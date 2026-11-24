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큰사진보기 ▲한덕수 전 총리와 김건희씨 사건의 대법원 전원합의체 선고가 19일 서초동 대법원 대법정에서 열리고 있다. 조희대 대법원장을 비롯한 대법관들이 입장하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 청와대에서 국무회의 개회를 선언하고 있다. 2026.11.24 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

2026년 11월, 대법원의 한덕수 전 총리 사건 파기환송 판결 직후 민주당 지도부가 조희대 대법원장 탄핵을 당론으로 정했다. 연말까지 국회에서 탄핵 소추를 의결한다는 것이다. 그러나 탄핵을 정말 해야하는 것인지 의문이 제기되고 있다.조희대는 지금까지 그가 지은 죄로 보면 마땅히 탄핵되어 추방되야 하지만 대법원장 탄핵은 일개 공무원에 대한 징계가 아니다. 만일 탄핵소추가 실제로 이루어진다면 이재명 정부는 사법부 전체를 상대로 힘든 싸움을 해야 할지도 모르고 설령 이긴다 하더라도 적지않은 피를 흘려야 할 것이다.사법부 내에는 좋은 판사들도 많으나 일단 전투가 시작되면 그들 중 상당수가 탄핵에 반대할 것이기 때문이다. 결국 대법원장의 탄핵소추는 이재명 대통령의 외교·경제에 걸친 국정운영을 흔들고 중도층을 비롯한 민심이반을 불러올 가능성이 높다.정치에서 타이밍과 명분은 성패를 가르는 두 축이다. 조희대 탄핵은 이미 늦었다. 하려면 정부 출범 초에 했어야 했다. 아무리 지지층의 박수를 받는다 할지라도, 당 지도부의 강공이 국정 동력과 중도 민심의 지지를 훼손한다면 그것은 패착이 된다.필자도 지난 봄까지 여러번 서초동 집회에 나가 조희대 탄핵을 외쳤던 사람이다. 하지만 최근 집권 여당인 더불어민주당이 조희대에 대한 탄핵소추를 전격 추진하는 모습을 보며, 우려하지 않을 수 없다. 결론부터 말하자면, 뒤늦은 대법원장 탄핵 카드는 이재명 정부에게 득보다 실이 훨씬 큰 '소탐대실'이 될 가능성이 높다. 생각같아서는 지금 당장 조희대를 탄핵해서 요절을 내고 싶다. 하지만 이건 적의 함정일 가능성이 높다.우선 조희대 탄핵은 실익이 불분명하다. 조 대법원장의 임기는 이제 6개월여밖에 남지 않았다. 헌법재판소의 탄핵 심판 절차를 감안하면, 파면 여부에 대한 최종 결론이 나오기도 전에 자연스럽게 임기가 만료될 공산이 크다. 물론 여당 지도부는 한덕수 전 총리 파기환송 판결에 대한 책임을 묻고, 남은 임기 동안의 인사권과 재판 관여를 차단하겠다는 명분을 내세운다. 하지만 조희대가 대법원장 자리에 있다고 해서 자기 마음대로 대법원을 주무를 수는 없다. 어차피 물러날 사법부 수장을 상대로 헌정사상 초유의 대법원장 탄핵이라는 극약 처방을 꺼내 드는 것은, 국민적 시선에서 '과잉 대응'이나 '과유불급'으로 비칠 위험이 크다.더 큰 문제는 이 모든 정치적 청구서가 결국 이재명 대통령에게 날아온다는 점이다. 대통령실은 당의 탄핵 추진과 선을 긋고 있지만, 여론은 여당의 강공 드라이브를 국정 최고 책임자의 의중과 분리해서 보지 않는다. 지금 대통령은 APEC 정상회의 후속 성과와 한중 FTA 협상 타결, 'AI 고속도로' 구축 등 경제와 외교 분야에서 실용적 리더십을 증명하기 위해 총력을 기울이고 있다.그러나 대법원장 탄핵이라는 거대한 블랙홀이 정국을 집어삼키면서, 대통령이 공들여 추진하고 있는 민생·외교 정책은 순식간에 정쟁 속에서 실종될 것이고 잘못하면 정권의 안정마저 크게 위협받을 것이다.무엇보다 삼권분립의 원칙 훼손이라는 여론의 비난 목소리를 피하기 어렵다. 사법부가 마음에 들지 않는다고 입법 권력이 대법원장을 탄핵해 직무를 정지시키는 것은 바람직하지 못하고 이는 민주주의의 근간을 흔드는 위험한 도박일 수 있다.가뜩이나 대통령의 국정 지지율이 30% 후반에서 40% 초반의 박스권에 갇혀 있는 상황에서, 중도층이 가장 민감하게 반응하는 '권력 독주'와 '사법부 압박' 프레임을 스스로 자초할 이유는 어디에도 없다. 당내 리더십 다지기와 강성 지지층 결집이라는 작은 이익(소탐)을 탐하다가, 집권 중반기 국정 주도권과 국민적 신뢰라는 큰 자산(대실)을 잃을 수 있다는 경고음이 커지는 까닭이다.정치는 강성 지지층의 환호만으로 굴러가지 않는다. 진정한 개혁은 힘으로 상대를 굴복시킬 때가 아니라, 절차적 정당성과 국민의 상식을 얻을 때 비로소 완성된다. 지금 이재명 대통령에게 필요한 것은 사법부와의 전면전이 아니라, 폭주하는 정쟁을 안정화시키고 민생을 돌봄으로써 대다수 국민으로부터 '쓸만하다'라는 평가를 받는 절제의 리더십이다. 6개월 뒤면 퇴장할 인물을 향해 국정의 에너지를 소진하기엔, 대한민국이 마주한 현실의 과제가 너무도 무겁다.약간의 불필요한 잡음이 일어나서 그렇지 지금까지 이재명 대통령은 잘하고 있다. 사실 대통령 취임 이후 약 1년 반 동안의 핵심 성과는 눈부시다. 이는 거시경제 지표의 반등과 자본시장 활성화, 실용 외교를 통한 통상 영토 확장, AI 중심의 미래 산업 기반 구축, 그리고 제도개혁과 국토균형발전으로 요약된다.먼저, 경제 및 자본시장에서 성과는 눈부시다. 성장률은 반등했고 '코리아 디스카운트' 해소됐다. 확장 재정 정책과 반도체 등 주력 산업의 호조에 힘입어 2026년 상반기 3.8%의 경제성장률을 기록했으며, 연간 수출 1조 달러 달성과 1인당 국민총소득(GNI) 4만 달러 진입을 가시권에 두었다.자본시장 활성화 정책분야에서 주주 충실 의무 도입 등 지배구조 개선과 시장 신뢰 제고 정책을 일관되게 추진하여 국내 증시의 저평가 해소를 이끌어냈다.외교 및 통상 분야에서 성과도 괄목할 만하다. '국익 중심 실용외교'로 미국과 투자 관세협상을 원만히 타결짓고 한중 관계는 복원됐다. 2026년 11월 한중 정상회담은 9년 간 표류하던 한중 FTA 서비스·투자 협상의 실질 타결을 선언했다.미래 산업 및 과학기술 분야에서는 'AI 대전환' 기반이 구축됐다. R&D 예산 복원 및 대규모 AI 인프라 투자가 이루어졌다. 연구개발(R&D) 예산을 35.5조 원 규모로 확대하고 그래픽처리장치(GPU) 26만 장을 확보하는 등 'AI 세계 3대 강국' 도약을 위한 물적 토대를 마련했다. 'AI 고속도로' 및 에너지 고속도로 구축 계획을 추진하며 바이오·콘텐츠·방위산업 등 6대 첨단 전략 산업에 대한 집중 투자가 일어나고 있다.국정 운영방식이 바뀌고 권력기관이 개편되었다. 그 결과 소통은 강화되고 제도는 개혁되었다. 정부 부처 업무보고를 생중계하는 등 국민과의 직접 소통을 강화했으며, 해양수산부의 부산 이전 추진 등 지역 균형 성장 과제를 이행했다. 검찰개혁이 마무리되어 수사와 기소 분리를 골자로 한 검찰개혁 입법을 마무리하여 2026년 10월 기존 검찰청을 폐지하고 공소청과 중대범죄수사청(중수청) 체제를 출범했다.이러한 개혁정책은 결코 과소평가되어서는 안된다. 이재명 정부이니까 가능한 것이다. 이제 이재명 정부는 지금까지 벌여놓은 사업을 본 궤도에 올려놓기만 하면 된다. 그렇게 되면 국제무대에서 대한민국은 정말 한단계 상승하여 과거 네덜란드, 스페인, 영국이 누리던 세계 최고의 무역국 해상항공교역국의 위상을 갖게 될 것이다. 그때는 이재명 대통령과 정부에 대한 평가도 민주당에 대한 평가도 완전히 달라질 것이다.정치는 현실 속에서 이루어진다. 사이먼이 말했듯이, 현실 속에서 합리적 선택이란 최선이 아니고 항상 차선이다. 조희대라는 미꾸라지 한 마리를 잡으려다 연못 전체를 온통 흙탕물로 만들 수는 없다.