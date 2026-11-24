큰사진보기 ▲경기도청 전경 ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH) 신사옥 전경. ⓒ GH 관련사진보기

경기도(도지사 추미애)가 경기주택도시공사(GH, 사장 김용진)의 공사채 발행 승인액을 올해 총 6조 1,100억 원까지 확보했다. 광명시흥을 비롯한 주요 공공주택지구와 도시개발사업에 필요한 재원을 마련해 토지 보상과 기반시설 조성 등 사업 추진에 속도를 내겠다는 계획이다.경기도는 행정안전부로부터 GH가 신청한 올해 하반기 공사채 발행액 3조 7,500억 원 전액을 승인받았다고 24일 밝혔다.앞서 GH는 지난 6월 상반기 5개 사업에 필요한 공사채 2조 3,600억 원을 승인받았다. 이번 하반기 승인까지 더하면 올해 공사채 발행 승인 규모는 총 6조 1,100억 원이다.하반기 승인 대상은 광명시흥·광명학온·하남교산·고양창릉·과천과천 공공주택지구와 용인플랫폼 도시개발사업, 광명시흥 도시첨단산업단지 등 모두 7개 사업이다.이 가운데 광명학온과 고양창릉 공공주택지구, 용인플랫폼 도시개발사업은 상반기에 이어 하반기에도 공사채 발행 승인을 받았다. GH는 확보한 재원을 각 사업의 토지 보상비와 공사비 등에 투입할 예정이다.공사채 발행 승인은 대규모 공공개발사업의 자금 조달과 직결된다. 공공주택지구를 조성하려면 토지 보상부터 도로·상하수도 등 기반시설 설치까지 상당한 비용이 필요하다. 사업 초기부터 안정적인 재원을 확보하지 못하면 보상과 공사 일정이 늦어지고, 이는 주택공급 시점에도 영향을 미칠 수 있다.이번 승인은 정부의 주택공급 확대 정책에 맞춰 수도권 공공택지 개발을 추진하는 데 필요한 재정적 기반을 마련했다는 의미가 있다. 특히 광명시흥 등 대규모 공공주택사업은 토지 확보와 기반시설 조성에 상당한 시간이 필요한 만큼 자금 조달의 안정성이 사업 추진의 중요한 변수다.경기도와 GH는 공사채 발행 여력을 확대하기 위해 정부에 제도개선도 건의해 왔다. 지난 3월 행정안전부가 '지방공사채 발행·운영기준'을 개정하면서 GH의 공사채 발행 여력도 확대됐다. 경기도는 이를 바탕으로 주요 개발사업의 재원 확보에 나섰다.이명선 경기도 공간전략과장은 "정부의 '주택공급 확대방안'에 맞춰 수도권 공공택지에 충분한 주택이 조기에 공급될 수 있도록 경기도와 경기주택도시공사가 긴밀히 협력해 신속하고 적극적으로 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.