큰사진보기 ▲오는 12월 성남시체육회장 선거에 도전하는 김종필 굿타임즈 대표 ⓒ 박정훈 관련사진보기

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"성남 체육은 어느 한 사람의 것이 아닙니다. 오랜 시간 운동장을 지켜온 체육인, 땀 흘리는 선수와 지도자, 생활체육을 사랑하는 시민 모두의 것입니다."

큰사진보기 ▲성남시 체육회 전경 ⓒ 독자 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲오는 12월 성남시체육회장 선거에 도전하는 김종필 굿타임즈 대표 ⓒ 박정훈 관련사진보기

"회장의 권한은 내려놓고 책임은 무겁게 지겠습니다. 이제는 보다 공정한 예산 배분과 재정 자립, 정치적 독립성을 통해 체육회가 체육인을 걱정하게 만드는 것이 아니라, 체육인들이 체육회를 믿고 의지할 수 있도록 하겠습니다."

축구장과 체육관, 게이트볼장과 파크골프장. 김종필(58) 굿타임즈 대표가 최근 몇 달 동안 발걸음을 옮긴 곳들이다. 종목도, 운동하는 사람들의 연령도 달랐다. 그러나 그가 현장에서 주목한 문제는 비슷했다. 종목별 지원의 공정성, 체육시설 이용의 불편, 체육인들의 목소리가 행정에 얼마나 반영되고 있는지에 관한 것이었다.지역 언론사 대표로 성남의 크고 작은 현안을 지켜봐 온 그는 이제 그 문제를 해결하는 자리에 직접 서겠다고 나섰다.오는 12월 성남시체육회장 선거에 도전하는 김 대표가 내세운 것은 화려한 구호보다 운영방식의 변화다.김 대표는 지난 20일 인터뷰에서 "저의 가장 큰 차별성은 사람 중심의 체육회에서 시스템 중심의 체육회로 바꾸겠다는 것"이라며 공정성과 투명성을 핵심 가치로 내세웠다.성남시체육회는 2020년 1월 정치와 체육의 분리, 체육단체의 자율성과 독립성 확보를 취지로 민선 체육회장 시대를 열었다. 초대 민선 회장으로 당선된 이용기 회장이 재선에 성공하며 약 7년간 체육회를 이끌어온 가운데, 오는 12월 민선 3기 선거는 체육회의 독립성과 재정 운영의 투명성, 종목별 지원의 공정성을 어떻게 높일 것인지 등을 놓고 후보자들의 정책과 운영 방향을 비교하는 계기가 될 것으로 보인다.체육회장은 전문체육 육성과 생활체육 활성화, 종목단체 지원 등 지역 체육의 주요 사업을 이끄는 자리다. 체육회의 운영 방향은 선수와 지도자뿐 아니라 시민들의 스포츠 참여 환경에도 영향을 미친다.특히 지방자치단체의 재정 지원을 받으면서도 체육단체의 독립적인 의사결정을 보장해야 한다는 점에서 성남시와 체육회의 협력 관계, 재정 운영의 투명성 등이 주요 관심사로 꼽힌다.이에 그가 제시한 청사진은 '성남 스포츠 르네상스 2030'이다. 종목별 예산 공개와 외부 감시체계 도입, 민간 후원 확대, 생활체육 환경 개선을 통해 체육인이 중심이 되는 조직으로 바꾸겠다는 구상이다.김 대표는 "체육인들이 원하는 것은 거창한 구호가 아니다"라며 "공정한 지원, 투명한 예산, 편리한 행정, 그리고 자신들의 목소리에 귀 기울이는 체육회"라고 강조했다.김 대표가 가장 먼저 주목하고 있는 부분이 바로 체육회 운영방식이다. 그는 자신이 당선되면 종목별·사업별 예산과 집행 내역을 분기마다 공개하는 '클린 재정 공시'를 시행하고, 법률·회계·행정 전문가가 참여하는 준법감시위원회를 설치할 계획이다. 외부 경영평가 결과도 공개하겠다고 했다.지원 기준 역시 회장이나 일부 관계자의 판단이 아닌 객관적인 절차에 따르도록 하겠다는 입장이다.그는 "변화는 말로 하는 것이 아니라 시스템으로 증명해야 한다"며 "회장이 바뀌어도 공정성과 투명성이 유지되는 체육회를 만들겠다"고 강조했다.종목별 지원도 단순한 균등 배분에서 벗어나겠다고 했다. 회원 참여와 유소년 육성, 취약계층 체육활동, 안전관리, 경기력 향상 등을 종합적으로 평가하고 지원 기준을 사전에 공개하겠다는 것이다.예산심의 과정에는 종목단체 대표들의 참여를 확대한다. 김 대표는 "모든 종목에 똑같은 예산을 나눠주는 것이 공정은 아니다"라며 "종목의 규모와 인기도보다 특성과 필요에 따라 합리적으로 지원하겠다"고 밝혔다.행정 인력이 부족한 종목단체를 위해 보조금 정산과 공모사업 신청 등을 공동 지원하는 '종목단체 통합행정사무실'도 추진한다.재정 운영에도 변화를 예고했다. 성남시 보조금 중심의 운영구조에서 벗어나 민간 후원과 자체 수익 기반을 확대하겠다는 것이다. 핵심은 판교테크노밸리 기업들과의 협력이다. 기업의 사회공헌활동을 지역 체육과 연결하고 종목별 공식 후원사 제도를 도입할 계획이다.지역 상권과 체육시설, 스포츠 행사를 연계하는 '성남 스포츠 패스'도 구상하고 있다. 기존 사업의 효율화도 병행한다. 종목별로 분산된 대회와 사업을 조정하고 통합 성남시장기 대회 운영 등을 통해 중복 행정비용을 줄이겠다는 계획이다. 절감된 재원은 선수 육성과 종목단체 지원에 다시 투입한다.김 대표는 "민간 후원은 무리하게 확대하기보다 기업과 종목단체 모두에게 실질적인 이익이 돌아가는 구조를 만드는 것이 중요하다"며 "취임 첫해부터 후원 유치 목표와 실적, 사용 내역을 공개하겠다"고 말했다.시민들이 체감할 생활체육 정책도 내놨다. 공공체육시설 예약과 강좌 정보를 편리하게 확인할 수 있는 '성남 스포츠온 AI' 시스템을 추진하고, 수정·중원·분당 권역별 체육시설 이용 여건을 개선하겠다는 계획이다.학교체육시설 개방 확대를 위해 성남시와 교육당국 등 관계기관과 협의하고, 학교와 종목단체·전문지도자를 연결하는 '성남형 스포츠스쿨'도 구축한다.생활체육지도자의 처우와 배치 현황을 점검하는 한편, 은퇴 선수들이 지도자와 심판, 체육행정 분야로 진출할 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다.김 대표는 "좋은 체육정책도 시민들이 이용하기 어렵다면 실질적인 성과를 거두기 어렵다"고 말했다.민선 체육회의 정치적 독립성도 강조했다. 김 대표는 "저는 어느 정치 세력의 대리인도, 특정 정치인의 사람이 될 생각도 없다"며 "성남 체육인들의 선택을 받아 체육인들을 위해 일하는 회장이 되겠다"고 밝혔다.다만 체육시설과 예산 등 주요 현안은 성남시와 시의회의 협력이 필요한 만큼 시·시의회·체육회가 참여하는 상생협의체를 구성하겠다는 계획이다.그는 "정치권과는 협력하되 종속되지 않고, 성남시와는 소통하되 독립성을 지키겠다"며 "인사와 종목별 지원, 예산 배분은 규정과 절차에 따라 결정하겠다"고 말했다.언론사 대표라는 이력에 따른 이해충돌 우려에도 입장을 밝혔다. 김 대표는 "당선될 경우 굿타임즈의 편집권과 경영 일선에서 물러나 전문 경영인 체제로 전환하겠다"고 약속했다.체육회 관련 보도와 광고·홍보 계약에도 분리 원칙을 적용하고, 필요하면 외부 전문가와 준법감시위원회의 점검을 받겠다는 입장이다.김 대표는 당선될 경우 취임 후 100일을 체육회 운영체계 개편의 출발점으로 삼겠다고 밝혔다. 취임 30일 이내에 상생협의체와 준법감시위원회 출범 절차에 착수하고, 60일 이내에는 종목단체 공정 지원기준안을 마련하겠다는 계획이다. 통합행정사무실 설치를 위한 협의도 진행한다.임기 중에는 전국 규모 주요 스포츠대회 누적 12개 이상 유치, 성남 대표 스포츠 브랜드 3개 육성, 전 종목 통합행정 지원체계 구축을 목표로 제시했다.그는 "취임 첫날부터 변화를 시작하고, 100일 안에 변화를 체감하게 하며, 임기 안에 성과로 증명하겠다"고 강조했다. 이어 "시끄러운 체육회가 아니라 조용히 일하는 체육회, 특정인이 주인인 체육회가 아니라 체육인 모두가 주인인 체육회를 함께 만들어 가자"고 지지를 호소했다.마지막으로 김 대표는 체육회장의 권한보다 책임을 강조했다.