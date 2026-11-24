"시조를 들을 때 왕이 된 것 같았다."
지난 22일 서산시 문화회관 대공연장에서 열린 '시조와 클래식의 환상적 조우'를 관람한 정아무개씨의 소감이다. 정씨는 전통 의상을 갖춰 입은 시조 창자들과 병풍을 연상시키는 무대 배경, 악기 연주와 무용이 어우러진 모습을 보며 마치 옛 궁중에서 대접받는 듯한 기분이 들었다고 말했다.
안종미 충남 무형유산 내포제시조 보존회장에게도 기억에 남는 관객들의 반응이 있었다.
"지루하지 않았다. 시조를 듣는데도 재미있었다."
오랫동안 전통 시조를 가르치고 전승해 온 안 회장에게는 좀처럼 듣기 어려웠던 말이었다. 지난 23일과 24일, 안종미 회장과 이대용 대표를 각각 전화로 인터뷰했다. 공연을 준비하며 느꼈던 불안감과 실제 협연 결과, 관객들의 반응에 관한 이야기를 들었다.
공연이 진행될수록 채워진 객석
공연 시작을 10여 분 앞둔 시간까지 안 회장은 마음을 졸였다. 객석 곳곳에 빈자리가 보였기 때문이다. 앞서 지난 12일 보도한 공연 전 기사에서 안 회장은 내포제시조가 처한 현실을 이렇게 설명했다(관련 기사 : "이런 소리가?" 클래식과 시조의 만남이 궁금하다면
)https://omn.kr/2khv3.
"아무도 전승하려 하지 않는다. 아무도 관람하려 하지 않는다."
전통 시조를 배우려는 사람이 드문 데다 공연을 마련해도 시민의 관심을 끌기 쉽지 않다는 것이 그의 고민이었다. 여러 분야의 예술인과 함께 준비한 이번 공연 역시 얼마나 많은 관객이 찾아올지 확신하기 어려웠다.
안 회장에 따르면 오후 2시 공연 시작 무렵에는 객석의 5분의 3가량이 찼다. 이후 1부 의식 행사를 마치고 본격적인 공연이 시작되면서 관객이 점차 늘었다. 국악인 박애리와 공연예술가 팝핀현준의 무대를 보기 위해 객석으로 내려갔을 때는 객석이 가득 차 있었다고 한다.
안 회장은 박애리와 팝핀현준의 인지도뿐 아니라 클래식과 국악, 무용을 함께 선보인 공연 구성이 관객들의 관심을 끄는 데 도움이 됐다고 봤다. 공연이 끝난 뒤에는 출연진에 대해 궁금해하거나 공연을 더 보고 싶다는 반응도 있었다. 감동적이었다는 문자 메시지도 이어졌다.
"다른 때보다 음료수를 사 온 사람도, 선물을 사 온 사람도 많았어요. 진짜 잔치 분위기였어요."
장구와 대금 중심의 시조, 열 명의 연주자를 만나다
이번 공연에서 가장 큰 변화 중 하나는 반주 편성이었다. 기존 시조 공연은 주로 장구와 대금에 의존해 왔다. 공연 여건에 따라 장구 하나만으로 무대를 꾸리는 경우도 있었다는 것이 안 회장의 설명이다. 이번에는 서양 악기와 국악기로 구성된 모투스 앙상블 8명에 별도의 대금과 장구 연주자 2명이 더해졌다. 모두 열 명의 연주자가 시조 반주에 참여했다.
서로 다른 음악적 특성을 가진 악기들이 시조와 조화를 이룰 수 있을지는 양측 모두의 고민이었다. 공연을 준비하는 과정에서 안 회장은 내포제시조의 선율과 정간보의 호흡을 오선보로 옮겼다. 모투스 앙상블은 이를 바탕으로 음을 떨거나 꺾는 시조 특유의 시김새를 서양 악기로 표현하면서도, 클래식 특유의 풍부한 화음을 살리는 데 공을 들였다.
실제 무대에서의 협연은 어땠을까. 모투스 앙상블 음악 감독 및 지휘자인 이대용 대표는 24일 통화에서 서로 다른 악기가 오히려 각자의 부족한 음색을 보완해 줬다고 설명했다.
"이번에 같이 하니까 생각보다 어려움이 없었고, 저희가 부족한 음색들을 잘 보완해 주고 그쪽에서 또 부족한 음색을 저희가 보완해 주니까 불편함 없이 너무 좋았습니다."
안 회장 역시 공연 전까지 이 대표와 함께 협연 결과를 걱정했지만, 공연을 마친 뒤에는 두 사람 모두 만족했다고 전했다. 시조의 고유한 창법과 가락을 유지하면서도 반주 편성을 확장할 수 있다는 점에서 의미 있는 시도였다.
대기실에서도 시조 녹음을 들었던 무용수
시조와 호흡을 맞추기 위해 노력한 것은 연주자들만이 아니었다. 안 회장은 공연 당일 대기실에서 무용 출연진이 시조 녹음을 반복해서 듣는 모습을 지켜봤다고 했다. 자신의 공연 순서를 기다리는 동안에도 소리의 흐름에 맞춰 몸놀림을 구상하며 연습을 이어갔다는 것이다.
시조는 창자의 호흡에 따라 소리의 길이와 흐름에 미묘한 변화가 생긴다. 이에 맞춰 춤을 추기 위해서는 장단뿐 아니라 창자의 호흡도 이해해야 한다. 안 회장은 전주에서 온 출연진의 무용 공연에서도 시조와 동작이 잘 맞아떨어졌다며 준비 과정에서 많은 연습이 있었음을 느낄 수 있었다고 전했다.
공연 당일에는 음향 설치가 늦어지면서 오전 11시 무렵에야 리허설이 시작됐다. 전체 공연을 충분히 맞춰볼 시간은 부족했지만, 안 회장은 공연이 큰 차질 없이 진행됐다고 전했다.
이날 무대에는 독도 사진을 비롯한 시각 자료도 활용됐다. 시조와 악기 연주뿐 아니라 무용과 영상이 더해지면서 관객들은 한자리에서 다양한 예술 장르를 접할 수 있었다. 이 대표는 이러한 공연 구성도 관객들의 흥미를 유지하는 데 도움이 됐다고 평가했다.
"뒤에 독도 사진도 나오면서 앞에 무용이 나오고, 또 시조하시는 분들도 있고, 시각적으로 다채로우니까 사실 졸리지가 않죠."
안 회장에 따르면 박애리와 팝핀현준의 소리와 춤, 소리꾼 정초롱의 공연도 관객들의 호응을 얻었다.
시조를 바꾸지 않고, 만나는 방식을 바꾸다
내포제시조 보존회가 이번 공연을 기획한 배경에는 무형유산의 원형 보존과 대중화 사이의 고민이 있었다.
안 회장은 앞선 인터뷰에서 시조의 원형을 벗어날 수는 없지만, 기존 공연 방식만으로는 일반 시민에게 다가가기 어렵다고 설명했다. 시조 자체를 대중의 취향에 맞게 바꾸기보다 시민들이 시조를 접하는 방식을 다양화하겠다는 것이 이번 공연의 취지였다.
안 회장에게 공연 이후 가장 반가웠던 것도 관객들이 지루하지 않았다고 말한 것이었다.
"난 여태까지 시조 들으면서 재미있다는 사람을 또 처음 본 거 아니에요."
그는 옛것과 새로운 것이 만난 공연 구성이 관객의 호응을 얻은 이유 중 하나라고 봤다.
물론 객석을 채우는 것과 새로운 전승자를 확보하는 것은 다른 문제다. 유명 출연진이나 클래식, 무용에 대한 관심이 내포제시조 자체에 대한 지속적인 관심으로 이어질지는 아직 알 수 없다. 이번 공연을 계기로 시조를 배우려는 사람이 늘어날지, 시민들이 다음 시조 공연에도 발걸음할지는 앞으로 지켜봐야 할 일이다. 다만 다른 예술 장르를 매개로 시민들에게 내포제시조를 직접 접할 기회를 마련했다는 점은 주목할 만하다.
전통을 지키는 사람, 전통을 즐기는 사람
공연을 앞두고 이대용 대표는 시민들에게 낯설게만 느껴졌던 닫힌 문이 활짝 열리는 계기가 되기를 바란다고 했다. 안 회장 역시 어려운 전승 현실을 이야기하면서 희망을 놓지 않았다.
"흐리지만 희망은 있다."
열흘 뒤, 열린 공연에서 안 회장은 시조가 지루하지 않았다는 말을 들었다. 또 한 관객은 시조를 들으며 왕이 된 것 같았다고 했다.
한 번의 공연으로 무형유산의 전승 문제가 해결되는 것은 아니다. 그러나 전통을 이어가기 위해서는 그 소리를 지키는 사람뿐 아니라 즐겨 듣는 사람도 필요하다. 지켜야 할 문화에서 즐기고 싶은 문화로. 이번 공연이 내포제시조의 전승 과정에서 어떤 변화를 만들어낼지 기대되는 이유다.