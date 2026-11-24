▲모투스 앙상블이 플루트와 첼로 등 서양 악기에 가야금과 해금 등 국악기를 더해 협연하고 있다. 서로 다른 악기의 음색이 조화를 이루며 동서양 음악의 만남을 선보였다. ⓒ 김은혜 관련사진보기