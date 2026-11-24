큰사진보기 ▲용인시 공동주택 밀집지역 전경. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인에서 주택을 소유한 가구의 비율이 전국 평균을 크게 웃도는 것으로 나타났다. 집을 소유한 가구가 많다는 수치만으로 시민들의 주거 사정을 설명하는 절대적 잣대는 아니다. 용인시 사회조사에서는 20~30대의 '자기 집 거주' 비율이 낮았고 세 구 사이에도 차이가 났다.국가데이터처가 발표한 '2025년 주택소유통계'에 따르면 용인 일반가구 42만 1천100가구 가운데 주택을 소유한 가구는 27만7천300가구다. 주택 소유율은 65.9%로 전국 57.6%보다 8.3%포인트 높다. 주택을 소유하지 않은 가구는 14만 3천700가구로 전체의 34.1%를 차지했다. 전국 무주택 가구 비율 42.4%보다 8.3%포인트 낮다.집을 소유한 용인 가구 가운데 한 채를 소유한 가구는 20만6391가구다. 두 채를 소유한 가구는 5만3811가구, 세 채 이상을 소유한 가구는 1만7170가구다. 이를 합치면 두 채 이상 소유 가구는 7만981가구로 유주택 가구의 약 25.6%다. 전국의 두 채 이상 소유 가구 비율 약 26.0%와 비슷하다. 용인의 높은 주택 소유율을 다주택 가구 비중이 유독 높기 때문이라고 해석하기는 어렵다.주택소유통계는 가구 구성원 가운데 주택 소유자가 있는지를 집계한다. 소유한 집에서 실제 살고 있는지를 보여주는 수치는 아니다. 거주 형태와 연령별 차이를 살피려면 용인시 사회조사를 함께 봐야 한다.2025년 용인시 사회조사에서 현재 사는 집의 점유 형태를 '자기 집'이라고 답한 비율은 62.5%였다. 2023년 65.4%, 2024년 62.4%를 거쳐 2025년에는 전년과 거의 같은 수준을 보였다. 2023년과 비교하면 2.9%포인트 낮다. 같은 기간 보증금이 있는 월세 응답은 15.0%에서 17.7%, 16.3%로 변했다. 전세는 17.6%, 17.8%, 19.2%였다.연령별로 보면 자기 집에 산다는 응답은 20대 8.1%, 30대 38.6%, 40대 62.0%, 50대 67.2%, 60세 이상 71.7%다. 20대와 60세 이상의 격차는 63.6%포인트에 이른다. 20대는 보증금이 있는 월세가 58.4%로 가장 많았고 전세가 32.3%였다. 30대는 전세가 45.8%로 자기 집 거주 비율 38.6%보다 높았다.최근 3년의 흐름도 연령에 따라 다르다. 20대의 자기 집 거주 응답은 2023년 10.1%, 2024년 10.6%, 2025년 8.1%였다. 30대는 같은 기간 42.8%에서 36.9%로 낮아졌다가 38.6%로 소폭 올랐다. 40대는 69.9%, 63.8%, 62.0%로 낮아졌다. 조사 결과만으로 집값이나 대출 부담 등 변화의 원인을 단정할 수는 없지만, 용인의 높은 가구 주택 소유율이 젊은 세대의 주거 현실까지 고르게 반영하지는 않는다는 점은 드러난다.지역별 자기 집 거주 비율은 2025년 수지구 64.5%, 처인구 61.6%, 기흥구 61.5% 순이다. 가장 높은 수지구와 가장 낮은 기흥구의 차이는 3.0%포인트다. 2023년에는 처인구가 77.5%로 기흥구 58.1%, 수지구 64.8%보다 크게 높았다. 처인구 수치는 2024년 64.7%, 2025년 61.6%로 나타났다. 이처럼 2023년 처인구 수치와 이후 조사 사이의 차이가 커, 이를 곧바로 주택 소유 가구가 급감한 결과로 읽기는 어렵다. 조사 표본과 집계 방식 등을 확인할 필요가 있다.지역별 임차 형태에도 차이가 있다. 2025년 전세 거주 비율은 수지구가 23.0%로 처인구 16.7%, 기흥구 17.8%보다 높았다. 보증금이 있는 월세는 기흥구가 19.7%로 가장 높고 처인구 17.6%, 수지구 11.0% 순이었다. 같은 용인 안에서도 주거 형태가 다르게 나타나는 만큼 시 전체 평균만으로 지역의 주거 여건을 판단하기는 어렵다.2025년 주택소유통계의 65.9%는 '주택을 소유한 가구'의 비율이고 용인시 사회조사의 62.5%는 '현재 자기 집에 산다'고 응답한 비율이다. 두 수치는 조사 대상과 기준이 달라 직접 증감으로 비교할 수 없다. 용인의 주택소유율이 전국보다 높은 것은 분명하지만, 무주택 14만여 가구와 연령·지역별 주거 격차를 함께 살펴야 시민들이 체감하는 주거 현실에 가까워진다.