆으로 깔아놓은 올림픽대로를 전 세계에 보여준 쾌거였다. 한일 안보 경협 (차관) 40억 불은 결국 한강의 기적을 완성하는 데 크게 기여했는데, 이는 상수도 사업, 하수도 사업, 도로 사업, 다목적댐과 홍수 대책, 교육시설 확충, 의료시설 확충, 공해 방지 시설, 부산 지하철, 경인 지역 LNG 공급망, 철도시설 현대화, 주택 건설, 그리고 상 품 차관 등 조국 근대화를 완성시키기 위한 것들이었다."
끝으로 이 전 대사는 "전두환 대통령 시대에 '레이건-나카소네-전두환'의 한미일 3각 안보 협력의 기초가 놓여졌는데 오늘의 위기 상황에서 각하를 더욱 그리워하는 사연이다"라고 추모했다.
전두환에 대한 적극적인 재평가에서 내란수괴 재판 재심 청구 준비까지
이날 '전두환 5주기 추모 학술행사'에서는 육사(육군사관학교), 전씨 종친회, 대구공고 출신 등을 주축으로 하는 '전두환 추종세력'이 전두환에 대한 적극적인 재평가에 나서고, 특히 대법원에서 확정판결이 난 전두환 내란수괴사건의 재심 청구까지 준비하려는 움직임이 확인됐다. 이를 위해 '전두환 대통령 기념사업 추진위원회'까지 출범했고, 향후 기념사업회을 거쳐 기념재단으로 조직을 확장할 계획이다.
특히 이날 주최측이 '전두환 대통령 기념사업 추진위원회' 출범 경과를 설명하면서 추진위원회의 주요 업무로 '전 대통령 관련 언론보도, 학술발표시 오류, 왜곡 시정 요구'와 함께 'YS정부 정치재판의 불법성 여론화, 재심청구 준비'를 포함시킨 것은 의미심장하다. 김영삼 정부(문민정부) 당시 대법원으로부터 무기징역을 확정판결받은 '전두환 내란수괴 재판'을 "불법한 정치재판"이라고 규정하고 재심 청구를 준비하겠다는 의미이기 때문이다. 향후 전두환 안장과 재평가, 재심 청구 등을 두고 정치적 논쟁과 역사적 논쟁이 불가피해 보인다.
이날 주최측이 행사가 시작되기 전 김태규 국민의힘 의원이 JTBC 유튜브 '장르만 여의도'에 출연한 영상을 튼 것도 이러한 향후 계획을 예고하고 있다. 당시 김태규 의원은 전두환의 내란수괴사건에 대해 "내란이 아니다"라고 답하면서 "법원의 판단을 전부 다 동의하는 건 아니다, 필요하면 재심을 할 수도 있다"라고 말했다.
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