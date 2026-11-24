큰사진보기 ▲조희대 대법원장(가운데)이 지난 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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대한변호사협회(변협)가 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵소추 추진에 대해 "헌법상 삼권분립과 사법관 독립 관점에서 우려를 표한다"며 신중한 재고를 촉구했다.변협은 24일 오전 성명서에서 "탄핵소추가 국회에 부여된 헌법상 권한임은 분명하나, 사법부 수장에 대한 탄핵소추는 그 영향이 한 사람의 거취에 그치지 않는다"며 이같이 밝혔다.변협은 "재판 결론이나 사법행정상 판단에 대한 이견이 탄핵 논의로 이어지는 선례가 남는다면, 법관은 법리보다 재판 이후 파장을 먼저 헤아리게 될 우려가 있고, 그 부담은 결국 재판을 받는 국민에게 돌아간다"며 "(조 대법원장에게) 제기된 의혹 가운데 규명이 필요한 부분이 있다면 법이 정한 절차에 따라 사실관계를 확인하는 것이 우선"이라고 강조했다.이어 "사실관계가 충분히 확정되지 않은 상태에서 탄핵소추가 의결될 경우 대법원장의 권한 행사는 헌법재판소의 심판이 있을 때까지 정지되고, 대법원 전원합의체의 운영과 사법행정 전반에 공백이 발생한다"며 "그로 인한 재판 지연과 혼란은 국민이 감당하게 된다"고 지적했다.그러면서 "헌법 제65조는 '직무집행에 있어 헌법이나 법률을 위반한 때'로 탄핵 사유를 한정하고 있다"며 "헌법재판소 역시 공직자 파면은 (헌법과 법률) 위반이 파면을 정당화할 정도로 중대한 경우에 한한다는 입장"이라고 덧붙였다.변협은 범여권의 대법원장 탄핵 추진을 계기로 사법부 일각에서 '단체 행동에 나서야 된다'는 주장이 제기되는 데 대해서도 자성을 촉구했다.변협은 "법원은 사법부에 대한 국민 신뢰가 충분하지 못하다는 지적을 겸허히 받아들여야 한다"며 "사법부 또한 국민 비판과 견제에서 당연히 예외일 수 없다. 재판과 사법 행정 투명성을 높이기 위한 노력을 게을리하여선 안 된다"고 했다.변협은 입법부와 사법부에 "대립이 아닌 대화와 숙의를 통해 현안을 해결해 나가길 기대한다"고 당부했다.