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"아기들 어디 가요?"

"공룡 보러 가요!"

"할머니, 할아버지가 손주 둘 데리고 가시려면 참 힘드시겠어요."

큰사진보기 ▲추운 날씨를 피해 찾은 인천 국립생물자원관 야외 '생생채움' 조형물 앞에서 두 손주가 신이 나 포즈를 취하고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲제30차 기획전 <소금 위에 피어난 식물> 전시장 입구에서 퉁퉁마디와 저어새 캐릭터 안내판을 구경하는 아이들. 관람 인증으로 받은 '해홍이 키링'을 손에 쥐고 무척이나 기뻐했다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주도 특유의 숲을 재현한 실내 온실 '곶자왈' 전경. 한겨울에도 푸른 난대성 식물과 물줄기를 보며 나무 데크길을 산책할 수 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲2층 해양생태계 코너에서 바닥에 비친 바닷속 물고기 영상을 따라 이리저리 발걸음을 옮기며 즐거워하는 둘째 손주. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시관 1층 로비에서 만난 스마트 안내 로봇을 신기한 듯 바라보는 두 손주. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린이 전용 전시실 '어린이 생생채움'에서 야생동물들의 먹이를 찾아 넣어주는 체험에 푹 빠진 두 아이의 뒷모습. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

수능 한파가 지나간 뒤에도 매서운 추위가 기승을 부렸다. 어린 아이들을 데리고 바깥 활동을 하는 것은 엄두도 내기 힘든 날씨다. 지난 21일, 주말을 맞아 딸아이가 오랜만에 친구들을 만나러 대구에 내려갔다. 나는 사위에게도 "이참에 고향 친구들 얼굴 좀 보고 오라"며 등을 떠밀어 보냈다. 덕분에 토요일과 일요일, 오롯이 우리 부부 둘이서 두 손주 '둥둥이'와 '에그'를 돌보게 되었다.대구에 다녀오자마자 육아 현장에 투입된 남편의 체력이 내심 걱정되었다. 마침 근처에 사는 시동생 내외가 현미쌀을 너무 많이 샀다며 한 포대를 나누어 주러 들렀다. 함께 저녁을 먹으며 육아 고충을 털어놓자, 두 사람이 입을 모아 인천에 있는 '국립생물자원관'을 추천해 주었다. 실내라 따뜻하고 아이들이 놀기 좋은 데다 관람료가 무료이고, 내부에 식당과 카페까지 있어 하루 코스로 제격이라는 것이었다.집에서 손주 둘을 돌보는 일은 전쟁과 평화를 오간다. 말과 글을 아는 큰아이 둥둥이는 설득이 가능해 동생에게 양보를 잘하는 편이다. 반면 아직 말을 못 하는 둘째 에그는 '기다림'이라는 개념을 몰라 제 차례가 올 때까지 목청껏 울어댄다.그래도 형이 정해둔 시간이 지나 장난감이나 그림책을 건네주면 언제 그랬냐는 듯 울음을 뚝 그친다. 엄마가 큰아이의 욕구를 충분히 존중해 준 덕분에 둥둥이도 기꺼이 동생을 배려할 줄 알게 된 모양이다. 가끔 둥둥이가 그림책에 빠지고, 에그가 자동차 터널 놀이에 열중할 때면 거실에 거짓말 같은 평화가 찾아오기도 한다.하지만 그 평화도 잠시뿐이다. 종일 집안에서만 맴돌다 보면 아이들은 금세 지루해하며 영상물을 보여달라고 조른다. 한 편만 보기로 약속해도 끌 때가 되면 아쉬움에 떼를 쓰기 일쑤라, 우리 부부가 돌볼 때는 가급적 미디어를 멀리하려 애쓴다. 토요일 내내 집에서 뱅뱅 돌며 에너지를 주체하지 못하는 아이들을 보며, 일요일에는 무조건 시동생 내외가 추천한 곳으로 떠나기로 마음먹었다.급하게 결정한 나들이라 사전 정보를 꼼꼼히 찾아보지 못한 것이 화근이었다. 동식물 표본이 많다는 말만 듣고 내 머릿속에는 당연히 커다란 공룡 모형도 있으리라는 착각이 자리 잡았다. 전날 밤, 손주들과 공룡 그림책까지 함께 읽으며 "내일 공룡 보러 가자"고 바람을 잔뜩 넣어두었다.일요일 오전, 행여 빠뜨린 짐은 없을까 몇 번이나 확인하며 집을 나섰다. 엘리베이터에서 마주친 위층 부부가 아이들에게 다정하게 물었다.둥둥이가 신이 나서 대답하자, 위층 부부는 우리 부부를 보며 웃음 지었다.황혼육아를 경험해 본 분들임이 틀림없었다. 그런데 '힘드시겠어요'라는 그 한마디에 머릿속에서 번뜩 스치는 것이 있었다. 아차, 유모차! 최근 둘째 에그가 아장아장 잘 걷기 시작하면서 유모차 챙기는 것을 까맣게 잊고 있었던 것이다.부랴부랴 다시 집으로 올라가 유모차를 챙겨 내려왔다. 넓은 전시관을 오래 둘러보려면 아이들이 금세 다리 아파할 텐데, 위층 부부의 따뜻한 인사 덕분에 큰 고비를 하나 넘겼다. 집에서 20분 남짓 달리니 오전 11시가 조금 넘어 국립생물자원관에 도착했다. 웅장하고 세련된 건물 외관 앞에서 기념사진을 한 장 남기고 안으로 들어섰다.로비에서는 마침 제30차 기획전 <소금 위에 피어난 식물> 관람 인증 시 귀여운 '해홍이 키링'을 증정하는 행사가 열리고 있었다. 기획전은 갯벌과 사구, 해식애 등 높은 염분과 거센 바닷바람을 견디며 살아가는 염생식물 26종을 소개하고 있었다."염생식물은 소금을 좋아해서가 아니라 다른 식물이 견디지 못하는 환경에 적응한 식물"이라는 안내 문구 앞에서 잠시 가슴이 뭉클해졌다. 특히 붉고 영롱한 빛깔을 띤 '퉁퉁마디'가 눈길을 사로잡았다.평소 딸아이가 "에그는 아직 어려서 박물관 같은 실내 관람은 무리"라며 걱정했었는데, 그사이 훌쩍 컸는지 전시물을 진지하게 들여다보는 모습이 무척 기특했다. 관람을 마치고 받은 키링을 손에 쥔 두 아이는 엄마 아빠에게 자랑하겠다며 어깨를 으쓱거렸다.2층으로 가고 싶다는 둥둥이의 성화에 제주 곶자왈을 재현한 실내 온실을 지나 위층으로 올라갔다. 난대성 식물과 시원한 물줄기, 새소리가 어우러져 숲속을 걷는 기분이 들었다. 에그는 나무 데크길을 걷는 재미에 푹 빠졌고, 둥둥이는 2층에 올라가면 드디어 공룡이 나타날 것이라는 기대에 부풀어 있었다. 하지만 아쉽게도 2층 어디에도 공룡은 없었다. 한반도 자생 생물을 보존·연구하는 곳이라는 사실을 뒤늦게 깨달았지만, 다행히 아이들은 다른 볼거리에 금세 마음을 빼앗겼다.상설전시실에는 우리나라 생물을 7개의 분류군으로 나누어 표본 985종, 4만 6000여 점을 전시하고 있었다. 아이들은 식물보다는 호랑이와 여우 등 동물계 척추동물 표본 앞에서 발걸음을 멈췄다. 에그는 아는 동물이 나올 때마다 손가락으로 가리키며 "어! 어!" 하고 감탄사를 연발했고, 둥둥이는 전시물 주변의 버튼들을 조작해 보느라 바빴다.2층 해양생태계 코너에서는 울릉도와 독도의 바닷속을 재현한 바닥 레이저 조명을 잡으려 이리저리 뛰어다녔고, 실감영상실 '디지털 포레스트'에서는 벽을 손으로 짚을 때마다 하트 모양이 피어나는 효과에 푹 빠져 한참을 머물렀다.다만 관람 중 한 가지 아쉬운 점도 있었다. 로비에서 만난 스마트 안내 로봇은 소리가 작고 질문에 응대하지 못해 아이들이 금방 흥미를 잃었다. 전문 해설사의 전시 해설은 방문 3일 전까지 누리집을 통해 사전 예약을 해야만 들을 수 있었다.아이들과 함께 오는 조부모나 부모들은 안내판에 적힌 글 이상의 설명을 해주기 어렵다. 미리 계획하고 오는 방문객도 많겠지만, 우리처럼 추위를 피해 당일치기로 찾는 가족들을 위해 주말 현장 해설 프로그램이 운영된다면 아이들의 호기심을 채워주는 데 큰 도움이 될 것 같다.2층 관람을 마치고 나니 아이들도, 우리 부부도 슬슬 다리가 뻐근해졌다. 다행히 전시관 곳곳에 아이들과 편히 앉아 쉴 수 있는 휴식 공간과 정수기가 잘 마련되어 있어 큰 도움이 되었다. 자리에 앉아 집에서 챙겨 온 음료수와 간식을 나누어 먹으며 잠시 숨을 돌렸다. 어린아이들을 데리고 다니면 쉴 곳이 마땅치 않아 난감할 때가 많은데, 세심한 배려가 돋보였다.에너지를 충전한 뒤 마지막 코스로 어린이 전용 전시실인 '어린이 생생채움'으로 향했다. 도시에 사는 야생생물을 발견하고 공감하는 공간으로, 아이들은 레고 블록을 조립하고 동물들에게 먹이를 넣어주는 체험을 하며 신나게 놀았다. 아이들이 놀이에 집중하는 사이, 우리 부부도 여유를 즐길 수 있었다.시계를 보니 어느새 오후 1시를 훌쩍 넘기고 있었다. 1층 식당으로 내려가 아이들이 좋아하는 우동과 돈가스를 주문했다. 평소 딸아이는 아이들이 식당에서 소란을 피울까 걱정해 외식 대신 배달 음식을 주로 시켜 먹곤 했다. 나 역시 내심 긴장하며 식사를 시작했는데, 웬걸, 두 녀석 모두 의젓하게 자리에 앉아 밥을 뚝딱 비워냈다.그새 또 한 뼘 자란 손주들의 모습에 대견함이 밀려왔다. 추운 날씨 탓에 야외 주제원의 미로원에서 잠깐 숨바꼭질만 하고 돌아서야 했지만, 따뜻한 봄이 오면 야생화단지와 생태연못까지 천천히 둘러보면 좋을 것 같다.집으로 돌아오는 차 안, 피곤했는지 두 아이가 금세 곯아떨어졌다. 하지만 집에 도착해 씻고 나니 언제 잤냐는 듯 아이들의 2차전이 다시 시작되었다. 그렇게 신나게 놀고도 둥둥이는 내심 기대했던 공룡을 못 본 것이 영 아쉬웠던 모양이다.잠자리에 들기 전, "할머니, 다음에는 진짜 공룡 보러 가자"라며 두 눈을 반짝인다. 지치지 않는 아이들의 체력에 혀를 내두르면서도, 시동생 내외 덕분에 훌륭한 나들이 장소를 알게 되어 뿌듯한 하루였다. 날이 조금 풀리면 이번엔 진짜 거대한 공룡 모형이 있는 곳을 제대로 찾아서, 두 손주와의 약속을 꼭 지켜주어야겠다.