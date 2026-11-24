큰사진보기 ▲김재섭 의원은 지난 8월 25일 소셜미디어(SNS)에 전장연의 2027년도 장애인 권리예산 요구를 두고 적은 글 ⓒ 페이스북 갈무리 관련사진보기

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전국장애인차별철폐연대(아래 전장연)가 "장애인 권리예산 요구와 이동권 투쟁을 두고 '갈취', '테러' 등의 표현을 사용하며 장애인의 정당한 권리 요구를 범죄행위처럼 매도했다"라며 김재섭 국민의힘 의원을 고소했다.전장연은 지난 23일 서울경찰청에 제출한 고소장에 '허위사실 적시에 의한 명예훼손', '모욕', '장애인차별금지' 등 위반 혐의를 명시했다.앞서 김 의원은 지난 8월 25일 사회 관계망 서비스(SNS)에 전장연의 2027년도 장애인 권리예산 요구를 두고 '2조 6000억 원이라는 막대한 예산을 갈취하려 한다', '전장연의 요구사항에는 장애인의 권리와 무관한 이권사업이 포함돼 있다', '무고한 시민의 발을 묶고 일상을 인질로 삼는 행위는 일종의 테러행위다' 등의 글을 적었다.이에 대해 진보당은 24일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "장애인에 혐오와 차별을 가한 김재섭 의원에 대한 철저한 수사를 촉구한다"고 밝혔다.진보당은 "장애인의 이동권과 노동권은 특정 단체의 이익이 아니라 모든 시민에게 보장되어야 할 기본적인 권리"라며 "이를 보장하라는 요구를 테러에 빗대는 것은 장애인의 권리를 부정하고 사회적 편견과 혐오를 부추기는 행위"라고 주장했다.진보당은 "더욱이 김재섭 의원은 국민을 대표하는 국회의원으로, 사회적 영향력과 공적 책임이 막중한 자리에 있는 만큼 발언에 따르는 책임 역시 무거워야 한다"며 "국회의원의 지위를 이용해 사회적 약자에 대한 혐오와 차별을 확산시키는 일이 결코 용인되어서는 안 된다"고 밝혔다.이어 "더 심각한 것은 김재섭 의원은 자신의 발언이 혐오와 차별을 조장하는 것이라는 점을 전혀 인식하지 못하고 있다는 것"이라며 "시민의 목소리를 대변한 것인 양 자신의 발언을 정당화할 뿐, 발언을 철회하거나 사과할 의사조차 보이지 않고 있다"고 지적했다.전장연의 고소 사실이 알려지자 김재섭 의원은 "전장연이 김재섭을 오늘 고소한다. 전장연이 저를 고소하고 입틀막하려 해도, 전장연이 서울 시민의 출근길을 인질로 삼아 자신들의 예산 요구를 관철시키려는 것은 시민을 상대로 한 테러와 다름없다는 제 판단은 변하지 않는다"고 적었다.이에 진보당은 "잘못을 지적받고도 무엇이 문제인지 모르는 국회의원이라니 한심하다"며 "반드시 엄중한 책임을 물어야 한다"고 했다.진보당은 "수사기관은 이번 고소 사건을 철저히 수사하고, 관련 법 위반 여부를 명확히 밝혀야 한다"며 "국회의원이라는 사회적 지위와 발언의 영향력을 고려해 더욱 엄중하게 책임을 물어야 하며, 사회적 약자에 대한 혐오와 차별은 결코 용납될 수 없을을 분명히 보여주어야 한다"고 강조했다.끝으로 진보당은 '장애인도 시민이다. 장애인도 일할 권리와 이동할 권리를 함께 누려야 한다"면서 "장애인의 불편을 당연시하고, 그 대가로 누군가 편리한 일상을 누린다면 그것은 정당하지 않다. 장애인의 권리를 보장하는 일은 누군가의 불편을 감수하는 문제가 아니라 우리 사회가 함께 책임져야 할 과제"라고 했다.