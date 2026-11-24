"마땅한 수단이 없어서 꺼낸 거라고 본다."

큰사진보기 ▲우재준 최고위원 인사말 듣는 국민의힘 지도부국민의힘 장동혁 대표와 임이자 정책위의장, 정희용 사무총장이 22일 국회 의원회관에서 열린 제1호 청년정책 패키지 발표 및 전달식에서 우재준 청년 최고위원의 인사말을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲축사하는 박정하 의원국민의힘 박정하 의원이 13일 강원 원주시 봉산동에서 열린 원주교도소 이전 개청식에서 축사하고 있다. 1979년 준공된 원주교도소는 시설 노후화로 수용환경과 유지관리 개선 필요성이 제기됐고, 이에 법무부는 총사업비 1천673억원을 들여 봉산동 일원에 연면적 4만1천709㎡, 수용정원은 1천100명 규모의 신축 교정시설을 조성했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍준표 전 대구시장 ⓒ 조정훈 관련사진보기

더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 '맞불'을 놓겠다며 국민의힘 지도부가 이진관 서울중앙지방법원 부장판사에 대한 '법왜곡죄' 고발 카드를 꺼내 들었다. 하지만 당장 당 안에서부터 고발의 실효성에 의문이 제기됐다. 박정하 국민의힘 국회의원은 지도부의 이같은 결정을 '궁여지책'으로 평가하며 비판적인 견해를 표했다.애초 국민의힘이 사법부 독립 침해를 이유로 법왜곡죄 신설에 강하게 반대했던 만큼, 이를 근거로 일선 판사를 고발하는 게 자기 모순이라는 지적도 나온다. 홍준표 전 대구광역시장 역시 국민의힘을 향해 "말이 되느냐?"라며 쓴소리를 던졌다.앞서 우재준 국민의힘 청년최고위원은 지난 23일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 한덕수 전 국무총리의 1심 재판을 담당했던 이진관 부장판사를 공개적으로 비난했다. 지난 19일 대법원 전원합의체가 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의에 대해 일부 무죄 취지의 파기환송 판결을 내린 데 따른 것이었다.우 최고위원은 "사실관계를 조사해야 할 1심에서 4개월 만에 그 재판이 종결되고, 그리고 징역 23년이라는 과도한 판결을 했다"라며 "1심에서 판결한 사람이 그 유명한 이진관 판사"라고 지목했다. "정의의 사도처럼 많이 행동했다"라며 "이진관 판사의 실제 판결문을 읽어보면 유죄 근거가 매우 빈약하다"라고 주장했다.그는 이 부장판사가 박성재 전 법무부 장관에게 선고한 징역 25년이 항소심에서 징역 9년으로 감형된 점도 거론했다. 반면 이재명 대통령의 대장동 사건 재판을 중지시키고, 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장에 대한 재판은 1년 9개월째 지연시키고 있다고 주장했다. 정 전 실장의 보석 조건 중 자정 전 귀가 및 사건 관계자와의 연락·접촉 금지 조항을 삭제한 결정도 문제 삼았다.우 최고위원은 "비록 조금 마음에 들지 않는 판결이 있어도, 그 나름대로 사법부의 양심에 따른 판단이라고 생각하고, 그것을 존중하려고 해왔다"라면서도 "다만 그것이 이렇게 정치 판사가 날뛰는 걸 지켜보자는 의미는 아니다"라고 목소리를 높였다.이어 "이진관 판사만큼은 반드시 언제라도 책임을 져야 한다"라며 "사법부 스스로도 이런 사람이 날뛰는 것에 대해서 경각심을 가져야 한다"라고 날을 세웠다.이후 비공개 최고위원회의에서 국민의힘 지도부는 이 부장판사에 대한 고발에 뜻을 모았다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 회의를 마치고 기자들과 만나 다수의 최고위원이 법왜곡죄 고발 필요성에 공감했다며 "가까운 시일 내 법률지원단을 중심으로 이 판사에 대한 법왜곡죄 고발을 추진하도록 하겠다"라고 밝혔다.하지만 박정하 의원은 24일 오전 MBC라디오 <김종배의 시선집중>과의 인터뷰에서 이 부장판사에 대한 고발 추진을 두고 "일단 저희 당 입장에서는 궁여지책 속에 나온 안이라고 생각한다"라고 평가했다.민주당의 대법원장 탄핵 추진과 조작기소 특검 등에 대응할 마땅한 공세 수단이 없어 고발 카드를 꺼내 들었다는 이야기였다. 그는 "그런데 너무 좀 어렵다"라며 "일반 국민들이 이해하기에는 법왜곡죄라는 것도 사실 쉽지가 않고"라고 지적했다.또한 이진관 부장판사 개인을 조희대 대법원장과 대비시키기도 쉽지 않다며 "얼마나 일반 국민들한테 저게 스며들 수 있을까라는 데는 조금 걱정이 있다"라고 말했다.진행자가 국민의힘이 법왜곡죄 신설에 강력하게 반대하지 않았느냐고 묻자 박 의원은 "반대했었다"라고 인정했다. 이어 법왜곡죄 신설보다 한덕수 전 총리에 대한 재판이 앞서 시작됐다는 점을 거론하며 "그러면 이게 법적으로 적용이 될 수 있을까, 이런 걱정도 조금 있다"라고 덧붙였다.실제 법왜곡죄를 신설하는 형법 개정안은 지난 2월 국민의힘의 필리버스터(무제한 토론) 끝에 26일 국회 본회의를 통과했다. 해당 법률이 공포·시행된 것은 3월 12일로, 이 부장판사가 한 전 총리에게 징역 23년을 선고한 1월 21일보다 두 달 가까이 뒤였다.공교롭게도 국민의힘이 탄핵에 반대하고 있는 조희대 대법원장 역시 지난해 5월 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건을 유죄 취지로 파기환송한 일로 법왜곡죄 시행 첫 날 고발당한 바 있다. 당시 경찰은 형벌불소급 원칙에 따라 해당 사건을 각하 처분했다.홍준표 전 시장 역시 국민의힘의 고발 추진 소식에 쓴소리를 던졌다. 홍 전 시장은 지난 23일 저녁 자신의 페이스북에 "법왜곡죄라는 건 판사의 판결을 옥죄기 위한 사법권 독립을 침해하는 기괴한 위헌적 법률"이라며 "그걸 야당이 판사를 고발하는 수단으로 삼는다는 게 말이 되느냐?"라고 따져 물었다.오히려 국민의힘이 한덕수 전 총리에 대한 대법원 판결을 존중한다면 비상계엄에 대한 사과에 나서야 한다고 주문했다. 그는 "대법원 판결을 존중한다면 12.3 계엄 2주년 때 대국민 사과부터 하고, 이재명 정권의 국가시스템 파괴 공작 타도에 당력을 집중하는 게 맞지 않을까?"라고 반문했다.