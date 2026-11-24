큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사 사장이 남양주왕숙 기업이전단지 부지조성공사 현장을 찾아 동절기 대비 안전관리 실태를 점검하고 있다. ⓒ GH 관련사진보기

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김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 3기 신도시 건설현장을 찾아 겨울철 안전사고 예방을 위한 현장 점검에 나섰다. 대규모 공공주택 사업이 본격화하는 가운데 공사 진행 속도뿐 아니라 근로자의 생명과 안전을 최우선에 두는 현장 중심 안전경영을 강화하겠다는 취지다.GH는 김용진 사장이 남양주왕숙 기업이전단지 부지조성공사 현장을 방문해 동절기 대비 안전관리 실태를 점검했다고 24일 밝혔다.이번 점검은 겨울철 강설과 결빙, 지반의 동결·융해 등 계절적 요인으로 발생할 수 있는 건설현장 사고를 예방하기 위해 마련됐다. 특히 지반 붕괴와 같은 중대재해를 사전에 차단하는 데 초점을 맞췄다.이날 김 사장은 현장 관계자로부터 공사 진행 상황과 안전관리 현황을 보고받은 뒤 절·성토 구간과 옹벽 설치 예정 구간 등 주요 취약 지점을 직접 살폈다.절·성토 구간에서는 건설기계와 근로자 간 충돌이나 끼임 사고를 막기 위한 작업구역 통제 등 안전조치가 제대로 이행되고 있는지 집중적으로 확인했다. 옹벽 설치 예정 구간에서는 지반 취약부에 대한 조치 현황을 점검하고 지반 붕괴 등 사고가 발생하지 않도록 철저한 관리를 당부했다.겨울철 기상 변화에 따른 위험요인도 점검 대상이었다. 강설과 결빙에 대비한 배수시설 관리와 지반 상태 확인 등 동절기 안전관리 체계를 강조했다.김용진 사장의 현장 안전점검은 이번이 처음이 아니다. 취임 이후 현장 중심 안전경영을 강조하며 주요 사업지구를 직접 찾아 안전관리 실태를 확인해왔다. 지난 4월에는 광교 지분적립형주택 사업지와 산업단지 등 권역별 주요 현장을 방문했고, 7월에는 화성동탄2 주택건설현장에서 폭염과 장마철에 대비한 안전관리 상황을 점검했다.GH는 현장 방문 점검과 함께 디지털 기술을 활용한 사고 예방 체계도 운영하고 있다. 건설현장의 위험도를 실시간으로 관제·평가하는 '스마트 안전관리시스템'을 가동하고 있으며, 현장별 안전관리 수준을 등급화해 차등 관리하는 '건설현장 안전등급제'도 시행 중이다.이는 사고 발생 이후 대응하는 방식에서 벗어나 현장별 위험요인을 사전에 파악하고 관리하는 예방 중심 안전관리 체계를 구축하려는 것이다.김용진 사장은 "건설 현장에서 근로자의 생명과 안전은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치"라며 "계절적 위험 요인을 사전에 철저히 차단해 모든 근로자가 안심하고 일할 수 있는 안전한 작업 환경을 조성하겠다"고 강조했다.