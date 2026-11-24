신천지 집단 당원 가입 문제를 둘러싼 여당 내부 갈등이 계속되는 가운데 이재명 대통령이 '종교 활동을 빙자해 불법 행위를 저지른 사이비 종교 단체의 강제 해산 방안을 검토하라'는 지시를 내놨다.
이 대통령은 24일 청와대에서 국무회의를 주재하며 "꽤 오래전에 이미 말씀을 드렸던 건데, 종교 활동을 빙자해서 범죄 행위, 불법 행위를 자행하는 사이비 종교 단체에 대한 해산 절차를 제가 말씀드린 바 있다"는 말을 꺼냈다. '정교분리' 원칙을 어기고 조직적이고 체계적으로 정치에 개입한 종교 단체들은 일본의 종교재단법인 해산명령을 참조해 대응책을 마련하라던 지난해 12월 2일 국무회의 발언을 가리킨 내용이었다.
"사이비 종교 단체 온갖 범죄 드러나고 있어..."
이 대통령은 민법상 종교법인의 강제 해산 관련 주무 부처가 문화체육관광부임을 확인한 다음 "아마 내부적으로 검토된 게 있을 거고, 최근까지 온갖 범죄 행위들이, 또 조직 자체를 활용한 불법 범죄 행위들이 드러나고 있기 때문에 실효적인 조치를 현실적으로 검토할 때가 된 것 같다"고 했다. 이어 문체부에 "그동안의 검토 내용, 현재 상황, 앞으로의 계획 등은 나중에 별도로 보고를 해주기 바란다"고 주문했다.
이 대통령은 염두에 둔 '사이비 종교 단체의 범죄·불법 행위'가 무엇인지를 설명하진 않았다. 다만 지난해 국무회의 발언은 당시 윤석열 정부와 유착 의혹으로 한학자 총재 등의 재판이 진행 중이던 통일교(세계평화통일가정연합)를 겨냥한 발언으로 받아들여졌다. 2025년 3월 일본 법원이 문부과학상의 통일교 해산명령 청구를 받아들인 사례도 있었기 때문에 이 대통령이 통일교를 염두에 둔 것이라는 해석은 자연스러워 보였다.
그런데 현재 종교 단체 관련 논란이 불거진 대표 사례는 신천지의 더불어민주당 전당대회 개입 의혹이다. 하루 전에도 민주당 최고위원회는 신천지 문제로 공개 설전을 벌였다. 이 과정에서 박선원 최고위원이 친정청래계 최고위원들 주장에 반박하며 '일제부역자', 반민특위'를 언급하자 최고위원들끼리 언성을 높이기도 했다(관련 기사 : 취임 100일 앞두고 또 신천지 설전... 김민석 결국 '엄중 경고' https://omn.kr/2kmwv)
.
"모든 시험의 부정행위는 공정 경쟁 파괴하는 중대 범죄"
한편 이재명 대통령은 최교진 교육부 장관의 사퇴까지 빚은 수능 부정행위 사태에도 '엄정 대응'을 재차 강조했다. 그는 "실력을 겨루는 모든 시험의 부정행위는 성실하게 노력한 다른 사람들의 기회를 훔치는 것이고, 또 공정 경쟁이라는 우리 공동체의 핵심 원리를 파괴하는 중대범죄"라며 "이러한 불법과 반칙을 방관하면 그 사회가 온전하게 유지될 수 없다"고 말했다.
이 대통령은 "정부는 단 하나의 부정행위도 용납하지 않는다는 확고한 원칙 아래, 행정력을 총동원해 시험 부정 범죄에 엄정하게 대응해주기 바란다"며 "국가시험 전반에 대한 범정부 합동 조사를 바탕으로 숨어있는 부정행위들을 분명히 밝혀내고 철저하게 책임을 물어야 한다"고 했다. 또 "적극적이고 과감한 포상 제도 운영으로 부정행위 적발 가능성을 대폭 높여야 한다"며 "처벌과 제재 수위를 획기적으로 강화해야겠다"고 덧붙였다.