큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 13일 국회 사랑재 일원에서 열린 '2026년 참좋은 지방자치 정책대회'에서 복잡하고 반복되는 민원의 협업 해결 사례를 발표하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 강조해 온 시민 눈높이의 소통 행정이 온라인 플랫폼에서 성과로 이어지고 있다. 사진은 화성특례시 관계자들이 23일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 올해의 SNS’ 시상식에서 4관왕을 차지한 뒤 기념촬영을 하고 있는 모습. ⓒ 화성시 관련사진보기

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화성특례시가 전국 단위 소셜미디어 평가에서 4관왕을 차지했다. 블로그와 인스타그램, 유튜브에서 대상을 받고 카카오톡 채널에서도 최우수상을 받았다. 정명근 화성특례시장이 강조해 온 시민 눈높이의 소통 행정이 온라인 플랫폼에서 성과로 이어졌다는 평가다.화성시는 지난 23일 서울 한국프레스센터에서 열린 제12회 '2026 올해의 SNS' 시상식에서 공공 분야 기초지자체(시) 부문 4개 상을 받았다.이번 시상식은 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부가 후원했다. 공공기관과 기업의 소셜미디어 운영 현황, 콘텐츠 경쟁력, 이용자와의 소통성과 등을 종합적으로 평가한다.화성시는 주력 소셜미디어인 블로그·인스타그램·유튜브에서 각각 대상을 받았고, 카카오톡 채널에서는 최우수상을 차지했다. 지난 10월 '제16회 대한민국 SNS 대상' 최우수상, 11월 '제19회 대한민국소통어워즈' 2개 부문 대상에 이어 거둔 성과다.특히 눈에 띄는 것은 특정 플랫폼에 치우치지 않은 성과다. 인스타그램은 숏폼 영상인 릴스와 직관적인 카드뉴스 등 이용자 특성에 맞춘 콘텐츠를 선보이며 경기도 내 기초지자체 가운데 팔로워 수 1위를 기록했다. 유튜브 채널 '화성온TV'도 시민의 일상과 시정 현안을 쉽고 재미있게 전달하며 구독자 11만 명을 넘어섰다.이는 지자체의 온라인 소통 방식이 일방적인 정책 홍보에서 시민이 일상적으로 접하고 활용할 수 있는 콘텐츠 중심으로 바뀌고 있음을 보여준다. 채널별 이용자 특성을 고려해 콘텐츠 형식과 전달 방식을 달리한 전략이 경쟁력으로 작용한 것으로 풀이된다.정명근 시장은 이번 성과를 시민과의 소통을 강화하기 위한 노력의 결과로 평가했다.정 시장은 "소셜미디어 분야에서 4관왕이라는 훌륭한 성과를 거둔 것은 시민의 눈높이에서 친근하게 소통하고자 노력해 온 결과"라며 "민선 9기 화성특례시는 앞으로도 다변화하는 미디어 환경에 발맞춰 시민의 목소리에 귀 기울이고, 실생활에 유익한 맞춤형 시정 정보를 제공하는 소통 행정을 이어가겠다"고 밝혔다.