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덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 건국대 경영대학원 공공기관리더십 과정 책임교수이고, 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장과 국무조정실 평가관리관을 역임하였다.

더불어민주당이 법정 정년을 현행 60세에서 65세로 단계적으로 연장하는 방안을 논의하고 있다. 김영훈 고용노동부 장관도 지난 22일 KBS <일요진단>에 출연해 오는 27일 예정된 민주당 정년연장특별위원회 회의에서 합의가 이뤄지지 않을 경우 정부가 책임 있게 나설 수 있다는 뜻을 밝혔다. 다만 고용노동부는 해당 발언이 정부안 발표를 확정적으로 예고한 것은 아니며, 특위 논의 결과를 고려해 필요한 역할을 하겠다는 취지라고 설명했다.정년연장 논의에는 충분한 이유가 있다. 급속한 고령화와 생산가능인구 감소에 대응하고, 퇴직 이후 국민연금을 받을 때까지 발생하는 소득 공백을 줄여야 하기 때문이다. 현행 법정 정년은 60세 이상으로 정하도록 하고 있지만, 국민연금 노령연금 수급개시연령은 1965~1968년생이 64세, 1969년 이후 출생자는 65세다. 고령자의 노후소득을 보장하고 숙련인력을 더 오래 활용해야 한다는 주장에 귀를 기울일 필요가 있다.그러나 정년을 65세로 늘리는 것만으로 문제가 해결되지는 않는다. 기존 근로자의 고용기간이 늘어나는 동안 청년의 취업기회는 어떻게 달라지는지, 기업은 인건비와 인력운용 문제에 어떻게 대응할 것인지, 중소기업 근로자와 비정규직도 혜택을 받을 수 있는지 함께 살펴야 한다. 정년연장은 우리 노동시장 전체를 어떻게 바꿀 것인가의 문제다.정년연장에서 가장 민감한 쟁점은 청년고용이다. 고령자의 고용이 늘어난다고 청년 일자리가 반드시 줄어드는 것은 아니다. 숙련인력의 경험이 생산성을 높이고 신규채용에 기여할 수도 있다. 그러나 정원과 인건비가 제한된 조직에서는 기존 근로자의 퇴직이 늦어지면서 신규채용 여력이 줄어들 가능성도 있다. 특히 연공급 임금체계가 강한 기업에서는 고령 근로자의 인건비 증가가 청년채용과 승진 기회에 영향을 미칠 수 있다.한국개발연구원(KDI)이 2016년부터 시행된 60세 정년 의무화의 영향을 분석한 결과, 민간사업체에서는 정년연장으로 고령자 고용이 1명 증가할 때 청년고용이 약 0.2명 감소한 것으로 추정됐다. 이러한 효과는 사업체 규모가 크거나 고용보호가 강한 산업에서 상대적으로 두드러졌다. 반면 공공부문에서는 청년고용 감소가 관찰되지 않았다.이는 과거 60세 정년 의무화의 효과를 분석한 결과로, 향후 65세 정년연장의 영향을 그대로 예측하는 수치는 아니다. 다만 청년 신규채용과 기업의 인력운용을 함께 고려해야 한다는 점은 분명하다.청년들은 대학 재학 중부터 학점과 어학성적, 자격증, 인턴 경험을 쌓고 졸업 후에도 취업 준비를 이어간다. 안정적인 정규직 일자리를 얻기 위해 졸업을 미루거나 반복적으로 채용시험에 응시하기도 한다. 취업 준비가 길어질수록 시간과 비용이 늘어나고 경제적 자립도 늦어진다.대학의 모습도 달라졌다. 학문 탐구와 비판적 사고, 창의적 인재 양성이라는 본래의 역할보다 취업률과 기업 채용에 필요한 자격을 갖추는 일이 대학 교육의 중요한 목표가 되고 있다. 대학이 사실상 취업 준비기관처럼 운영되는 현실은 교육과 노동시장 사이의 구조적 문제를 보여준다.정년연장은 기존 근로자의 고용기간을 늘리는 문제에 그치지 않는다. 노동시장 진입을 준비하는 청년들이 어떤 환경에서 일자리를 얻고 있는지, 대학 교육은 이들의 사회 진출을 제대로 뒷받침하고 있는지 함께 돌아봐야 한다. 정년연장 논의가 노동시장에 진입하기도 전에 취업 경쟁에 내몰리는 청년들의 현실을 외면해서는 안 된다.대학은 기초학문과 전문교육을 충실히 하면서 산업현장과 연계한 교육, 디지털 전환에 대응하는 역량 개발, 평생직업교육을 강화해야 한다. 기업도 신입사원에게 과도한 자격과 경험을 요구하기보다 채용 이후 교육과 훈련에 투자해야 한다. 고령자에게 퇴직은 생계와 노후의 문제이고, 청년에게 취업은 경제적 자립과 미래의 문제다. 어느 한쪽의 어려움만 강조해서는 해법을 찾기 어렵다.우리 노동시장의 또 다른 모순은 청년 취업난과 산업현장의 인력 부족이 동시에 나타난다는 점이다. 많은 청년이 대기업과 공공기관, 안정적인 사무직에 취업하기 위해 장기간 준비하는 반면, 중소 제조업과 농축산업 등 일부 산업현장에서는 인력을 구하지 못해 외국인 근로자에게 의존하고 있다.이를 청년들이 힘든 일을 기피하기 때문이라고만 해석해서는 곤란하다. 위험한 작업환경과 상대적으로 낮은 임금, 장시간 노동, 불편한 교통과 주거 여건, 불확실한 경력 전망 등이 복합적으로 작용하기 때문이다. 일자리의 수뿐 아니라 질과 지역적 불균형이 문제의 핵심이다.정부와 기업은 청년들에게 눈높이를 낮추라고 요구하기 전에 산업현장의 일자리가 선택할 만한 일자리인지부터 돌아봐야 한다. 힘들고 위험한 일에는 합당한 보상이 따라야 한다. 안전한 작업환경과 적절한 근로시간, 직업교육과 경력 발전의 기회도 보장되어야 한다.외국인 근로자 활용도 중요한 정책수단이지만, 열악한 근로조건을 유지하는 수단이 되어서는 안 된다. 외국인 근로자의 권익과 안전을 보호하면서 근로조건 개선과 자동화, 생산성 향상을 함께 추진해야 한다. 고령 숙련인력이 청년에게 기술을 전수하고 품질관리와 안전관리 등을 담당할 수 있도록 직무를 재설계한다면 정년연장은 산업현장의 경쟁력 강화로 이어질 수 있다.그렇다고 정년연장의 혜택이 모든 근로자에게 동일하게 돌아가는 것은 아니다. 정년제도가 정착된 대기업과 공공기관 근로자는 상대적으로 혜택을 누릴 수 있지만, 정년 이전에 퇴직하는 중소기업 근로자나 비정규직은 제도 변화의 효과를 체감하기 어렵다. 법정 정년연장과 함께 퇴직 이후 재취업 지원, 계속고용 제도 확대 등 노동시장 취약계층을 위한 보완책도 마련해야 한다.해외 주요국은 고령자 고용 확대와 연금제도 개혁을 다양한 방식으로 추진해 왔다. 다만 법정 정년과 공적연금 수급개시연령은 서로 다른 제도라는 점을 구분해야 한다. 독일은 공적연금 수급연령을 단계적으로 67세까지 높이고 있다. 영국은 일반적인 강제퇴직 연령을 폐지해 연령만을 이유로 근로자를 퇴직시키는 것을 원칙적으로 제한한다. 스웨덴은 고령자의 고용유지 권리를 확대하고 유연한 은퇴를 지원하고 있다.일본은 65세까지의 고용확보 조치를 의무화하고, 70세까지 취업기회를 확보하도록 노력의무를 부과하고 있다. 정년연장과 정년폐지, 정년 이후 재고용 등 여러 방식으로 고용을 확보하도록 한다는 점에서 한국에 시사하는 바가 있다.이들 국가의 제도가 모든 문제를 해결한 것은 아니다. 중요한 것은 고령자의 고용기간 연장을 임금체계, 연금제도, 직업훈련과 연계해 검토한다는 점이다. 한국 역시 정년을 몇 세로 높일 것인가에만 집중하지 말고 고령자의 실제 근로 가능 기간과 퇴직 이후 소득보장, 청년의 고용기회를 함께 고민해야 한다.정년연장 논의가 성과를 거두려면 사회적 대타협의 구체적인 내용과 절차가 필요하다. 노사정이 양보해야 한다는 원론적 주장만으로는 이해관계의 차이를 좁히기 어렵다. 우선 정년연장과 임금체계 개편, 청년 신규채용, 기업 지원을 하나의 협상안으로 묶어야 한다.고령자에게는 단계적인 정년연장이나 계속고용을 통한 소득안정을 제공하고, 기업에는 직무 중심 임금체계 개편과 합리적인 인력운용의 여지를 마련하는 것이다. 동시에 청년 신규채용을 보호하고 중소기업의 고용유지 비용을 지원해야 한다.임금체계 개편이 일방적인 임금 삭감 수단이 되어서는 안 된다. 직무와 책임, 숙련도, 근로시간 등을 반영한 보상체계를 노사가 협의해 마련하고 고령 근로자의 고용안정과 기업의 지속가능성을 함께 고려해야 한다.정치권은 입법 시기뿐 아니라 정책을 연계한 중장기 계획과 재정지원 방안을 마련해야 한다. 경제계는 임금체계 개편과 생산성 향상, 청년 신규채용과 근로조건 개선에 책임을 분담해야 한다. 노동계도 정년연장의 혜택이 기존 정규직 근로자에게 집중되지 않도록 직무 재설계 논의에 참여할 필요가 있다.사회적 대화의 참여 범위도 넓혀야 한다. 기존 노사정 대표뿐 아니라 청년 구직자, 중소기업 근로자, 비정규직과 조기퇴직자 등 정년연장의 영향을 받지만 협상에서 소외되기 쉬운 집단을 실제 협의 과정에 참여시켜야 한다. 이들의 의견을 단순히 듣는 데 그치지 않고 정책 결정 과정에 반영할 수 있는 통로를 마련해야 한다.합의는 일괄적인 제도 도입보다 단계적인 시행과 검증을 결합하는 것이 현실적이다. 산업과 기업 규모, 직무 특성에 따라 시행 시기와 지원방식을 설계하되, 고령자 고용안정과 청년채용 보호라는 공통 원칙은 유지해야 한다. 이후 고령자 고용유지율과 청년 신규채용, 기업의 인건비 부담, 중소기업 인력난 등을 정기적으로 평가하고 문제가 발생하면 제도를 보완해야 한다.대학과 교육당국도 역할을 맡아야 한다. 대학이 취업시험 준비에 매몰되지 않도록 교육의 질을 높이고 산업현장과 연계한 직업교육과 평생교육을 강화해야 한다. 청년의 첫 취업뿐 아니라 고령자의 재교육과 직무전환까지 지원하는 교육체계가 필요하다.정년연장은 고령자의 노후소득을 보장하고 숙련인력을 활용하기 위해 필요한 논의다. 그러나 입법을 서두르는 것만큼 중요한 것은 제도의 내용과 실행 가능성이다. 정년연장이 안정적인 일자리를 가진 일부 근로자의 고용기간만 늘리는 데 그친다면 노동시장 내부의 격차가 커질 수 있다. 반대로 청년 일자리를 보호한다는 이유로 고령자의 퇴직을 당연하게 받아들이는 것도 해결책은 아니다.사회적 대타협은 선언이 아니라 구체적인 교환과 책임의 약속이어야 한다. 고령자의 계속고용과 기업의 임금체계 개편, 청년 신규채용과 중소기업 지원을 함께 논의하고 정부는 합의의 이행을 제도와 재정으로 뒷받침해야 한다.더 중요한 것은 이러한 합의가 현재 세대의 이해관계를 조정하는 데 그쳐서는 안 된다는 점이다. 오늘의 정년연장과 임금체계, 연금과 교육정책은 앞으로 노동시장에 진입할 미래 세대의 기회와 부담까지 결정한다. 지금의 혜택과 비용을 어떻게 나눌 것인지뿐 아니라 다음 세대에 어떤 노동시장과 사회를 물려줄 것인지 함께 고민해야 한다.고령자의 내일을 보장하기 위해 청년의 오늘을 희생해서도 안 되고, 청년의 오늘을 지키기 위해 고령자의 내일을 포기해서도 안 된다. 정년연장이 세대 간 일자리 경쟁을 넘어 현재와 미래 세대가 함께 살아갈 지속가능한 공동체를 만드는 출발점이 되기를 기대한다.