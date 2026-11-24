큰사진보기 ▲한국-동티모르 정상회담 ⓒ 대한민국청와대 관련사진보기

큰사진보기 ▲동티모르 석유기금 규모를 밝힌 동티모르 정부 ⓒ 동티모르정부 관련사진보기

큰사진보기 ▲양 정상의 공동언론발표 ⓒ 대한민국청와대 관련사진보기

큰사진보기 ▲청와대에서 만난 두 정상. ⓒ 대한민국청와대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025년 제6차 g7+ 장관급회의. ⓒ 동티모르정부 관련사진보기

지난 6일, 조금 낯선 손님이 한국을 찾았다. 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령이다.동티모르. 이름은 들어봤지만 어떤 나라인지 바로 설명하기는 쉽지 않다. 1990년대 독립투쟁이나 한국의 상록수부대 정도가 떠오를 수 있다. 동티모르는 오랫동안 자기 나라의 운명을 다른 나라가 결정했던 곳이다. 포르투갈 식민지배와 인도네시아 점령을 거쳐 1999년 주민투표로 독립을 선택했고, 2002년에야 지금의 국가가 만들어졌다. 이번에 한국을 찾은 하무스 오르타 대통령 역시 독립운동의 국제외교를 이끌고 노벨평화상을 받은 인물이다.그리고 동티모르를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 것이 석유다. 티모르해의 석유와 천연가스를 팔아 석유기금을 쌓아왔지만 제조업과 민간산업의 기반은 여전히 약하다. 주요 유전이었던 바유-운단은 2025년 생산을 종료했다.결국 동티모르가 풀어야 할 숙제는 단순하다. 석유로 번 돈이 줄어들기 전에 무엇으로 먹고살 것인가.여기에 또 하나의 변화가 겹쳤다. 동티모르는 2025년 10월 오랜 준비 끝에 아세안의 11번째 정회원국이 됐다. 경제규모가 갑자기 커진 것은 아니다. 하지만 동남아시아 지역질서 안에서 동티모르가 앉는 의자의 의미는 달라졌다. 그렇다면 한국은 지금 이 작은 나라에서 무엇을 보고 있는 걸까?가장 먼저 보이는 것은 역시 경제다. 동티모르는 2026년 6월 기준 약 184억 달러 규모(한화 약 24조 원)의 석유기금을 가지고 있다. 인구 140만 명 남짓인 나라라는 점을 생각하면 상당한 돈이다.문제는 앞으로다. 새로운 대규모 유전인 그레이터 선라이즈 개발이 추진되고 있지만 미래 수익을 장담하기 어렵다. 국제통화기금 역시 지금과 같은 재정구조가 계속될 경우 석유기금이 2030년대 후반 고갈될 가능성을 경고한 바 있다. 쉽게 말해 동티모르는 지금 돈은 있지만, 그 돈이 떨어지기 전에 새로운 돈벌이를 만들어야 하는 나라다.바로 여기서 한국과의 접점이 생긴다. 동티모르에는 자금이 있지만 산업기반과 기술, 숙련된 인력이 부족하다. 반대로 한국은 제조업과 건설, 에너지, 정보통신, 교육과 인적자원 개발 경험을 가지고 있다. 이번 정상회담에서도 한국은 지식재산과 기후변화, 에너지·인프라 분야의 협력을 확대하기로 했다. 하무스 오르타 대통령은 한발 더 나아가 한국 기업이 그레이터 선라이즈 가스전과 남부해안 개발사업에 참여하기를 희망한다고 밝혔다.다만 여기서 너무 앞서가면 안 된다. 동티모르는 구체적인 투자와 참여를 원하지만 한국 정부의 발표는 아직 '협력 가능성 모색'에 가깝다. 한국이 동티모르의 석유나 가스를 노리고 정상회담을 열었다고 단정할 근거도 없다. 지금 단계에서 더 정확하게 말하면 이 정도다. 아직 계약을 따낸 것은 아니지만, 앞으로 계약이 생길 수 있는 문을 열었다.그런데 이번 정상회담을 경제만으로 보면 설명되지 않는 부분이 있다. 바로 '시점'이다. 동티모르는 지난해 아세안에 가입했다. 그리고 불과 1년 뒤, 2002년 수교 이후 처음으로 동티모르 대통령의 공식 양자 방한이 이뤄졌다. 물론 아세안 가입 하나 때문에 한국이 하무스 오르타 대통령을 초청했다고 말할 수는 없다. 내년 수교 25주년도 있고, 상록수부대부터 이어진 양국 관계도 있다. 하지만 한국 정부가 동티모르를 바라볼 때 아세안이 중요한 요소가 된 것은 분명하다.청와대는 정상회담을 앞두고 동티모르를 '한-아세안 협력을 더욱 발전시키는 데 중요한 협력 파트너'라고 규정했다. 정상회담에서는 한국이 동티모르의 2029년 아세안 의장국 역할을 지원하고, 같은 해 열릴 한-아세안 특별정상회의에서도 협력하기로 했다.아세안은 기본적으로 합의를 중시한다. 경제규모가 작다고 회원국으로서의 지위까지 작은 것은 아니다. 특히 의장국은 각종 회의를 주재하고 회원국 사이의 입장을 조정하며 외부 파트너와의 정상외교에서도 중심 역할을 맡는다. 그러니 아세안에 막 들어온 나라가 제도 안에 자리 잡는 과정부터 돕고, 향후 더 큰 조정 역할을 맡기 전에 정치적 신뢰를 쌓아두는 것은 한국에게도 충분히 합리적인 외교다.이번 회담에서 양국 외교부가 처음으로 '정례 양자협의체'를 만들기로 한 점도 눈에 띈다. 이 협의체에서는 양국 문제뿐 아니라 아세안을 포함한 지역·국제 현안까지 논의한다. 동티모르의 국력이 갑자기 커진 것은 아니다. 대신 한국 외교에서 동티모르가 앉아 있는 의자의 값은 달라졌다고 볼 수 있다.또 하나 중요한 축은 개발협력이다. 한국 정부는 이번 정상회담에서 발전 경험을 공유하고 무상원조 기본협정 체결을 추진하기로 했다. 익숙한 이야기처럼 보이지만 상대가 동티모르라는 점을 생각하면 조금 다르게 볼 필요가 있다.동티모르는 국제사회의 원조를 받기만 해온 나라가 아니다. 2010년 분쟁과 취약성을 경험한 국가들의 모임인 g7+ 창설을 주도했다. 이들이 강조해온 원칙은 단순하다. 도움을 받는 나라가 자신의 문제와 우선순위를 스스로 정해야 한다는 것이다.한국은 국제사회의 원조를 받아 성장한 경험을 이야기하는 대표적인 나라다. 반면 동티모르는 원조를 직접 받아본 끝에 '원조하는 나라가 모든 것을 정해서는 안 된다'고 주장해온 나라다.그래서 이번 정상회담에서 중요한 질문은 '한국이 동티모르에 얼마나 지원할 것인가'보다 '어떤 방식으로 도울 것인가'에 가깝다.한국의 발전 경험을 하나의 정답처럼 옮긴다면 동티모르가 강조해온 개발철학과 충돌할 수 있다. 반대로 동티모르가 스스로 정한 경제다각화와 인재육성, 아세안 정착이라는 목표에 한국의 기술과 경험을 맞춘다면 이야기는 달라진다. 결국 경제와 아세안, 개발협력은 따로 떨어진 이야기가 아니다. 동티모르는 석유 이후의 경제와 아세안 정착을 위해 한국의 기술과 경험을 필요로 한다. 한국은 그 과정에 참여하면서 새로운 아세안 회원국과 정치적 신뢰를 쌓고, 향후 경제협력의 가능성도 열어둘 수 있다.그래서 이번 정상회담을 이렇게 볼 수도 있다. 한국은 현재의 동티모르보다, 앞으로 달라질 동티모르와 관계를 맺으려 한 것은 아닐까. 말하자면 계약서를 들고 간 정상회담이라기보다, 앞으로 여러 계약과 협력을 담을 '관계의 인프라'를 먼저 만든 정상회담에 가깝다.물론 과장은 금물이다. 동티모르가 당장 한국 기업의 거대 시장이 되는 것도 아니고, 동티모르 한 나라와 가까워졌다고 한국의 아세안 외교가 갑자기 달라지는 것도 아니다. 경제협력도, 정례 협의체도, 개발협력도 결국 실제 사업과 신뢰로 채워져야 의미가 생긴다.다만 한 가지는 분명하다. 외교를 국력 순위표처럼 바라보면 동티모르는 그다지 중요한 나라로 보이지 않을 수 있다. 하지만 외교는 지금 가진 힘만 보고 하는 일이 아니다. 어떤 나라가 어디로 움직이고 있는지, 앞으로 어떤 제도 안에서 어떤 역할을 맡게 될지를 보고 관계를 만드는 일이기도 하다.동티모르는 아직 작은 나라다. 하지만 석유 이후의 경제를 준비하고 있고, 이제 아세안이라는 새로운 자리에도 앉았다. 어쩌면 좋은 외교란 상대가 중요해진 뒤 찾아가는 것만은 아닐지도 모른다. 중요해지는 과정에서 함께 자리를 만드는 것. 이번 한국과 동티모르의 정상회담은 그 가능성을 시험하는 첫걸음일 수 있다.