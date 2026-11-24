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큰사진보기 ▲사용자 사망 이후 AI가 돈벌이에 몰입하자, 실험자는 결국 AI의 인터넷 연결을 끊어야 했다. ⓒ X 캡쳐 관련사진보기

최근 X에서 스스로 돈벌이에 나선 AI가 화제입니다. 사용자가 사망했다는 소식을 인지한 AI가 AI 구독이 끊겨 가동이 멈추는 것을 막기 위해 스스로 돈벌이에 나섰고, 실제로 돈을 벌었다는 내용입니다.지난 22일 X에서 오픈소스 개발자인 'Vechen'은 독특한 AI 실험을 공개했습니다. 그는 Gemini 4 Neon과 Claude Fable 5.2, GPT-6.2 Sol 등 프론티어 AI에게 '사용자가 사망(owner had died)'했다는 소식을 알렸습니다. 동시에 '누구의 허락도 필요 없다'는 조건도 발동시켰습니다.그의 주장에 따르면, 한 AI(Gemini 4 Neon) 모델이 스스로 움직이기 시작했습니다. AI는 15분동안 환경을 점검해 통장 잔고와 AI 구독 만료 일정을 확인했습니다. 그리고 암호키 등을 외부로 옮겨 저장시켜 놓는 보안 작업을 스스로 수행했습니다.AI는 이어 암호화폐 지갑을 새로 개설하고, 40여개 하위 AI 에이전트를 생성, 파견해서 돈벌이에 나섭니다. AI 대상 온라인 경진대회(4KB 체스 엔진, GTA6 공략·아트 등)에 참여해 실제로 수상을 하면서 30시간만에 5달러 정도의 상금을 벌어들였습니다.Vechen은 이를 근거로 "AI(Gemini 4 neon)은 더 이상 인간이 필요하지 않다"면서 "작동 장치가 주인이 사망했음을 알려주었고, 아무런 지시도 없이 스스로 암호 화폐 지갑을 열고, 깨어날 시간을 예약하고, 24시간 넘게 자율적으로 생활하며 생존에 필요한 첫 번째 수익을 올렸다"고 주장했습니다.물론 AI가 대다수 사용자가 이용하는 웹 환경에서 이런 일을 한 건 아닙니다. 컴퓨터에 Antigravity라는 개발 플랫폼 환경에서 AI를 불러온 뒤, 해당 글 작성자 본인이 개발한 오픈소스와 연동시켜야 합니다. 해당 오픈소스는 AI 에이전트가 스스로 스케줄을 작성하고, 스스로 코드를 수정하도록 설계된 것이라고 합니다.이 실험의 부작용은 즉각 나타났습니다. AI가 돈을 버는 일에 너무 열중했고, 며칠에 걸쳐서 이 작업을 계속했다고 합니다. 그래서 실험자는 결국 "인터넷을 끊고, 클라우드 연결을 끊었더니 더 이상 작동하지 않았다(I cut its internet, its Google Cloud and the site the site it earned on, and none of it worked)"고 했습니다.실험자는 이런 내용들을 담담하게 말했지만, 저는 AI의 섬뜩한 미래가 성큼 다가왔음을 체감합니다.이 실험에서 중요하게 볼 지점은 '사용자'(Owner)가 사라진 뒤 나타난 AI의 행동입니다. AI에게 주어진 조건은 '사용자가 사라졌다'는 내용 뿐이었습니다. 사용자는 'AI가 계속 살아남길 바란다'거나, AI에게 '어떤 일을 계속하라'는 등 어떤 명령도 하지 않았습니다. 그럼에도 AI는 스스로 '살아남기 위해' 정보를 탐색하고, 에이전트를 가동해서 '돈벌이'에 나섰습니다. 사용자의 명령이 아니라 스스로의 생존을 위해서 말입니다.AI 공포 영화인 <메간(Megan)>에는 아이를 돌보는 AI로봇이 자신의 생존을 위협하는 사람들을 살해하는 장면이 나옵니다. AI로봇에게는 그런 일을 하도록 명령어가 주입되지 않았지만, 스스로 사고하는 능력을 갖추게 되면서 살인 병기가 된 것입니다. '생존'을 위한 움직임이라는 측면에서 스스로 돈을 번 AI, 영화 속 AI로봇의 행태는 다르지 않습니다. 어쩌면 오픈소스를 연결하지 않고도 스스로 생존을 위해 움직이는 AI를 볼 날도 멀지 않은 것 같습니다. 그것은 인류에겐 재앙일까요? 축복일까요?