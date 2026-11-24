큰사진보기 ▲용인시 관광 수요 응답형 교통수단이 타바용이 9월 23일부터 운행을 시작했다. /이미지 용인시 제공 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기도에서 외국인이 가장 많이 찾는 유료관광지 두 곳이 모두 용인에 있다. 그러나 에버랜드와 한국민속촌의 높은 방문 실적이 용인 곳곳으로 이어지지는 못하고 있다. 외국인 관광객을 더 유치하려면 유명 관광지의 인지도만큼 관광지 사이를 잇는 교통편에 눈을 돌려야 한다는 분석이 나왔다.경기연구원이 최근 펴낸 '경기도 외국인 관광객 유치를 위한 관광수요응답형 교통 플랫폼 구축 연구'에 따르면 2025년 에버랜드 외국인 입장객은 16만1천800명으로 경기도 유료관광지 가운데 가장 많았다. 한국민속촌은 5만5천900명으로 2위였다. 두 곳의 입장객을 합치면 21만 명을 넘는다.3위인 과천 서울랜드는 4만1천600명, 4위 고양종합운동장은 3만6천600명이었다. 용인 관광지 두 곳이 각각 이들보다 많은 외국인을 맞은 셈이다. 용인은 놀이시설과 전통문화 체험이라는 서로 다른 관광 수요를 끌어들일 기반을 갖췄다.하지만 용인 안에서도 관광지별 차이가 크다. 용인 대장금파크의 외국인 입장객은 7천여 명으로 도내 8위였고 경기도어린이박물관은 1174명으로 15위였다. 대장금파크는 한국민속촌 입장객의 약 8분의 1 수준이다. 이 수치는 각 시설의 유료 입장객을 비교한 것으로, 용인을 방문한 외국인 전체 규모나 관광객의 이동 경로를 뜻하지는 않는다.외국인의 관심이 부족해서만은 아니다. 연구에 인용된 관광지 검색 자료를 보면 에버랜드는 영어·일본어·중국어권의 관심 관광지에 고르게 포함됐다. 한국민속촌도 영어·일본어·중국어 간체권 목록에 올랐다. 용인 대장금파크는 일본어권 관심 관광지에 포함돼 사극 촬영지를 찾는 수요도 확인됐다. 관심이 실제 방문으로 이어지려면 관광지까지 가는 방법을 쉽게 찾고 이용할 수 있어야 한다.경기연구원은 서울의 외국인 숙박 밀집 지역에 있는 호텔 3곳에서 경기도 관광지 293곳까지의 이동 시간을 분석했다. 관광지까지 대중교통으로 걸리는 시간은 평균 84분이었다. 용인에서는 출발하는 호텔에 따라 이동 시간이 크게 달라지는 곳이 있었다. 한택식물원은 호텔별 대중교통 소요 시간의 차이가 130분, 와우정사는 80분에 달했다.다른 지역도 교통 문제가 있지만 필요한 해법은 다르다. 과천 서울랜드는 서울 주요 호텔 3곳에서 대중교통으로 평균 37분이 걸렸다. 파주는 철도역과 관광지 사이를 잇는 교통편이, 안산 대부도는 흩어진 관광지 사이를 이동할 수단이 과제로 꼽혔다. 용인은 이미 외국인 방문객이 많은 에버랜드·한국민속촌과 별개로 와우정사·한택식물원·호암미술관 등 외곽 관광지의 접근성을 높여야 하는 상황이다.용인에는 관광객을 위한 호출형 교통을 운영한 경험도 있다. 시가 한국민속촌을 중심으로 기흥역·상갈역과 백남준아트센터·경기도박물관 등을 연결한 '타바용'이다. 2024년 9월부터 2025년 8월까지 329일 동안 3만8천100명이 이용했지만 운영은 종료됐다. 연구진은 이용 실적이 양호했음에도 시의 교통정책 방향과 맞지 않아 중단된 사례로 평가했다.서울에서 출발하는 경기도 외국인 전용 관광상품에서도 용인의 가능성은 드러난다. 한국민속촌과 수원화성·수원 남문시장을 잇는 수원·용인 노선은 2025년 회당 평균 35.8명이 이용했다. 포천·가평 노선의 23.9명, 파주 노선의 7.1명보다 많았다. 다만 이 노선은 수원과 함께 묶인 상품인 만큼 이용객 전체를 용인 관광 실적으로 볼 수는 없다.연구진은 지역 관광 교통 시범사업 후보로 파주와 가평에 이어 용인을 제시했다. 용인에서는 직행버스가 있는 에버랜드보다 한국민속촌·대장금파크처럼 자체 셔틀이 없는 시설을 우선 검토할 것을 제안했다.용인은 경기도에서 외국인 관광객을 가장 많이 모으는 시설을 갖고 있다. 이제 살펴야 할 것은 한 관광지에 도착한 외국인이 용인의 다른 장소까지 갈 수 있는지다. 한국민속촌과 대장금파크를 잇는 이동편, 외곽 관광지로 향하는 교통 정보와 예약 방법을 갖출 때 용인의 높은 입장객 수가 지역 관광의 확장으로 이어질 수 있다.