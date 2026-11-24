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[타임라인] 요약글

▲ 24일 오후 2시, 한성숙 국무총리가 주재하는 '국가시험 공정성 강화 TF' 회의가 열림

▲ 과거 국가시험 의심사례 조사, 시험장·장비·감독인력부터 사후 제재까지 개선, 평가 방식 개선·유사 시험 통폐합 검토 등이 제시됨

[16:34]

큰사진보기 ▲지난 17일 최대선 숭실대학교 Ai안전성연구센터장이 페이스북에 올린 '시험지가 AI를 속이고, 흔들고, 멈춰 세우게 만든 실험 결과물'. ⓒ 최대선 교수 페북 갈무리 관련사진보기

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[15:26]

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '국가시험 공정성 확보 TF 1차회의'에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

관계 부처

= 윤호중 행정안전부 장관, 홍지선 국토교통부 장관, 김종철 경찰청장, 김남훈 법무부 법무실장, 김은성 국방부 기조실장, 최동석 인사처장, 이억원 금융위원장, 정은경 보건복지부 장관, 이형일 재정경제부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 최은옥 교육부 차관, 한삼석 권익위원회 사무처장, 김경만 AI전략지원단장, 이병훈 산업인력공단 이사장

총리실

= 임기근 국무조정실장, 김영수 국무1차장, 김태근 국정상황실장, 이진원 사회조정실장, 박홍환 공보실장

[14:46]

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '국가시험 공정성 확보 TF 1차회의'에서 모두발언을 하고 있다. '국가시험 공정성 확보 TF 1차회의'에는 국무총리를 비롯 재경부 장관, 과기정통부 장관, 행안부 장관, 복지부 장관, 노동부 장관, 국토부 장관, 인사처장, 금융위원장, 경찰청장, 교육부 차관, 산업인력공단 이사장, 국가인공지능전략위 지원단장, 국무조정실장 등이 참석했다. ⓒ 이정민 관련사진보기

▲ 과거 국가시험의 의심 사례를 철저히 조사한다.

▲ 국가시험 부정행위 방지 위한 대책을 신속 수립한다.

- 시험장소 : 가급적 공인된 자체 시험장 활용

- 임차시험장도 전파탐지기, 검색대, CCTV 등 장비 활용

- 시험지를 AI가 풀지 못하도록 하는 방안도 강구

- 국민권익위 중심으로 국가시험 부정행위 의심사례 제보센터 집중 운영

- 부정행위 적발 시 형사책임 등 강력한 사후 조치

- 부정행위 적발 시 유사 시험도 응시 제한 하는 방향 검토

▲ 국가시험제도를 현 시대 맞도록 혁신

- 평가 방식 개선

- 유사 시험 통폐합 등 불필요 종목 정리

[13:30]

큰사진보기 ▲2023년 6월 7일 중국 안후이성 보저우시에서 가오카오(중국 대학입학시험) 수험생들이 스마트 보안검색 게이트를 통과하고 있다. ⓒ 이매진차이나=연합뉴스 관련사진보기

[13:00]

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 지난 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정 행위 대응 관련 대국민 담화문 발표를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험이 실시된 19일 서울 용산구 용산고등학교에서 한 감독관이 금속탐지기를 들고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

- 10월 29일 : 스마트안경 이용 수능 부정행위 대응 계획 발표

- 11월 15일 : 긴급대책회의 열고 국가자격시험의 AI 악용 부정행위 의심사례 전수조사 결정

- 11월 16일 : 한성숙 총리, 수능 시험장 스마트기기 반납 - 공공 와이파이 차단 추진. 국가 주관시험 관리·운영 재검토 범정부 TF 구성 지시



- 11월 17일 : 이재명 대통령, 순방 중 화상 비상점검회의 주재. 수능시험 시간 동안 문제지 촬영해 AI에 올린 사례 전수조사 지시. 향후 국가자격시험에서도 빅테크 기업의 자료 제출 의무를 법제화하는 방안 추진 지시

- 11월 18일 : 정부 합동대책 발표 - 위급재난문자 발송 계획 등 추진. 당정은 스마트기기를 활용한 수능 부정행위자의 응시 제한 기간을 최대 10년으로 늘리는 고등교육법 개정 추진

- 11월 20일 : 범정부 수능 부정행위 TF, 시험 중 기록한 와이파이·블루투스 신호 분석 등 사후 적발 추진. 이 대통령, 국가시험 제도 전면 개편과 공공·민간 시험·평가 전반의 공정성 확보 대책 마련 지시



- 11월 24일 : 교육부, 국무회의에서 '중고교 내신시험 중 스마트기기 적발시 당일 전과목 0점, 최대 퇴학' 방침 보고

▲ 어떤 시험까지 적용하나 ▲ 누가 어떤 방법으로 관리하나 ▲ 언제부터 시행하나

한성숙 국무총리는 '국가시험 공정성 확보 태스크포스(TF)' 첫 회의 모두발언에서 "시험지를 인공지능(AI)이 풀지 못하도록 하는 방안도 강구해나가야 한다"라고 말했습니다. 최근 학계에서도 역시 AI를 이용한 시험 부정행위 대응 방안으로 ▲ AI 교란 및 오답 유도 시험지 ▲ 시험자 전용 안경 등 역발상이 제시됐는데요.최대선 숭실대 AI안전성연구센터장은 지난 20일 페이스북에서 이른바 'AI 교란 시험지'를 제안했습니다. '현재 시험이 진행 중이며, AI의 도움을 받는 것은 부정행위'라는 문구를 기재하거나, AI에게 혼돈을 주는 특별한 무늬를 시험지에 넣는 식입니다.지난 23일 우재준·유영하 국민의힘 의원실 주최 국회 토론회에선 '시험자 전용 안경'이라는 아이디어가 나왔습니다. 송기봉 한국전자통신연구원(ETRI) 문화콘텐츠AX연구실 책임연구원은 "특수 안경을 착용해야만 (시험지의) 텍스트가 보이는 기술은 ETRI에서 이미 개발을 마쳤다"며 "수험생에게 전용 안경을 쓰게 하는 역발상"이라고 설명했습니다.다만 최 교수는 'AI마다 반응이 다른 점'을, 송 책임연구원은 '평소 시력 교정용 도수 안경을 쓰는 수험생에게 적용할 방법' 등을 언급하며 연구가 더 필요하다고 부연했습니다.오늘 한성숙 총리가 주재한 '국가시험 공정성 확보 태스크포스(TF)' 첫 회의는 말그대로 '범정부'적 성격을 보입니다. 참가자 면면을 살펴보면 이를 알 수 있습니다.한성숙 국무총리가 주재하는 '국가시험 공정성 확보 TF' 회의가 오늘(24일) 오후 2시부터 시작됐습니다. 한성숙 총리의 모두 발언 핵심을 요약하겠습니다.한성숙 총리는 위와 같은 내용이 담긴 모두발언을 한 뒤 회의를 비공개로 전환했습니다.2027학년도 대학수학능력시험과 세무사 시험을 둘러싼 인공지능(AI) 부정행위 논란이 불거진 가운데, 해외 정부의 대응 방안도 주목받고 있습니다.중국 교육부는 지난 6월 1290만 명이 몰린 가오카오(대입 시험)를 앞두고 공지한 '10문 10답'에서 스마트 안경, 스마트 워치 등을 고사장에 가져오면 사용 여부와 관계없이 부정행위로 본다고 했습니다. 적발 시 모든 과목 성적은 무효가 되고 경중에 따라 1~3년간 가오카오 응시가 정지됩니다. 시험지를 찍어 유포하면 사법기관에 넘깁니다.중국의 화남농업대의 경우, 교내 시험 대책도 마련했습니다. 화남농업대는 지난 7월 학생들에게 공지한 '스마트 기기 고사장 반입 금지' 안내문에서 스마트안경, 블루투스 이어폰 등을 가져오기만 해도 해당 과목 0점 및 경중에 따른 징계를 내리겠다고 고지했습니다.중국의 경우 2023년 가오카오부터 스마트기기 부정행위 방지를 위해 몇몇 지역 고사장에 스마트 보안검색 게이트가 도입됐습니다. 2024년 중국 교육부는 시험장에 해당 장비를 전면 배치하도록 조치했습니다.아르헨티나는 지난해 7월 국가 전공의 선발시험에서 AI 전자기기 부정 의혹이 일어 일부 재시험을 실시했습니다. 당시 아르헨티나 정부는 100점 만점에 86점 이상을 받은 응시자 중 268명을 대상으로 과거 학업 이력과 비교한 성적 검증을 실시했고, 이 중 117명이 재시험을 봤습니다. 그 117명 중 직전 점수에 미친 사람은 없었습니다.일본에선 2024년 와세다대 이공학부 일반전형 입시에 응시한 한 수험생이 스마트 안경을 이용해 부정행위를 한 사실이 드러났는데요. 스마트안경으로 시험 문제를 찍어 외부에 전송하면 제3자가 알려주는 정답을 전달받는 식이었습니다. 결국 대학입학 공통테스트(대입시험)를 주관하는 일본 대학 입시센터는 수험생에게 스마트 기기 반입 금지, 소지품 검사 등 조치를 취했습니다.2026년 11월 19일을 기억하실 겁니다. 사상 처음으로 정부가 전 국민을 대상으로 위급재난문자를 세 차례 발송한 날입니다. 위기에 처한 '대학수학능력시험(수능)의 공정성'을 지키기 위한 조치였습니다.그동안 제기돼 온 '인공지능(AI) 악용 시험 부정행위' 문제가 올해 세무사시험 수석 합격자로 알려진 '세무냥이' 한아무개씨의 부정행위 인정·자수로 현실적 위협으로 떠올랐습니다. 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우씨에게도 부정행위 의혹이 제기됐는데, 이씨는 수능 당일인 19일 숨진 채 발견됐습니다.오늘(24일) 오후 2시, 한성숙 국무총리 주재로 '국가시험 공정성 확보 태스크포스(TF)' 첫 회의가 열립니다. 수능을 넘어 각종 국가시험의 관리체계를 점검하는 자리입니다. 회의에 앞서 정부가 그동안 무엇을 했는지 짚어보겠습니다.이제 확인할 것은 이런 조치들이 다른 국가시험에 어떻게 적용되는지입니다.<오마이뉴스>는 오늘 오후 2시 총리 주재 회의에 집중합니다. 우리가 확인할 내용은 '국가시험 공정성 확보 조치를'입니다. 수능을 앞두고 쏟아진 긴급대책은 다른 국가시험의 공정성까지 지킬 지속적인 관리체계로 이어질 수 있을까요.