큰사진보기 ▲전교조 탄압·과잉수사·경찰권 남용 규탄 충남지역 공동대책위원회는 23일 대전지방 공소청 홍성지청 앞에서 기자회견을 열고, 앞서 공소청에 송치된 전교조 충남지부 소속 교사 3인 사건에 대해 "전교조 탄압"이라며 "사건을 재판에 넘기지 말고 불기소 처리하라"고 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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선거법과 공무원법 위반 혐의로 재판에 넘겨질 위기에 놓인 전교조 충남지부 교사들을 위해 시민들이 탄원서 작성에 나섰다. 탄원서 작성 하루 만에 시민 700여 명이 서명에 참여했다.앞서 지난 11월 3일 충남경찰청은 전교조 충남지부 교사 3명을 선거법 위반과 공무원법 위반 등의 혐의로 대전지방 공소청 홍성지청에 송치했다.해당 사건은 6.3지방선거 당시 전교조 충남지부 교사 3명이 특정 후보를 조직적으로 지원했다는 의혹이 제기되고, 일부 후보가 고발장을 내면서 불거졌다. 일각에선 경찰이 민주진보교육감 추진위원회 활동 등을 문제 삼고 있는 것으로 보인다는 지적이 나오기도 했다.관련해 충남 지역 42개 시민사회 단체들은 23일 대전지방공소청 홍성지청 앞에서 기자회견을 열고 "사건을 재판에 넘기지 말고 불기소 처리할 것"을 촉구했다. 이후 시민들은 공소청에 제출할 탄원서 작성에 돌입했다.시민사회 단체들은 '전교조 교사 3인에 대한 선처'를 호소하는 탄원서를 통해 "전교조 교사 3인은 형사처벌 전력이 없다. 아이들과 학교를 위해 성실히 근무해온 교사들이다. 만약 기소되어 벌금 100만 원 이상의 형벌이 선고되면 교단을 떠나야 한다. 세분 모두에 대한 불기소 처분을 내려 달라"고 호소했다.탄원서 작성기간은 23일부터 오는 25일까지이다. 탄원서를 주도하고 있는 충남 시민사회 단체 등에 따르면 24일 오전 10시 현재 720여 명의 시민이 참여했다.탄원서 작성에 참여한 충남의 한 시민사회단체 관계자는 24일 기자와 한 통화에서 "대한민국은 OECD국가(회원국 38개) 중에 공무원의 정치기본권을 허용하지 않는 거의 유일한 국가이다"라며 "국제기구에서도 공무원 정치기본권 보장을 권고하고 있지만 (우리나라는) 이행을 하지 않고 있는 상황이다. 교사들의 정치기본권을 인정하지 않는 현 상황 자체가 반지성적이다"라고 말했다.그러면서 "전교조는 임의단체도 아니다. 조직적인 선거운동을 한 것도 아닌데, 피의자 신분이 된 것 자체가 유감스럽다"라며 교사들을 재판에 넘기지 말아야 한다고 주장했다.