큰사진보기 ▲울릉군에 경계경보 발령… 4분만 해제24일 오전 7시 52분 러시아 항공기가 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 진입해 울릉도에 근접하면서 경북 울릉군에 경계경보가 내려졌다 오전 7시 56분께 해제됐다. 이날 상황과 관련, 방송에 경계경보 관련 자막이 나오고 있다. ⓒ 연합뉴스TV 캡처 관련사진보기

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24일 오전 동해 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 진입한 러시아 군용기들이 울릉도 인근 한국 영공을 침범하기 직전까지 접근했던 것으로 확인됐다. 군 당국은 러시아 군용기의 영공 침범 가능성이 있다고 판단해 울릉지역에 선제적으로 경계경보를 발령했다고 밝혔다.장도영 합동참모본부 공보실장(해군 대령)은 이날 오전 국방부 정례브리핑에서 "오늘 오전 러시아 군용기 수 대가 동해 카디즈에 진입 후 영공 침범은 없었으나 울릉도 영공에 상당히 근접했다"고 밝혔다.장 실장은 "우리 군은 러시아 군용기가 카디즈에 진입하기 이전부터 탐지하였으며 공군 전투기를 투입하여 우발 상황에 대비한 전술 조치를 했다"면서 러시아 군용기들은 우리 군의 전술 조치 과정에서 동쪽으로 이탈했다고 설명했다.군 당국이 외국 군용기의 카디즈 진입에 대응해 주민들에게 경계경보까지 발령한 것은 이례적이다.장 실장은 "러시아 군용기가 울릉도 영공 침범 직전까지 접근하였고 군용기는 매우 빠르기 때문에 영공 침범이 예상되어 우리 국민을 보호하고 국민의 안전 확보를 위해 선제적으로 경보를 발령했다"고 밝혔다.다만 합참은 러시아 군용기가 울릉도 영공으로부터 어느 정도 거리까지 접근했는지, 카디즈에 머문 시간과 구체적인 비행경로, 투입된 군용기의 기종 등은 공개하지 않았다.러시아 군용기가 카디즈에 진입하는 일은 올해 들어서도 여러 차례 있었다. 하지만 카디즈는 국가가 주권을 행사하는 영공과는 다른 개념으로, 외국 군용기의 카디즈 진입 자체가 영공 침범을 의미하지는 않는다.앞서 지난 2019년 7월에는 러시아 군용기가 독도 인근 영공을 두 차례 침범해 우리 공군 전투기가 경고사격을 한 일이 있었다.장 실장은 이번 경계경보 발령이 처음인지에 대해서는 기존 자료를 확인해 봐야 한다면서도 "이번 경우가 좀 이례적인 경계경보 발령이라는 것은 맞다"고 밝혔다.이날 오전 경계경보가 발령되고 해제되는 과정에서 정부 기관들이 서로 다른 내용의 재난문자를 발송해 울릉도 주민들이 혼란을 겪기도 했다.행정안전부는 오전 7시 52분께 울릉군 지역에 경계경보를 발령했다. 이어 러시아 항공기가 영공을 침범했다는 내용의 위급재난문자를 보내 주민들에게 지하시설이나 건물 안으로 대피할 것을 안내했다.경계경보는 수분 만에 해제됐지만, 이번에는 경상북도가 오전 7시 58분께 북한 항공기로 추정되는 비행체가 위험범위를 벗어났다는 내용의 재난문자를 발송했다.경상북도는 경보 해제 문자를 작성하는 과정에서 평소 사용하던 훈련용 문구의 시간을 수정하면서 비행체의 국적을 바꾸지 않은 채 발송한 것으로 파악됐다. 경상북도는 오전 8시 39분 러시아 항공기였다는 내용의 정정 문자를 보냈다.하지만 러시아 군용기가 실제로 우리 영공을 침범하지 않았다는 합참의 설명과 행안부·경상북도가 발송한 재난문자 사이에는 여전히 차이가 있다.장 실장은 군이 관계기관에 경계경보 발령을 요청한 것은 맞다면서도 최초 상황 전파 과정에서 북한 추정 비행체라는 표현이 사용됐는지, 기관마다 다른 내용의 재난문자가 발송된 경위가 무엇인지에 대해서는 추가로 확인하겠다고 밝혔다.국방부는 러시아 군용기의 울릉도 접근과 관련해 이날 오후 러시아 무관을 초치하기로 했다.