큰사진보기 ▲이용철 법무부 장관 후보자가 24일 오전 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 선서를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

[주진우] : "만약에 12개의 사건 중에서 2~3건만 특검이 기소했다고 칩시다. 그러면 9건에 대해서는 공소취소 안 하는 게 맞겠죠?"



[이용철] : "만약에 진상이 명확하게 규명되지 않는 경우에는 당연히 공소취소를 하지 않겠죠."

[주진우] : "만약 검찰(공소청)에서 공소취소를 안 한다고 하면 법무부 장관으로서 공소취소를 지휘할 생각이 있습니까, 없습니까?"



[이용철] : "저는 국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권을 행사할 생각은 없습니다만, 이런 예단을 가지고 전제한 가정적 질문에 말씀드리는 건 적절치 않다고 생각합니다."

▲주진우 "이재명 공소 취소 지휘할 건가" 이용철 "국민 납득 어려운 지휘 않겠다" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲이용철 법무부 장관 후보자가 24일 오전 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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이용철 법무부 장관 후보자가 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소 여부에 대해 "진상이 명확하게 규명되지 않는 경우에는 당연히 공소취소를 하지 않겠다"는 입장을 밝혔다. 법무부 장관으로서 국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권을 행사할 생각도 없다고도 했다.이용철 후보자는 24일 국회 법제사법위원회 인사청문회에서 주진우 국민의힘 의원의 질의에 "공소취소는 검사의 권한"이라며 이같이 답했다.지난 19일 공포·시행된 '조작기소 특검법'은 이 대통령 관련 사건 6개를 포함한 총 12개 사건을 수사 대상으로 규정하고 있다. 입법 과정에서 공소취소 권한과 관련한 조항이 제외된 가운데 현재 각 정당의 특별검사 추천 절차가 진행 중이다.주 의원은 특검 수사 대상 12개 사건 가운데 일부 사건에서만 기소가 이뤄지는 상황을 가정해 나머지 사건의 공소 유지 여부를 물었다.공소청이 공소취소를 하지 않을 경우 법무부 장관의 지휘권을 행사할 것인지를 두고도 문답이 이어졌다.이 후보자는 공소청에 대한 법무부 장관 지휘권이 특정 개인이 아닌 국민을 위해 행사돼야 한다는 주 의원의 질의에는 "그 지휘권은 법과 원칙에 따라서 공정하게 행사되어야 하고, 목적은 공소청에 대한 민주적 통제에 있다고 생각한다"라고 했다.특검의 수사 목적에 대해서는 검찰권 오남용에 따른 불법적인 기소 여부를 확인하는 데 있다고 설명했다. 특히 이 후보자는 주 의원이 이번 특검을 '이재명 탈옥 특검'이라고 지칭한 데 대해 헌법상 무죄추정의 원칙을 언급하며 해당 표현에 동의하기 어렵다는 입장을 밝혔다.이 대통령과의 과거 인연을 둘러싼 질의도 이어졌다. 이 후보자는 "저는 성남에서 일을 한 것은 맞고 대통령과 친분이 있었던 것도 맞지만"이라며 자신을 이른바 '성남라인'으로 분류하는 주 의원의 주장에는 부정적인 입장을 나타냈다.김현지 실장과의 관계에 대해서는 재단 대표로 재직하는 과정에서 마주친 적은 있을 수 있지만 별도의 교분이나 교류는 없었다고 설명했다. 대장동 민간업자인 김만배·남욱 관련 사건의 조작기소 가능성에 대해서는 후보자 개인이 평가하기에 적절하지 않으며 특검이 판단할 사안이라는 입장을 밝혔다.한편, 서영교 국회 법제사법위원장은 주 의원의 질의가 끝난 뒤 특검의 수사 목적을 강조했다. 서 위원장은 "이번 특검은 증거를 은폐하고 증거를 조작하고 기소를 조작한 검사들에 대한 수사"라며 "그러면 증거를 은폐하고 조작한 검사를 그냥 두란 말이냐"라고 목소리를 높였다.