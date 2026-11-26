기자말 공공기관 노동자들은 일이 많아질수록 오히려 미래의 임금이 줄어드는 역설에 놓여 있다. 인력 부족과 안전규정 강화 등으로 늘어난 초과근무수당이 총인건비 한도에 포함되면, 그만큼 기본급 등 임금 인상에 사용할 재원이 줄어들기 때문이다.



공공운수노조는 이번 연속기고를 통해 시간외근무수당과 보상휴가제 등 현장의 구체적인 사례를 살펴보고, 노동에 대한 정당한 보상마저 제약하는 총인건비제의 문제점과 개선 방향을 짚어보고자 한다.

큰사진보기 ▲한국가스안전공사 소속 노동자가 가스사고 현장에 출동해 사고 원인을 조사하고 있다. ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국가스안전공사 소속 노동자들이 차량 통행량이 적은 심야 시간대에 가스배관 매설공사의 안전성과 적정성을 확인하는 시공감리 업무를 수행하고 있다. ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 공공운수노조 한국가스안전공사노동조합 위원장입니다.

가스사고는 시간을 가려 발생하지 않는다. 퇴근한 뒤에도, 모두가 잠든 새벽에도 사고가 나면 누군가는 현장으로 달려가야 한다. 한국가스안전공사 직원들이 일주일씩 돌아가며 오후 6시부터 다음 날 오전 9시까지 사고조사 대기 업무를 맡는 이유다. 평소 가스시설을 검사하던 직원들도 사고가 발생하면 현장에 출동해 조사에 나선다.국민의 생명과 안전을 지키기 위해 반드시 필요한 일이다. 그런데 사고에 대비해 대기하고 현장에 출동한 노동자에게 수당을 지급할수록, 이듬해 직원들의 임금을 올릴 수 있는 재원은 줄어든다. 공공기관의 총인건비제도 때문이다.정부는 공공기관의 인건비 증가 한도를 정하고, 기본급과 각종 수당을 그 안에서 관리하도록 한다. 문제는 사고 대응처럼 공공서비스를 제공하기 위해 불가피하게 발생하는 수당까지 같은 한도에 포함된다는 점이다. 국민의 안전을 위해 더 일한 대가가 다른 노동자의 임금인상 여력을 잠식하는 역설이 발생한다.가스사고 대응체계는 직원 개인의 선택이나 기관의 임의적인 업무 확대에 따라 운영되는 것이 아니다. 사고가 언제 어디서 발생할지 예측하기 어렵기 때문에 상시 대기체계를 유지해야 한다. 사고가 늘거나 대응체계를 강화할수록 대기·출동에 따른 비용도 증가할 수밖에 없다. 하지만 현행 총인건비제도에서는 이러한 비용을 일반적인 인건비와 함께 관리한다. 공공안전을 위한 업무가 늘어날수록 기존 노동자의 임금인상 여력이 줄어드는 구조다.국민 불편을 최소화하기 위한 야간 시공감리 업무도 마찬가지다. 가스배관 매설공사 등을 주간에 진행하면 차량 통행 제한과 교통체증으로 시민들에게 큰 불편을 줄 수 있다. 그래서 교통량이 적은 야간에 공사가 이뤄지는 경우가 많고, 공사의 안전성과 적정성을 확인하는 시공감리도 야간에 수행해야 한다.야간에 일하는 것은 노동자가 원해서도, 기관이 임의로 업무를 늘려서도 아니다. 국민의 불편을 줄이면서 안전하게 공사를 진행하기 위해 필요한 일이다. 그런데 이 과정에서 발생하는 야간근무수당도 총인건비에 포함된다. 시민의 편의를 위해 불가피하게 발생한 비용이 노동자의 임금인상 재원을 줄이는 결과로 이어지는 것이다.이러한 문제는 한국가스안전공사만의 특수한 상황이 아니다. 사고·재난 대응, 긴급 시설 점검, 국민 불편을 최소화하기 위한 야간 작업 등 공공기관이 수행하는 많은 업무는 발생 시점이나 수행 시간을 기관이 마음대로 정하기 어렵다. 정부 정책이나 공공서비스 수요의 변화에 따라 추가 업무가 발생하기도 한다. 하지만 그에 필요한 인력과 비용을 별도로 인정하지 않으면 기존 노동자들의 임금재원 안에서 해결해야 한다.결국 공공기관에는 더 많은 공공서비스를 요구하면서, 그에 따른 비용은 정해진 총인건비 한도 안에서 감당하도록 하는 모순이 발생한다. 국민의 안전과 편익을 위해 추가 업무를 수행하고 정당한 보상을 지급할수록 기본급 인상에 활용할 수 있는 재원이 줄어든다. 노동자는 업무 증가와 임금인상 여력 감소라는 이중 부담을 떠안게 되고, 이러한 구조는 장기적으로 공공서비스의 안정적인 제공에도 영향을 미칠 수 있다.공공기관의 인건비를 일정한 기준에 따라 관리할 필요성까지 부정하는 것은 아니다. 그러나 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 불가피하게 발생하는 비용을 일반적인 인건비 증가와 똑같이 취급하는 것이 과연 합리적인가. 재정운영의 효율성을 이유로 공공서비스 제공에 필요한 비용을 노동자들의 임금인상 재원에서 충당하도록 하는 방식은 바뀌어야 한다.우선 공공안전과 필수 공공서비스 제공을 위해 불가피하게 발생하는 시간외근무수당은 일반적인 인건비와 구분해 총인건비 인상률 산정에서 제외할 필요가 있다. 사고 대응이나 야간 안전업무처럼 수행 시점을 조정하기 어려운 업무에 대해서는 그 필요성과 비용을 별도로 인정할 수 있어야 한다.공공서비스 수요가 늘어나고 안전에 대한 사회적 요구가 높아지는 현실을 총인건비제도에도 반영해야 한다. 국민의 안전을 지키기 위해 더 일한 대가가 노동자의 다음 해 임금인상 재원을 잠식해서는 안 된다. 총인건비제도 개선은 단순히 기관의 인건비 부담을 덜어주는 문제가 아니라, 공공서비스의 질을 높이고 노동에 대한 정당한 보상을 보장하기 위한 과제다.