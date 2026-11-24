큰사진보기 ▲조우현 성남시의원(더불어민주당) ⓒ 조우현 관련사진보기

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경기도 성남시에, 태양광·풍력 같은 재생에너지를 활용해 밤길을 비추는 가로등이 늘어날 것으로 보인다.조우현 성남시의회 의원(더불어민주당)이 발의한 '성남시 재생에너지 이용 가로등 설치 및 보급 지원 조례안'이 23일 제315회 성남시의회 제2차 정례회 제1차 경제환경위원회 조례안 심사를 통과했다. 기후위기에 대응하고 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 활용을 확대하기 위한 길이 열렸다는 데 의미가 있다는 게 조 의원 설명이다.이 조례안 골자는 태양광·풍력 등 재생에너지를 활용한 가로등의 설치와 보급을 지원할 수 있는 제도적 근거를 마련한 것이다. 조 의원은 재생에너지 이용 가로등을 '재생에너지를 이용하면서 LED 조명을 사용하는 가로등'으로 정의했다. 또한 성남시장이 재생에너지 이용 가로등의 설치 및 보급 확대를 위한 시책을 마련하도록 했다.또한 신규 도시계획 및 도시재생계획 수립 시 설치를 지원하도록 했고, 기존 가로등 교체도 지원하도록 했다. 이와함께 가로등 디자인·기술개발 지원, 거리·마을·공원·관광지 등을 활용한 시범 사업 실시, 교육·홍보 등의 사업을 추진할 수 있도록 했다.조 의원은 "기후 위기 대응과 탄소중립을 위해서는 거창한 사업뿐만 아니라 시민들의 일상에서 재생에너지를 활용할 수 있는 기반을 하나씩 확대해 나가는 것이 중요하다"며 "가로등은 도시 곳곳에 설치되는 생활밀착형 시설인 만큼 재생에너지와 결합할 경우 에너지 절감은 물론 도시의 지속가능성을 높이는 데 의미가 있다"고 기대감을 내비쳤다. "앞으로 성남시가 재생에너지 활용을 확대하고 탄소중립 정책을 구체적으로 실현할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 덧붙였다.