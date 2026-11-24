큰사진보기 ▲국정감사에서 질의 중인 김종민 의원 ⓒ 김종민 의원실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲행안부, 「지방교부세법 시행규칙」입법예고 이미지 캡쳐 ⓒ 행안부 관련사진보기

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행정안전부가 지난 23일 세종시 보통교부세 산정방식 개선 내용이 포함된 지방교부세법 시행규칙 개정안을 입법예고한 가운데, 관련 제도 개선을 추진해 온 김종민 국회의원(세종시갑)이 24일 이 같은 사실을 알리며 "최종 확정까지 끝까지 챙기겠다"고 밝혔다.이번 입법예고를 거쳐 개정안이 최종 확정되면 세종시 보통교부세 규모가 대폭 늘어날 전망이다. 김 의원은 이번 조치를 두고 "세종시 재정제도 개선의 첫 단추를 끼운 것"이라며 의미를 부여했다.세종시는 기초자치단체가 없는 단층제 구조와 행정중심복합도시 기능을 함께 안고 있다. 광역자치단체 사무는 물론 기초자치단체 사무까지 함께 처리하는 행정 구조지만, 그동안 교부세 산정체계에서는 이 같은 특성이 충분히 반영되지 못한다는 지적이 이어져 왔다.이번 행안부 개정안은 특별자치시의 기초수요 산정 방식을 광역시에 준하는 수준으로 끌어올리는 데 초점을 맞췄다. 단층제 세종시의 행정 현실과 행복도시 기능 등을 산정체계에 담아내겠다는 취지다.김종민 의원은 그동안 행안부 장관 및 교부세과와 정책협의를 거듭하며 단층제 특성을 교부세 산정에 반영해야 한다고 요구해 왔다. 김 의원은 "광역과 기초 기능을 함께 수행하면서도 재정 산정에서는 그 특성이 충분히 반영되지 못했다"며 "단층제 세종시의 현실을 반영해 제도개선을 이끌어낸 것이라는 점에서 의미가 크다"고 말했다.특히 입법예고된 개선안에는 김 의원이 대표발의한 법안들의 재정특례 방향도 녹아들었다. 김 의원은 세종시법 개정안을 통해 재정특례의 기존 '기준재정부족액' 산정방식을 '기준재정수요액' 기준으로 전환하는 방안을 추진해 왔고, 세종특별시법에도 행정수도 특별수요를 보통교부세 산정기준에 반영하는 조항을 담았다.김 의원은 "재정부족액이 아닌 재정수요액을 기준으로 삼아야 실제 행정수요가 반영된다"며 "행정수도 특별수요 역시 교부세 산정에 담기도록 법과 시행규칙 양쪽에서 뒷받침하겠다"고 밝혔다.국회 차원의 제도 정비 움직임도 속도를 내고 있다. 지난 19일 국회 행정안전위원회 법안소위에서는 세종시법 개정안이 통과됐다. 일몰 기한 3년 연장과 함께 김 의원이 대표발의한 세종시지원위원회 권한 강화 내용이 포함된 것이다. 지원위원회 권한 강화는 행정수도 완성 과정에서 각 부처의 책임과 역할을 의무화하는 장치로 꼽힌다.김 의원은 "지원위원회 권한 강화로 행정수도 완성에 대한 각 부처의 책임이 분명해졌다"며 "재정과 제도 양면에서 행정수도 완성을 위한 기반을 차근차근 마련해 나가겠다"고 말했다.한편 이번 시행규칙 개정안 입법예고는 오는 12월 21일까지 진행된다. 입법예고 기간 수렴되는 의견과 최종 확정 여부, 그리고 국회 법안 심사가 실제 세종시 재정 여건과 행정수도 추진 과정에 어떤 변화를 만들어낼지 이목이 쏠린다.