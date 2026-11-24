▲조경태 "장동혁 대표, 즉각 사퇴하라"국민의힘 조경태 의원이 18일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 최근 황경성 윤리위원의 '징계 조작 의혹' 자료 공개와 관련, 장동혁 대표가 윤리위를 "정적 제거의 칼로 전락시켰다"며 즉각 사퇴할 것을 주장하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기