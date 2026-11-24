큰사진보기 ▲지난 11월 20일, 이영선 변호사가 행정수도 특별법 제정 범국민대책위가 추진하는 국회 앞 릴레이 피켓캠페인에 81번째 주자로 나섰다. ⓒ 범대위 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 9월 23일, 국회 앞 릴레이 피켓캠페인에 참여한 이영선 변호사 ⓒ 행정수도특별법 제정 범국민대책위 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.세종 공동체미디어 뉴스피치에서는 행정수도특별법 연내 제정을 위해 '세종완성 피치릴레이'를 기획 연재하고 있습니다. 이 칼럼은 '세종 완성 피치릴레이'의 일환으로 게재되었습니다.

현재 국회에서는 '행정수도 건립을 위한 특별조치법안' 등 5개 법안이 국토교통위원회에서 심사 중이다(2025. 6. 24. 발의, 의안번호 11055호 등). 이 특별법은 국토위 소위에서 축조심사를 마치고 의결을 앞두고 있다.이번 법안의 본질은 행정수도를 목적으로 건설된 세종시가 실질적인 수도로서의 기능을 갖추도록 법적 장치를 마련하는 데 있다. 그런데 현재 국회에서는 해당 법안이 과거 2004년 헌법재판소 결정에 비추어 위헌 소지가 있다는 이유로 의결이 지연되고 있다. 과연 이 특별법이 위헌이 될 수 있는지 짚어보고자 한다. 결론부터 말하면, 위헌 주장의 근거가 되는 헌법재판소의 관습헌법 논리는 더 이상 적용될 수 없다.위헌을 주장하는 이들이 가장 중요하게 언급하는 것은 2004년 헌법재판소의 논리다. 헌재는 2004년 10월 21일 '신행정수도의 건설을 위한 특별조치법' 위헌 결정 사건(2004헌마554)에서 "서울이 대한민국의 수도인 점은 관습헌법 사항이고, 수도 개정은 헌법개정 절차에 따라야 한다. 따라서 헌법개정의 절차를 거치지 않고 법률로 수도를 정하는 신행정수도 특별법은 헌법에 위반된다"고 판단했다.헌재는 서울이 수도라는 관습헌법이 성립하기 위해서는, ① 헌법사항에 관하여 관행이 존재하고(관행성), ② 그 관행이 충분한 기간 동안 반복되고(반복성), ③ 그와 반대되는 관행이 없어야 하고(항상성), ④ 관행은 명확해야 하고(명료성), ⑤ 헌법관습으로서 국민들의 합의가 있어야 한다(국민적 합의)고 하였다. 이에 따라 '대한민국 수도는 서울이다'라는 관행은 위 요건을 모두 충족하여 관습헌법사항으로 인정되고, 헌법개정절차를 거쳐야 한다고 본 것이다.가장 먼저, 수도에 대한 관행 자체가 사라졌다. 위헌결정이 있었던 2004년에는 헌법재판소가 수도의 핵심기관으로 본 대통령과 국회의 소재지가 모두 서울에 있었고, 중앙행정기관 48개 부처가 모두 서울에 소재하고 있었다. 따라서 수도의 핵심기능이 서울에 모두 집약돼 있어서, 관행이 존재했다고 판단한 것이다.그러나 그로부터 22년이 지난 2026년 현재를 보자. 현재 세종시에는 중앙행정기관과 소속기관을 포함하여 43개 기관이 이전해 있으며, 2031년까지 총 44개 기관이 추가로 이전할 계획이다. 이로써 행정기능의 핵심 기능이 거의 모두 세종시로 이전되어 있다.또한 헌재가 수도의 핵심기관으로 정한 대통령과 국회도 세종시 이전을 앞두고 있다. 대통령 세종집무실은 내년 설계 착수를 시작하여 2029년 8월 준공을 계획하고 있고, 국회 세종의사당도 내년 기본설계를 시작으로 2033년 준공이 예정되어 있다. 결국 수도의 핵심기관이 세종시에 설치되고 있고 행정기능도 사실상 세종시에서 수행되고 있는 만큼, 이는 수도의 관행이 더 이상 서울에만 있지 않음을 입증하는 것이다.둘째, 수도 관행에 대한 국민들의 합의도 변하고 있다. 2004년 신행정수도 건설에 대한 여론조사는 대체로 찬반의견이 맞서 있었다. 당시 수도 이전이 생소했고, 국민적 공감대가 부족한 탓이었다.그러나 최근 여론조사를 보면 상황이 확실히 변했다. 국회를 세종으로 이전할지에 대해 찬성(52%) 의견이 반대(38%)보다 훨씬 높았고, 행정수도를 세종시로 이전하는 것에 대해서도 찬성(48%) 의견이 더 높았다(2026. 9. 3. 한국갤럽 여론조사). 또한 중앙행정기관 44개 이전에 대해서도 찬성(59%) 의견이 반대(33%) 의견보다 높았다(2026. 10. 19. 조원씨앤아이).국가 의사결정에서 가장 중요한 것은 국민적 합의이고, 헌재도 이를 가장 중요하게 판단했다. 앞서 본 것처럼 수도 이전에 대한 국민적 합의가 모아지고 있음을 알 수 있는데, 이는 향후 헌재의 위헌 판단에서 가장 중요한 요소로 작용할 것이다. 따라서 수도에 관한 관행이 이제는 존재한다고 볼 수 없고, 그 관행에 대한 국민적 합의도 반대로 변했다는 점은 2004년 위헌 논리가 더 이상 적용되지 않음을 의미한다.셋째, 성문법과 신법 우선 원칙을 따라야 한다. 성문법은 관습법에 우선한다. 즉 성문화된 법률이 존재하면 그 법률을 따라야 하는 것이 오래된 법 원칙이며, 법률이 존재하지 않을 경우에 한해 불문법인 관습법의 적용을 고려한다.그런데 현재 국회에는 '행정수도 건립을 위한 특별조치법안'이라는 성문법이 의결을 앞두고 있다. 만약 이 특별법이 의결되면 수도에 관한 명확한 성문법이 제정되는 셈이다. 시대의 변화에 맞춰 국민의 대표기관인 국회가 성문법을 제정한 이상, 과거의 불문율에 얽매일 이유는 사라진다.또한 신법 우선 원칙을 존중해야 한다. 시대는 계속 변하고 그 흐름에 따라 법도 개정된다. 현재의 국민적 여론을 감안하여 국회에서 이 특별법을 제정하는 것은, 변화된 국민 의사를 반영하여 국가를 운영하라는 주권자의 명령을 따른 것이다. 따라서 수도 건설을 향한 국민의 명령이 담긴 입법을, 헌법재판소 역시 과거의 잣대만으로 위헌이라 판단할 수는 없다.특별법 제정은 국가 균형발전과 지방 소멸을 막고, 수도권 비대화를 해소하려는 국민의 명령이다. 이는 앞서 본 여론조사에서도 확실히 알 수 있다. 국회는 국민의 위임을 받아 국가 운영의 법을 제정하고 의사결정을 하는 곳이다. 국회의 최고 판단 기준은 국민의 여론이다. 국민의 의사가 분명한 이상, 국회는 이를 무시할 수 없다. 국민의 명령을 따르는 것이 국회의 의무이자 존재 이유다.지방소멸을 막고 수도권 비대화를 해소하려는 국민의 명령을 어떻게 무시할 것인가. 이제 국회가 답을 할 차례이다. 하루속히 특별법을 의결하여 행정수도를 제대로 건설하고 국가 균형발전을 이루는 것이 지금 대한민국 최대의 과제임을 명심해야 할 것이다.