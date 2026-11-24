큰사진보기 ▲실천단 발족 기자회견발언하는 진보당 김종훈 대표 ⓒ 진보당 관련사진보기

"미국은 전시작전권 즉각 반환하라!"

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큰사진보기 ▲송영주 최고위원미대사관 앞에서 일인시위 중인 진보당 ⓒ 진보당 관련사진보기

23일 서울 주한미국대사관 앞에서 진보당 '전시작적권 환수 실천단(아래 실천단)'이 발족 기자회견과 함께 지도부 1인시위를 함께 시작했다.이날 기자회견에는 김종훈 진보당 대표와 송영주 최고위원 겸 실천단 단장을 비롯하여 실천단원 30여 명이 참석했다.김종훈 진보당 대표는 "전시작전권은 우리 스스로를 지키기 위한 권리이다. 반드시 되찾아와야 할 우리의 주권, 우리의 생명권이, 지금 미국에 있다"며 미국이 정한 절차와 일정을 기다리는 것이 아니라, 우리가 결단하고 가져와 한다고 호소했다.송영주 실천단장은 "전시작전권은 국가의 존립과 국민의 생명을 지키기 위한 핵심적인 군사주권이다. 그러나 대한민국은 여전히 전시작적권을 온전히 행사하지 못 하고 있다. 전시작전권 환수는 수차례 연기됐고, 특히 미국은 최근 조건을 앞세우며 반환을 미루려 하고 있다"고 규탄했다.이날 기자회견을 시작으로 김종훈 당대표와 지도부는 12월 5일까지 미대사관 1인 시위를 이어간다고 밝혔다.또한 실천단은 서울 도심을 누비며 전시작전권 환수의 필요성을 국민들에게 알리고, 군사주권 회복을 위한 다양한 실천활동을 이어갈 것이라며, 이재명 정부의 빠른 결단을 촉구했다.전작권 환수는 고 노무현대통령의 군사주권 회복을 위한 염원이었다. 2007년 2월, 전작권 환수 시기를 2012년 4월 17일로 한미간의 공식합의를 이뤄냈으나 2015년으로 한차례 미뤄지고, 아직까지 기약없는 조건부 전환으로 바뀌었다.최근 호르무즈 파병 이슈로 인해 전작권환수에 대한 필요성이 대두되며 국민적 공감대를 형성했고, 이재명정부 또한 전작권을 조기에 돌려받아야 한다는 입장을 여러 차례 밝힌바 있다.실천단은 전국의 진보당 당원들이 모여 그리고 12월 5일 '전시작적권 즉각 환수 국민대회'까지 전작권 환수 대국민 서명과 기자회견을 이어갈 예정이다.