"국민을 배신한 장동혁 대표는 이제 그 책임을 지고 물러나야 한다."
한동훈 무소속 국회의원이 24일, 김태호 국민의힘 국회의원이 올린 글을 자신의 페이스북에 공유했다. 김 의원은 장 대표가 당원게시판 사건에 대해 "본질은 바뀌지 않는다"라고 밝힌 것을 겨냥해 "본질을 판단하는 주체는 장동혁 대표가 아니라 국민"이라고 받아쳤다. 이어 "권력을 이용해 정당한 비판을 억누르고, 당내 민주주의를 훼손한 책임 또한 사라지지 않는다"라며 한 의원의 제명 철회와 당원 지위 원상회복을 요구했다.
국민의힘 중앙윤리위원회의 이른바 '조작징계' 의혹을 둘러싼 당내 반발이 확산하고 있다. 윤석열씨 사형 구형 당일 장 대표와 최규동 전 윤리위원이 연락하고, 한동훈 제명 결정문까지 장 대표에게 전달됐다는 자료가 공개되면서 더욱 불붙고 있다(관련 기사: "이제 대표님의 시간"... 장동혁, 윤리위 외부 인사와 소통했다 https://omn.kr/2kn4p)
. 징계 당사자인 한 의원과 친한동훈계 인사들은 물론 중진 의원들까지 장 대표의 해명과 책임을 요구하고 나섰다.
특히 지난 15일 장 대표와 한 의원, 오세훈 서울시장의 3자 정책 협의를 제안했던 김 의원이 이번에는 사퇴를 요구하고 나서기까지 했다. 독립적인 진상조사와 법적 대응론도 잇따라 제기되면서 장 대표가 정치적으로 포위되는 그림이다.
한동훈 "기획 숙청 원천 무효"... 박정하 "구멍가게도 이렇게 운영 안 해"
한 의원은 전날(23일) 오후 대구광역시 그랜드호텔에서 기자들과 만나 "장동혁 대표, 최규동 교수, 윤민우 윤리위원장 사이에 나를 제명하는 날짜나 내용, 시점에 대해 서로 자료를 주고받았던 내용들이 적나라하게 드러났다"라며 "누가 보더라도 조작 제명이고 기획 숙청"이라고 목소리를 높였다. 이어 "장 대표가 답해야 하고 책임져야 한다"라며 자신의 제명은 원천 무효라고 날을 세웠다.
법적 대응 가능성에 대해서도 "어떤 한계를 두고 있지는 않다"라고 밝혔다. 다만 구체적인 소송 계획을 확정해 공개하지는 않았다. 한 의원은 당 내 갈등이 심해진다는 지적에 "갈등의 문제가 아니라 정상화의 문제"라는 취지로 반박하고, "국민의힘으로 돌아가서 민주당과 싸우겠다"라며 복당 의지를 재확인했다.
'친한동훈계'의 지원사격도 이어졌다. 배현진 국민의힘 의원도 같은 날(23일) 페이스북에서 최 전 위원의 "이벤트 마무리 중"이라는 메시지를 한 의원 제명 결정문이 거의 완성됐다는 뜻으로 해석했다. 그는 윤리위를 장동혁·최규동·윤민우의 '삼각편대'가 운영하는 하명기구라고 주장하며, 장 대표가 이튿날 최 전 위원에게 노고를 치하하는 감사 메시지를 보낸 정황도 거론했다.
배 의원은 두 사람이 별도의 비밀 휴대전화까지 이용했다는 주장도 언급하며 "가지가지 했다"라고 꼬집었다. 그러면서 "비밀의 문이 열리고 어떻게 영혼을 팔았는지 천리만리 알려지고 있는데 장 대표가 언제까지 모르쇠로 침묵할 수 있겠느냐"라고 비판했다(관련 기사: 서울 공천권 뺏으려 징계? 배현진 "장동혁 그만 도망다녀라" https://omn.kr/2kkvc).
박정하 국민의힘 의원도 24일 오전 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 "구멍가게도 이렇게 운영하는 건 아니라고 본다"라며 "정당민주주의의 근간을 흔들어버리는 일"이라고 비판했다. 그는 한 의원에 대한 윤리위 심의가 제대로 이뤄지지 않았다는 폭로를 거론하면서 "한동훈 의원을 솎아내기 위해서 했던 일련의 과정"이라고 주장했다.
박 의원은 당 내 문제를 법원에 가져가는 데 부정적이었지만 이번 의혹 이후 생각이 바뀌었다고 밝혔다. 그는 "이 징계 자체가 정말 엉터리였다면, 현 당 지도부가 전혀 움직임이 없다면 법적으로 회복하는 방법도 고민해야 되는 것 아닌가"라며 "지금 생각이 좀 바뀌었다"라고 말했다. 다만 한 의원과 구체적인 법적 대응을 깊이 논의하지는 못했다고 덧붙였다.
추가 자료 공개도 촉구했다. 박 의원은 황 위원 측이 증거를 지나치게 잘게 나눠 공개하는 '살라미식' 방식을 택하고, 당사자들이 직접 공개석상에 나서지 않아 내용이 충분히 전달되지 못한다고 지적했다. 이제는 자료를 한꺼번에 내놓아 당원과 의원들이 판단하도록 해야 한다는 것이다.
조경태 "사실이면 즉각 사퇴"… 윤상현은 진상조사, 배준영은 통합 주문
'비당권파' 중진들의 공개 반발도 계속되고 있다. 조경태 국민의힘 의원은 24일 '장동혁 대표는 진실을 고백하고 즉각 물러가라'라는 제목의 성명을 발표했다. 그는 "독립적이어야 할 윤리위원회의 결정문이 왜 당대표에게 사전 보고됐느냐"라며 장 대표가 최 전 위원과 주고받은 메시지에 대해 직접 해명할 것을 촉구했다.
조 의원은 최 전 위원이 윤석열씨의 사형 구형 소식을 전달받은 뒤 윤리위원장에게도 전하고, 장 대표에게 제명 결정문을 보냈다는 흐름을 짚었다. 그러면서 공개된 메시지에 대해 장 대표가 국민 앞에 직접 해명하고, 조작징계가 사실이라면 즉각 당대표직에서 사퇴하며, 외부 인사가 참여하는 진상조사위원회를 구성하라고 세 가지 요구를 제시했다.
조 의원은 "국민의힘은 한 사람의 사당이 아니다. 국민의힘은 독재정당이 아니다"라며 "기획되고 조작된 윤리위원회의 징계는 원천무효"라고 주장했다.
윤상현 국민의힘 의원은 이날 SNS에 "제기된 의혹이 모두 사실로 확인된 것은 아니다"라면서도 독립적인 진상조사위원회를 통한 철저한 조사와 장 대표의 구체적 설명을 요구했다.
윤 의원은 이미 법원이 배현진·김종혁 징계의 효력을 정지시킨 점도 거론했다. 그는 "내부의 갈등을 풀지 못한 채 대여 투쟁만 강조해서는 국민의 마음을 얻기 어렵다"라며 지도부가 의혹을 외면해서는 안 된다고 강조했다. 장 대표는 전날 "대여 투쟁하기 바쁘다"라며 의혹을 해명하지 않았는데, 이같이 대처해선 안 된다는 지적이다.
한편, 배준영 의원은 이날 KBS 1라디오 <전격시사>에서 조작징계 논란을 묻는 질문에 "안 좋은 상황"이라고 답했다. 다만 "시끄러우니까 정당"이라며 과거 친이·친박 갈등을 거론하고, 당내 불협화음이 어느 정당에나 있었다고 설명했다. 그는 과거 당의 정권이 분열과 반목으로 무너졌다고 평가하면서 "연유야 어떻든 상대방 입장에서 조금씩 한 발씩 물러서서 참고 서로를 인정한다면 좀 더 똘똘 뭉칠 수 있다"라고 말했다.