큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 11월 24일 오전 경기도교육청 남부청사에서 교복 입찰 비리 감사 결과 기자회견을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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안민석 경기도교육감이 교육계의 고질적인 교복 입찰 비리를 뿌리 뽑겠다며 '교복 비리와의 전쟁'을 선포했다. 경기도교육청의 고양 지역 교복 입찰 특별감사에서 낙찰 예정 학교와 실제 낙찰 결과가 일치하는 사례가 다수 확인되는 등 업체 간 담합을 의심할 만한 정황이 드러났기 때문이다. 도교육청은 관련 업체 13곳에 대해 수사를 의뢰하고 공정거래위원회에도 신고하기로 했다.안민석 교육감은 24일 오전 경기도교육청 남부청사에서 기자회견을 열고 "경기도교육청은 '교육 비리'와의 전쟁을 선포한다"며 "먼저 교육계의 오랜 고질적 비리, '교복 비리'부터 뿌리 뽑겠다"고 밝혔다.이번 조치는 교복 구매 과정에서 업체 간 담합과 학교별 낙찰 나눠 먹기 등의 의혹이 지속적으로 제기된 데 따른 것이다. 안 교육감은 취임 초기부터 교복 비리 근절을 약속했으며, 국정감사에서도 관련 의혹을 철저히 조사하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.도교육청은 지난 10월 27일 감사관에게 교복 입찰 담합 의혹에 대한 엄정한 조사를 지시하고, 도내 25개 교육지원청에 최근 5년간 교복 구매 전수조사를 실시하도록 했다. 특히 고양 지역 의혹은 감사관실이 집중적으로 조사했다.감사 결과에서 가장 주목되는 부분은 '사전 낙찰 조율' 의혹이다.도교육청이 2023학년도 고양 지역 중·고등학교 교복 구매 입찰 79건을 대상으로 나라장터 개찰자료와 제보 내용 등을 분석한 결과, 업체 측에서 제보한 낙찰 예정 학교 45곳 가운데 34곳(75.6%)에서 예정 업체와 실제 낙찰 업체가 일치했다.특정 업체들이 여러 학교의 입찰에 반복적으로 참여하면서 학교별로 낙찰을 나눠 가졌을 가능성을 보여주는 대목이다. 다만 낙찰 결과가 일치했다는 사실만으로 담합이 확정되는 것은 아니며, 실제 업체 간 사전 합의 여부는 수사를 통해 규명해야 한다.경쟁 입찰의 외형만 갖춘, 이른바 '들러리 입찰' 의심 사례도 10건 확인됐다. 여러 업체가 입찰에 참여했지만 견본 미제출 등의 이유로 탈락해 최종적으로 한 업체만 적격 업체로 남은 사례다.업체 간 투찰가격이 비정상적으로 근접한 정황도 나타났다. 1·2순위 업체의 투찰률 차이가 1% 이내인 입찰은 37건이었으며, 투찰가격 차이가 불과 500원에 그친 사례도 있었다.낙찰업체가 예정가격의 95% 이상을 써낸 입찰은 49건으로, 해당 입찰의 평균 낙찰률은 97.29%였다. 특정 업체의 입찰 참여 배제나 형식적인 참여를 요구하는 취지의 녹취 발언, 학교별 낙찰 예정 업체를 사전에 정했다는 제보자 진술도 조사 과정에서 확보됐다.도교육청은 이 같은 입찰자료 분석 결과와 녹취록, 제보 내용 등을 종합해 사전 낙찰 조율과 들러리 입찰, 투찰가격 협의 등 담합 가능성이 높다고 판단했다.수사 의뢰 대상도 애초 알려진 6곳보다 확대됐다. 감사관은 기자들의 질문에 "사례의 대부분이 6곳에 해당해 주된 대상을 6곳으로 설명한 것이고, 관련 사례에 해당하는 업체를 모두 포함해 실제 수사 의뢰 대상은 13곳"이라고 설명했다. 도교육청은 관련 자료를 수사기관에 제출하고 공정거래위원회에도 신고해 담합 의혹의 실체를 밝힐 방침이다.이날 기자회견에는 학교장과 학부모들도 참석해 교복 비리 근절에 힘을 보탰다.학교장 대표로 발언한 허서윤 안곡고 교장은 업체들이 낙찰받을 학교와 가격을 미리 정했다면 학교의 심사와 계약 절차를 부당한 이익을 얻는 수단으로 이용한 것이라며, 학교 역시 교복 구매 전 과정에서 공정성을 더욱 면밀히 살피겠다고 밝혔다.학부모 대표 김윤정씨도 "학부모들은 학교가 구매를 주관하는 교복이라면 가격과 품질을 믿을 수 있다고 생각해 왔다"며 철저한 조사와 책임 규명, 후속 조치 공개를 요구했다.안민석 교육감이 이번 사안을 단순한 개별 업체의 입찰 문제로 다루지 않고 교육계 전반의 구조적인 비리 문제로 규정했다는 점도 눈여겨볼 대목이다.교복은 학생들이 매일 입는 필수품이자 학부모에게는 적지 않은 경제적 부담이다. 학교주관구매 제도는 학교가 입찰과 계약을 주관해 교복 가격과 품질을 관리하고 구매 과정의 투명성을 높이려는 취지로 운영된다. 그런데 업체들이 사전에 낙찰 학교를 나누고 경쟁입찰을 형식적으로 진행했다면 제도의 취지가 무너지는 것은 물론, 학부모들이 공정한 경쟁을 통해 결정됐다고 믿었던 교복 가격에 대한 신뢰도 훼손될 수밖에 없다.안민석 교육감은 교복 비리 근절을 고양 지역에 한정하지 않겠다는 뜻도 분명히 했다. 최근 5년간 도내 교복 구매 전수조사에서 유사한 담합이나 비리 정황이 추가로 확인되면 특별감사와 추가 수사 의뢰 등 단호한 조치를 취하겠다는 것이다.제도 개선도 추진한다. 편한 교복 정책과 연계해 학생들이 편하게 입을 수 있으면서 학부모들이 가격과 품질을 신뢰할 수 있는 구매 체계를 마련하겠다는 구상이다. 조사와 처벌에 그치지 않고 교복 구매 과정의 불공정한 관행을 바꾸겠다는 의미다.나아가 안 교육감은 급식 비리와 공사·시설 비리까지 조사 범위를 확대하겠다고 밝혔다. 이를 위해 '교육비리 제보센터'를 설치해 교육 현장의 부정행위 제보를 받고, 불법이 드러나면 엄정하게 처리하겠다는 계획도 내놓았다.안민석 교육감은 "교육 현장의 비리에 더 이상의 관용은 없다"며 "교복 비리를 시작으로 급식 비리, 시설 비리 등 고질적인 교육 비리를 발본색원해 대한민국 어디에도 발붙이지 못하게 하겠다"고 강조했다.