큰사진보기 ▲수우도 고래바위수우도 고래바위 ⓒ 서성룡 관련사진보기

큰사진보기 ▲수우도 설운 장군을 모시는 지령사(至靈祠)수우도 설운 장군을 모시는 지령사(至靈祠) ⓒ 서성룡 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수우도 산신제수우도 산신제 ⓒ 서성룡 관련사진보기

큰사진보기 ▲수우도 설운장군 제례수우도를 지켜온 설운장군 제례를 주민들이 정성껏 올리고 있는 모습 ⓒ 서성룡 관련사진보기

큰사진보기 ▲수우도 김정갑 이장"설운 장군 제례는 우리 수우도 사람들이 무엇을 믿고 살아왔는지, 또 어떻게 살아왔는지를 보여주는 마을의 역사라고 생각합니다." ⓒ 서성룡 관련사진보기

"설운 장군 제례는 우리 수우도 사람들이 무엇을 믿고 살아왔는지, 또 어떻게 살아왔는지 보여주는 마을의 역사라고 생각합니다. 수우도에는 설운 장군을 모신 사당도 있고, 300년 된 당산나무와 주민들이 직접 땅을 파서 물을 길어 쓰던 100년 된 우물도 있습니다. 그런 것들이 다 우리 조상들이 살아온 흔적이고, 섬사람들의 삶과 기억이 담긴 소중한 자산이지요. 이런 이야기를 우리가 잘 지키고 다음 세대에도 전해줘야 한다고 생각합니다."

큰사진보기 ▲통영 설운 장군 안내판통영 설운 장군 설화는 오랜 세월 마을 주민들 사이에서 구전으로 전해져 왔지만, 아직 통영시 문화유산 등으로 지정되지 않아 주민들만의 힘으로 전통을 보존하고 이어가는 데 어려움을 겪고 있다. ⓒ 서성룡 관련사진보기

"옛날에는 보름 전 초하루 날부터 애 가진 사람, 초상 치른 사람, 객지에서 온 사람은 마을에 못 들어왔어. 마을 입구에 금줄을 쳐놓고 그랬지. 오늘도 마을 입구에 쳐놨다. 요즘은 어른들이 다 돌아가시고 사람이 없어지면서 이렇게 짧게 하지만, 옛날에는 이게 마을 큰 잔치였지. 당시 마을에 50~60가구가 살았는데 마을회관에 집집마다 제사상을 펼쳐놓으면 빽빽할 정도였지."

큰사진보기 ▲수우도 주민이 기억하는 설운장군 제례수우도 양점선(87) 할머니 ⓒ 박보현 관련사진보기

"제를 지내면 우리 마을에서 날짜를 받아가 마을에서 제일 깨끗한 사람을 뽑는다. 제주가 되면 밥도 굶고, 변소에 한 번 갔다 오면 새 옷으로 갈아입고 목욕하고 그랬어. 저 할바시(설운 장군) 제사는 엄중했어. (제주는) 날짜를 받으면 밭에 거름도 안 낼 정도였지."

"무당들이 와서 다 (제례) 하고, 아(애)들이 바글바글하고 그랬어. 그때는 집집마다 애들이 아홉에서 열은 됐거든. 그때만 해도 뭘 못 묵어 갖고 애들이 그 상에 놓인 떡을 빼 묵으려고 상 앞에 모여 있었지."

큰사진보기 ▲수우도 용왕제김정갑 이장과 마을 주민들이 함께 용왕제를 지내는 모습 ⓒ 서성룡 관련사진보기

큰사진보기 ▲수우도 '딴독섬(매바위)'수우도 고래바위에서 바라본 '딴독섬(매바위)' ⓒ 서성룡 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.

경남 통영시 사량면 돈지리에서 뱃길로 마주하는 수우도(樹牛島). 집집마다 소를 많이 길렀고, 섬의 생김새가 소를 닮았으며 동백나무가 많아 '수우도'라는 이름이 붙었다고 전해진다.지난 22일 밤, 보름달이 차오를 무렵 어둠이 짙게 내리자 설운 장군을 모신 지령사 뒤편에서 산신제가 시작됐다. 통영 한산도 한산사 범선 스님의 주례로 진행된 제례는 이튿날인 23일 설운 장군 제례로 이어졌다.마을을 지켜온 신으로 여겨지는 설운 장군은 주민들에게 '할바시'라는 이름으로 불린다. '인어장군'으로도 전해지는 설운 장군을 모시며 주민들은 음력 10월 15일마다 제를 올리고 마을의 안녕을 기원해 왔다.수우도에는 설운 장군을 모시는 지령사(至靈祠)라는 사당이 있다. 오래전부터 주민들은 이곳에 정성껏 제물을 차리고 마을의 평안과 풍어를 빌었다.과거에는 이삼일 동안 꽹과리를 치며 마을 잔치를 벌였지만, 주민들의 고령화로 2000년대 초반부터 설운장군 제례는 3년에 한 번 지내는 방식으로 바뀌었다. 올해는 산신제에 이어 설운 장군 제례와 마을 동제, 용왕제도 봉행됐다.설운 장군은 수우도에 전해 내려오는 반인반어(半人半魚)의 전설 속 인물이다. 사람의 몸에 물고기의 특징을 지닌 채 바다를 자유롭게 헤엄치며 왜구를 물리쳤다는 이야기다.마을 설화에 따르면, 설운 장군은 아이를 간절히 바라던 수우도의 한 부부가 열두 달 만에 낳은 아이다. 아이는 자라면서 몸에 비늘이 돋고 겨드랑이에 아가미가 생겼다. 바닷속을 자유롭게 오가던 그는 청년이 된 뒤 섬 앞바다에 왜구가 나타나자 은박산 꼭대기에서 커다란 부채로 바람을 일으켜 왜구를 물리쳤다. 주민들은 그를 설운 장군 또는 인어 장군이라 불렀다.그러나 설운 장군은 관군에 의해 목숨을 잃었고, 그가 세상을 떠난 뒤 왜구의 노략질이 다시 시작됐다고 한다. 마을을 지켜주던 장군을 잃은 주민들은 그의 넋을 기리고 다시는 외부의 침입으로부터 마을이 위협받지 않기를 바라는 마음으로 제당을 마련하고 위패를 모셨다. 이후 음력 10월 15일마다 제례를 올리며 설운 장군을 마을의 수호신으로 기리고, 마을의 안녕과 풍어를 기원해 왔다.수우도에서 나고 자란 김정갑 이장(51)은 13년 전 다시 고향으로 돌아왔다. 서울에서 캐릭터 디자이너로 일하던 그는 어머니 곁을 지키기 위해 도시 생활을 접고 섬으로 돌아왔다.7남매 중 막내인 그는 어머니가 세상을 떠난 뒤에도 고향을 떠나지 않고 어느덧 4년째 이장을 맡아 마을 어른들의 손과 발이 되고 있다. 그렇게 그는 태어나고 자란 섬에서 이웃들과 정을 나누며 수우도의 삶과 일상을 묵묵히 지켜가고 있다. 올해 설운 장군 제례의 제주(祭主)를 맡은 김정갑 이장은 섬이 지닌 고유한 역사와 문화를 지켜가는 일이 중요하다고 강조했다.김 이장은 특히 배편 개선이 필요하다고 지적했다. 현재 수우도를 드나드는 배는 오전에 섬으로 들어와 오후 4시 30분께 나가는 일정으로 운항하는데, 섬에 머물 수 있는 시간이 제한적이다 보니 외부 방문객들이 섬을 찾는 데도 제약이 따른다는 설명이다.그는 "주민들은 오랫동안 살아와서 익숙하지만 외부에서 오는 사람들은 배편이 불편할 수 있다"며 "중간에 한 차례 더 오가는 배편이 생기는 등 사람들이 좀 더 편하게 섬을 찾을 수 있는 여건이 마련됐으면 좋겠다"고 말했다.무엇보다 김 이장이 걱정하는 것은 마을의 전통이 사라지는 일이다. 설운 장군과 지령사는 아직 통영시 문화유산으로 지정되지 않았기 때문이다.김 이장은 "지금까지는 마을 주민들이 힘을 모아 소중한 전통을 지켜왔지만, 앞으로도 이 전통을 이어가기에는 한계가 있다"며 "우리 마을의 역사와 전통이 세월 속에 사라지지 않고 후손들에게도 온전히 전해질 수 있도록 행정에서 각별한 관심을 기울여 줬으면 좋겠다. 향토문화재 지정도 바라고 있지만, 주민들 스스로는 그 절차와 방법을 알기 어려운 만큼 행정이 적극적으로 나서 길을 열어줬으면 한다"며 심경을 토로했다.이날 마을회관 앞에서 만난 양점선 할머니(87)는 집집마다 제사상을 차리고 마을 사람들이 함께 제례를 준비하던 시절을 생생하게 기억했다.세월이 흐르고 마을의 규모가 줄어들면서 주민들이 한데 모여 제례를 준비하고 음식을 나누던 풍경도 이제는 아련한 옛 기억으로 남았다. 수우도 주민 대부분이 70~90대 고령층으로 접어들면서 설운 장군 제례를 해마다 이어가는 일조차 버거워졌다.결국 2000년대 초반부터는 3년에 한 번씩 제례를 지내며 명맥을 이어오고 있다. 오랜 세월 마을 공동체의 구심점이었던 제례마저 고령화와 인구 감소의 현실 앞에서 그 주기를 늦추며 간신히 전통의 끈을 붙들고 있는 셈이다.설운 장군의 제사를 마친 주민들은 마을회관에 모여 동제를 지내고, 이어 용왕제를 올린 뒤 음식을 나누며 음복했다.마을회관에 모인 예닐곱 명의 할머니들은 "다음 우리 할바시(설운 장군) 제사 때 또 오이소"라며 정겨운 인사를 건넸다. 아직은 자신들의 손으로 제사를 이어가고 있지만, 세월이 흘러 자신들이 떠난 뒤에는 누가 이 할바시 제사를 지켜갈 수 있을지 걱정스러운 마음도 내비쳤다.다시 만나자는 소박한 인사에는 오랜 세월 마을 사람들의 삶과 함께해 온 전통을 다음 세대에도 온전히 물려주고 싶은 간절한 바람이 담겨 있었다. 한 세대가 떠나면 함께 사라질지도 모를 마을의 오래된 기억과 믿음, 그 시간을 지켜온 사람들의 마음이 할바시 제사에 고스란히 남아 있다.