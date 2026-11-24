큰사진보기 ▲이찬진 금융감독위원장이 19일 오후 서울 여의도 국회 정무위원회의에서 열린 금융감독원 등에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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초고금리 대출과 불법추심 등 서민의 일상을 위협하는 범죄에 금융감독원, 부산시, 부산경찰청이 공동 대응에 들어간다. 금감원과 지자체, 경찰이 나서서 상시 협력체계를 구축하는 건 이번이 첫 사례다.세 기관은 24일 오후 부산시청 국제의전실에서 불법사금융 근절과 피해 예방·지원을 위한 업무협약을 체결한다. 이 자리엔 이찬진 금융감독원장, 김성희 부산경찰청장 등이 참석하고, 국회 일정 관계로 자리를 비운 전재수 부산시장을 대신해 김성기 행정부시장이 함께한다.협약의 핵심은 금감원의 금융 전문성과 부산시 특별사법경찰, 경찰의 수사 역량을 결합하는 데 있다. 이에 따라 세 기관은 불법사금융 범죄 동향과 새로운 범죄 수법 등을 수시로 공유하고, 합동 단속·수사를 진행한다. 수사 과정에서 확인한 피해자들은 금감원의 원스톱 피해신고 서비스로 연계한다.지난 7월 부산시는 민생100일 비상조치의 하나로 특별사법경찰과에 민생경제수사TF팀을 꾸려 대부업 관련 수사에 나선 바 있다. 이번엔 금감원·경찰과의 공조로 대응 범위를 넓힌다. 시는 불법사금융이 한 기관의 힘만으로 해결하기 어려운 문제라는 점에서 필요성을 강조했다.협약식에선 상품권 예약판매를 빙자한 변종 불법사금융 범죄의 수사 사례도 공유한다. 최근 부산경찰청은 불법사채업자들이 2023년 10월부터 올해 5월까지 최고 3만%에 달하는 이자로 105억 원 상당을 9000여 명에게 불법으로 대출해 준 사건을 적발했다.이들은 급전이 필요한 사람에게 돈을 빌려주면서 상품권을 거래하는 것처럼 꾸민 뒤 고금리 이자를 얹어 상환을 요구했다. 경찰은 대부업법 위반 혐의 등 관련 수사에서 168명을 검거해 이 가운데 8명을 구속했다.업자들은 돈을 갚지 못한 채무자들을 상품권 거래 사기 혐의로 허위 고소하기까지 했다. 그 규모만 3200여 건에 달한다. 이 중 510건이 불송치·불입건으로 종결됐고, 사기 혐의로 재판에 넘겨졌던 피해자 2명은 무죄가 확정됐다.세 기관은 각자의 전문성을 결합한 이번 시도가 불법사금융·불법추심 범죄 근절에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 금감원과 부산시, 경찰은 협약 내용이 실제 이행될 수 있도록 앞으로 실무협의를 거쳐 세부 이행 방안을 마련하겠다고 밝혔다.