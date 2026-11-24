큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 지난해 12월 경기남부광역철도 사전타당성조사 용역 최종보고회에서 발언하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 지난 2024년 5월 경기남부광역철도 건의문 서명식에서 3개 도시 시장들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲김현수 수원시 제1부시장이 지난 10월 경기남부광역철도 제5차 국가철도망 구축계획 반영 촉구 기자회견에서 발언하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 지난 8월 신분당선 연장선 제5차 국가철도망 반영 공동 건의 행사에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시 등 4개 도시가 국가철도망 반영을 건의하고 있는 경기남부광역철도 노선(안). ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 경기남부광역철도와 신분당선 연장 사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하기 위해 행정력을 집중하고 있다. 서울과 경기 남부를 연결하는 광역철도망을 확충하고, 수원을 경기 서남부 교통의 거점으로 만들겠다는 구상이다.이재준 시장은 두 노선을 단순한 교통시설 확충이 아닌 수원의 미래 성장 기반으로 보고 있다. 출퇴근 교통 불편을 줄이는 동시에 광교바이오클러스터와 반도체 산업단지 등 주요 산업 거점을 연결해 교통과 산업의 연계 효과까지 확보하겠다는 것이다.국가철도망 구축계획은 철도 건설의 중장기 방향을 정하는 최상위 법정계획이다. 여기에 사업이 반영돼야 후속 절차를 밟을 수 있는 만큼, 수원시는 계획 확정을 앞두고 노선의 필요성과 경제성을 알리는 데 주력하고 있다.수원시가 추진하는 핵심 사업은 경기남부광역철도다. 서울 잠실 종합운동장을 출발해 성남·용인을 거쳐 수원과 화성을 연결하는 약 50㎞ 노선이다. 수원·성남·용인·화성 등 4개 도시의 420만 시민이 주요 수혜 대상이다.수원시는 이 사업을 위해 2023년 2월 성남·용인·화성시와 공동사업 추진 협약을 체결했다. 이후 실무협의회를 구성하고 공동 사전타당성조사 용역을 진행했다. 조사 결과 비용 대비 편익(B/C)은 1.2로 나타났다. 일반적으로 B/C가 1을 넘으면 경제성이 있는 것으로 평가된다. 다만 국가철도망 반영과 실제 사업 추진 여부는 정부의 종합적인 정책 판단과 후속 절차를 거쳐야 한다.이 노선의 핵심은 수도권 남부의 교통축과 산업축을 함께 연결한다는 데 있다. 판교테크노밸리와 광교바이오클러스터, 반도체 산업단지 등 주요 첨단산업 거점 간 이동 편의가 높아지면 기업과 연구기관 사이의 교류도 확대될 수 있다. 서울과 경기 남부를 오가는 출퇴근 수요를 분산하는 효과도 기대된다.수원시는 행정적 건의에만 머물지 않고 시민과 정치권의 참여를 끌어내는 데도 힘을 쏟았다. 지난 7월 경기도청원에 올라온 경기남부광역철도 국가철도망 반영 촉구 청원에는 1만 2,926명이 동의했다. 10월에는 수원지역 국회의원 등이 국회에서 기자회견을 열고 사업 반영을 촉구했다. 경기도의회에서도 관련 건의안이 본회의에서 의결되는 등 지역 차원의 공동 대응이 이어지고 있다.수원시는 경기남부광역철도와 함께 신분당선 연장 사업도 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하기 위해 노력하고 있다.구상은 광교역에서 출발해 의왕·군포를 거쳐 안산 반월역까지 약 14.5㎞ 이상을 연결하는 것이다. 신분당선과 수도권 전철 1·4호선의 환승 체계를 구축해 수원을 중심으로 경기 서남부의 철도 접근성을 높이겠다는 계획이다.이재준 시장은 사업 추진을 위해 지난 8월 의왕·군포·안산시와 공동건의문을 발표했다. 경기남부광역철도가 서울과 경기 남부를 잇는 남북축이라면, 신분당선 연장은 경기 서남부를 연결하는 동서축을 보완한다는 점에서 두 사업은 수원시가 구상하는 격자형 광역철도망의 핵심 축으로 꼽힌다.다만 두 노선 모두 넘어야 할 산은 남아 있다. 국토교통부가 11월 10일 발표한 설명자료에 따르면 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 신규 사업은 아직 확정되지 않았다. 지방정부가 건의한 사업들은 국가 철도망에서의 역할과 교통수요, 지역발전 효과, 사업 타당성 등을 종합적으로 평가해 결정된다.전국에서 300건이 넘는 노선이 건의된 만큼 지역 간 경쟁도 불가피하다.수원시가 확보해야 할 것은 노선의 필요성을 넘어 국가 차원의 투자 우선순위에 포함될 만한 정책적 당위성이다. 경제성뿐 아니라 수도권 남부의 인구 증가와 산업단지 조성에 따른 교통수요, 기존 도로 교통의 한계 등을 종합적으로 설득해야 한다.이재준 시장이 두 노선의 국가철도망 반영을 위해 4개 도시와의 협력, 시민 참여, 정치권 공조를 이어가는 것도 이 때문이다. 개별 지자체의 요구를 넘어 경기 남부와 서남부 전체의 교통 문제이자 국가 첨단산업 경쟁력을 뒷받침할 기반시설이라는 점을 강조하는 전략이다.이 시장은 "경기남부광역철도는 시민들의 출퇴근 시간을 줄이고 첨단산업 거점을 연결할 핵심 교통망이며, 신분당선 연장선은 경기 서남부의 교통 지도를 바꿀 새로운 성장축"이라며 "시민의 열망이 담긴 경기남부광역철도가 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 끝까지 최선을 다할 것"이라고 말했다.