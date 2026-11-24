큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 24일 포천~철원 고속도로의 예비타당성조사 최종 결정을 앞두고 세종시 한국개발연구원(KDI)에서 열린 기획예산처 재정투자평가 분과위원회에 참석해 사업 추진을 위한 막판 설득에 나섰다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 24일 포천~철원 고속도로의 예비타당성조사 최종 결정을 앞두고 세종시 한국개발연구원(KDI)에서 열린 기획예산처 재정투자평가 분과위원회에 참석해 사업 추진을 위한 막판 설득에 나섰다. 사진은 추미애 지사가 이날 분과위원회에 함께 참석한 우상호 강원특별자치도지사 등과 대화를 나누고 있는 모습. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 포천~철원 고속도로 예비타당성조사(예타) 통과를 위해 정부 평가위원회에 직접 참석했다. 단 5분간의 발언을 위해 세종시까지 찾아가 사업의 필요성을 설명한 것이다. 경제성 중심의 평가를 넘어 70여 년간 국가안보를 위해 희생해 온 접경지역에 대한 보상과 국가 균형발전이라는 정책적 가치를 반영해야 한다는 취지다.추미애 지사는 24일 세종시 한국개발연구원(KDI)에서 열린 기획예산처 재정투자평가 분과위원회에 참석해 포천~철원 고속도로 건설의 필요성을 직접 설명했다. 예타 통과 여부를 최종적으로 결정하기에 앞서 연구진과 전문가들이 사업의 정책적 필요성을 평가하는 자리로, 사업 추진의 중요한 분수령이다.추 지사는 이날 "포천과 철원은 지난 70여 년간 국가안보를 위해 특별한 희생을 감내한 지역"이라며 "특히 포천을 비롯한 경기북부 접경지역은 수도권이라는 이름으로 묶여 있지만 주민들이 살아가는 현실은 크게 다르다"고 강조했다.이어 "국가안보를 위해 희생한 주민들이 그 희생 때문에 발전의 기회마저 잃는 일이 반복돼서는 안 된다"며 "그동안 발전하지 못했다는 사실이 앞으로도 투자받지 못하는 이유가 되어서는 안 된다"고 말했다.추미애 지사가 강조한 것은 현재의 경제적 수요만으로 접경지역의 미래 가치를 판단해서는 안 된다는 점이다. 오랜 기간 군사시설과 각종 규제로 발전이 제한된 지역은 인구와 산업 기반, 교통 수요가 충분히 형성되지 못했을 가능성이 크다. 현재의 수요만을 기준으로 경제성을 평가하면 교통 인프라 부족이 다시 투자 부족으로 이어지는 악순환을 벗어나기 어렵다는 논리다.추 지사는 "국가가 필요로 할 때는 안보를 위해 희생을 감수해 달라고 하고, 정작 지역 발전에 필요한 투자는 경제성이 부족하다는 이유로 미룬다면 주민들의 상실감은 더욱 커질 수밖에 없다"고 지적했다.그러면서 고속도로가 건설되면 경기도도 기업 유치와 산업 육성, 관광 활성화, 정주 여건 개선 등을 통해 도로 건설 효과가 경기북부 전체의 성장으로 이어지도록 뒷받침하겠다고 밝혔다.포천~철원 고속도로는 세종~포천 고속도로를 강원 철원까지 연장하는 사업이다. 포천시 신북나들목(IC)에서 철원군 신철원 일원까지 24㎞ 구간에 왕복 4차로를 건설하는 것으로, 국토교통부 사전타당성조사 기준 사업비는 1조 3,305억 원이다. 전액 국비로 추진할 계획이다.경기도는 이 도로가 수도권과 강원 북부를 연결하고 세종에서 철원으로 이어지는 평화·경제 신성장 축을 구축하는 기반이 될 것으로 보고 있다. 단순히 이동 시간을 줄이는 도로 건설을 넘어 인적·물적 교류를 확대하고, 접경지역의 산업과 관광 활성화를 이끌 교통 기반시설이라는 것이다.추미애 지사가 최근 도내 교통망 확충을 위해 정부 설득에 직접 나선 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 13일에는 국토교통부가 주최한 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 국민 의견수렴 행사'에 참석해 1분 발언으로 철도망 확충 필요성을 설명했다. 이번에는 고속도로 예타 평가 현장까지 찾아 사업 추진을 요청했다.경기도는 강원특별자치도, 포천시, 철원군과 공동 대응도 이어가고 있다. 앞서 9월 4일 국회에서 관계기관 업무협약을 체결하고 예타 통과를 촉구하는 공동건의문을 채택했다.이번 추 지사의 행보는 경기북부 교통 인프라 확충을 개별 도로사업의 경제성 문제로만 다루지 않고, 접경지역의 누적된 발전 제약과 국가 균형발전 차원에서 풀겠다는 정책 방향을 보여준다. 특히 도로 건설 이후 기업 유치와 산업 육성, 관광 활성화까지 경기도의 역할을 제시한 것은 중앙정부의 재정 투자를 요청하는 데 그치지 않고 지역 발전 전략과 연계하겠다는 의미다.