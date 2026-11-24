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러시아가 우크라이나 전쟁에서 입은 인명 손실이 70만 명을 넘어섰다는 추정이 나왔다. <뉴욕타임스>(NYT)는 23일(현지시간) 이 같은 추정이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 전쟁 목표를 달성하기 위해 감수해 온 희생의 규모를 보여준다고 평가했다.이번 추정은 러시아 망명 매체 <메두자>와 독립 매체 <미디어조나>가 공동으로 산출했다. 친우크라이나 성향의 해커 단체인 벨라루스의 '사이버 파르티잔'과 우크라이나의 '실버 크로우'가 러시아 연방통계청(로스스타트)에서 확보해 언론에 전달한 방대한 자료를 근거로 했다.<미디어조나>에 따르면 해커들은 지난 1일 로스스타트 해킹 사실을 공개했다. 이들은 웹사이트뿐 아니라 내부망에도 접근해 로스스타트가 2025년 중반부터 공개하지 않은 사망 통계 등 방대한 파일을 빼냈다고 밝혔다.해커들은 지난 8일 언론에 관련 자료를 전달했으며, 15일에는 2026년 9월 29일까지의 사망 등록 기록 약 1천500만 건이 담긴 추가 자료를 제공했다. 앞서 확보한 자료는 같은 해 8월까지의 기록이어서 이를 먼저 분석해 보도한 매체들의 집계와는 차이가 있을 수 있다고 <미디어조나>는 설명했다.자료는 러시아 호적 통합 등록부(EGR ZAGS)에서 나온 것으로, 개인 이름은 삭제된 상태다. 두 매체가 자료를 정제하고 중복 기록을 제거한 결과, 사망 기록은 총 1165만 8178건으로 집계됐다. 두 매체는 유출 자료의 진본성을 확신한다고 밝혔다. 미디어조나는 자체적으로 작성해 온 러시아군 전사자 실명 명단을 비롯해 상속 사건 등록부 약 4천400만 건, 다른 호적 자료 유출본, 공개된 법원 판결문, 로스스타트의 기존 통계 등과 대조해 신뢰성을 검증했다.미디어조나가 BBC 러시아어 서비스 및 자원봉사자들과 함께 작성해 온 러시아군 전사자 실명 명단 가운데 사망일이 9월 29일 이전인 군인의 95.1%가 이번 유출 자료에서도 확인됐다. 나머지는 로스토프와 루한스크, 도네츠크 지역의 기록 누락 등으로 설명된다고 <미디어조나>는 밝혔다. 연령·성별·지역별 주간 사망 통계 8365개 항목도 단위까지 모두 일치했다. 공개된 법원 판결문에서 추출한 사망 기록 번호 3376건 가운데 97% 역시 유출 자료에서 확인됐다.사망 원인을 군사 관련 사유로 조작해 기록했다면 비군사적 사유로 사망한 남성 대비 여성 사망자의 비율이 크게 낮아졌을 가능성이 있다. 그러나 이 비율은 전쟁 발발 전 2.21에서 2024년 2.33, 2025년 2.28로 큰 변화 없이 유지됐다. 대규모 허위 사망 기록을 추가했다면 상속 사건 기록과도 일치하지 않았을 것이라고 <미디어조나>는 설명했다.다만 2022년부터 2023년 7월 사이의 사망 기록 약 2만 건은 유출 자료에서 확인되지 않았다. 이 가운데 약 3000건은 전쟁 관련 사망으로, 대부분 바흐무트 전투에서 숨진 바그너 그룹 용병인 것으로 미디어조나는 추정했다.두 매체는 새 자료를 토대로 지난 9월 기준 러시아 정부에 사망자로 등록된 군인이 최소 49만334명이라고 집계했다. 집계 대상은 18~64세 러시아 국적자와 국적이 기재되지 않은 사람으로 한정했다.세부적으로는 사망 원인이 '군사'로 명시된 기록이 약 42만 5000건, 실종 군인이 법원 판결을 통해 사망 선고를 받은 기록이 약 4만 5000건이었다. 나머지 약 2만 건은 직업란에 군 복무 사실이 기재돼 있거나 총상·폭발에 따른 부상 등 군 복무와 관련된 보조 지표가 확인된 사례를 토대로 추렸다.다만 이번 자료에는 2026년 사망자 대부분과 2025년 사망자 상당수가 아직 반영되지 않았다고 NYT는 전했다. 민간인 사망은 대개 2~3일 안에 등록되지만 군인의 사망 기록은 수주에서 수개월이 걸리기 때문이다.<미디어조나>에 따르면 실종 군인이 법원 판결을 거쳐 사망 처리되는 이른바 '초지연 등록'(실종 후 6개월 초과)은 2025년 중반 이후 전쟁 이전보다 50배 수준으로 늘어났다. <메두자>는 사망자로 공식 등록되지 않은 실종 군인 가운데 실제로는 사망했을 것으로 추정되는 인원까지 더하면 지난해 9월 말 기준 러시아군 사망자가 70만 명을 넘어선다고 밝혔다.2025년 말까지의 사망자도 약 53만 명으로 추산했다. 이는 상당수 실종자를 포함하지 않았던 기존 추정치인 약 35만 명을 크게 웃도는 규모다. 2026년 가을에는 사망자가 72만 명 이상으로 늘어났을 가능성도 있다고 덧붙였다.추정에는 보험업계에서 아직 접수되지 않은 사고 규모를 계산할 때 사용하는 '체인 래더(Chain Ladder)' 방식과 역학 모델이 활용됐다. 미디어조나가 2023년부터 수집한 실종자 가족들의 소재 파악 요청 게시물 16만 건 이상도 분석에 반영했다. 이 가운데 생존이 확인된 사례는 10% 미만에 그쳤다.두 매체는 추정치의 불확실성이 최근 12개월에 집중돼 있다고 밝혔다. 과거 자료를 통해 검증한 결과 오차는 대부분 5% 미만이었지만, 가장 이른 시기와 가장 최근 시기에는 15~20%까지 벌어졌다. 특히 최근 사망자 규모는 실제보다 낮게 추정되는 경향이 있지만, 의도적인 보정은 하지 않고 보수적으로 집계했다고 설명했다. 이번 분석에는 부상자 규모는 포함되지 않았다.유출 자료를 분석한 다른 매체들도 비슷한 수준의 등록 사망자를 집계했다. <미디어조나>에 따르면 BBC 러시아어 서비스와 <노바야 가제타 유럽>, 독일 시사주간지 <슈피겔>은 약 49만 명으로 집계했다. <인사이더>는 약 47만 2000명, <아이스토리스>는 외국인을 포함해 약 49만 9000명으로 추산했다. <도시에 센터>는 외국인을 포함해 52만1천~53만7천 명으로 추정했다. 슈피겔은 현재까지의 실제 사망자가 약 60만 명에 이를 것으로 전망했다.이번 수치는 영국 해외정보국(MI6) 수장이 지난 5월 말 공개한 러시아군 사망자 약 50만 명을 웃돈다. 다만 이번 분석에서 등록 사망만 따진 49만 명은 영국 측 수치와 비슷한 수준이다. 미국 언론은 이번 수치가 미국이 지난 150년간 치른 모든 전쟁의 사망자를 합친 것보다 많다고 전했다.NYT는 푸틴 대통령이 우크라이나에서 전면전을 벌인지 거의 5년이 돼가지만, 전쟁을 조만간 끝낼 기미는 보이지 않는다고 지적했다. 크렘린이 전쟁 관련 정보를 통제하고 있어 상당수 러시아 국민은 전선에서 발생하는 사망자 규모를 정확히 알지 못한다는 것이다. 러시아 당국은 탄압과 검열, 선전 등을 통해 전쟁에 대한 비판적 정보의 국내 유입을 차단하고, 막대한 전쟁 비용에 대한 사회적 불만도 억제해 왔다는 분석이다.러시아는 2022년 2월 15만여 명의 병력을 투입해 수일 안에 우크라이나 정부를 무너뜨리려 했지만, 우크라이나군의 강력한 저항과 보급 차질에 부딪혔다. 개전 한 달 만에 러시아군이 약 1만5천 명의 사망자를 낸 것으로 추정된다. 이후 전쟁은 장기 소모전으로 전환됐으며, 우크라이나는 드론전 역량을 앞세워 러시아 영토 깊숙한 곳에 있는 석유·군사 시설까지 공격하고 있다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에 따르면 이번 주에도 우크라이나 드론이 리비아 항구에 정박해 있던 러시아 군함을 격침했다. 우크라이나군의 피해 규모 역시 공식적으로 공개된 정보가 제한적이다. 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 지난 7월 발표한 보고서에서 올해 6월까지 약 15만 명의 우크라이나군이 전사한 것으로 추정했다.이번 추정치는 푸틴 정권이 숨겨 온 전쟁의 인적 비용이 공식 발표와 크게 다를 수 있음을 보여준다. 사상자 규모가 러시아 내 여론과 전쟁 지속 능력에 미칠 영향이 향후 변수가 될 전망이다.