큰사진보기 ▲부부 작가로 유명한 강병철 시인과 박명순 문학평론가 나란히 신간을 선보였다. ⓒ 방관식 관련사진보기

큰사진보기 ▲청소년 시집 ‘지구여 멈춰라’ ⓒ 강병철 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲산문집 ‘엄마와 함께 춤을’ ⓒ 박명순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

부부 작가로 유명한 강병철 시인과 박명순 문학평론가 나란히 신간을 펴내 눈길을 끌고 있다.강병철 작가는 최근 25번째 작품집이자 세 번째 청소년 시집인 '지구여 멈춰라'(삶창)를 발간했다. 1983년 삶의 문학 동인으로 작품 활동을 시작한 강 작가는 36년간 중·고등학교 국어교사로 재직했다. 정년 퇴임 후 8년이 지난 현재까지도 교육청과 도서관 등에서 청소년들과 꾸준히 소통하고 있다.이러한 현장 경험은 고희를 넘긴 연륜이 무색할 만큼 상큼하고 발랄한 리얼리즘 시 세계로 이어졌다. 이번 시집은 중학교 2학년 여학생을 화자로 설정해 '청순가련은 싫어', '살인미수와 살인미소' 등 총 65편의 시를 수록했다.시집에는 질풍노도 시기를 겪는 청소년들의 다채로운 표정과 함께 소설적 서사 구조의 흥미가 더해졌다. 독자들은 작품을 통해 결손 가정 청소년의 풋풋한 이야기, 백설공주 패러디 시리즈, 지구 생태계에 대한 경각심, 탈북 청소년들의 애틋하고 톡톡 튀는 일상 등을 마주할 수 있다.박명순 평론가 역시 자신의 9번째 저서인 산문집 '엄마와 함께 춤을'(작은숲)을 동시에 선보였다.'거울과 유리창' 등 8권의 저서를 펴낸 박 평론가는 첫 책 '아버지나무는 물이 흐른다'에서 부친의 사연을, '안녕, 개떡 선생'에서 수십 년간의 교직 생활을 회고한 데 이어 이번 산문집에서는 건어물 가게와 과수원을 일구며 8남매를 키워낸 어머니 고 김영순 여사의 생애를 그물망처럼 촘촘히 펼쳐냈다.책에는 고단하고 누추하게 여겼던 삶 속에서 피어난 어머니의 당당한 일화들이 담겼다. 자녀의 학교로부터 '장학금을 학교에 기부해 달라'는 권유를 받자 "빚을 내어 8남매를 가르치는데 그럴 수 없다"며 단호히 거절한 일화는 묵직한 울림을 준다.출판계와 예술계의 호평도 이어졌다. 김전환 영화감독은 "가난을 숨기고 싶었던 딸과 달리 엄마는 가난을 꺼내어 권리를 지킨다"고 평했으며, 구지원 작가는 "8남매를 키우느라 잠시도 편히 쉬지 못했던 발이 빨간 드레스 안에서 춤을 춘다"고 소감을 전했다.박명순 평론가는 "평범한 삶 자체가 온전히 존중받을 수 있는 가능성을 확인하고 싶었다"며 "다큐멘터리처럼 쓰고 싶었지만 어머니의 생생한 날것 그대로의 기록을 다 담아내지 못해 아쉬움이 크다"고 출간 소회를 밝혔다.또한 남편 강 작가의 시집에 대해서는 "풍자와 해학을 넘어 경계를 허무는 화해 의지와 서로의 한계를 인정하며 함께 웃는 깊은 공감 능력이 시인 문장의 특장"이라고 평했다.