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큰사진보기 ▲인천도시역사관은 11월 24일부터 내년 3월 1일까지 역사관 아암홀에서 기획특별전 '그 시절, 은성다방'을 연다 ⓒ 인천도시역사관 관련사진보기

미술관도 화랑도 귀하던 시절, 인천 예술인들이 그림을 걸고 시를 읽던 다방이 있었다. 신포동 '은성다방'이다. 이 다방과 그곳을 드나든 예술인들의 이야기를 담은 전시가 열린다.인천시립박물관 소속 인천도시역사관은 24일부터 내년 3월 1일까지 역사관 아암홀에서 기획특별전 '그 시절, 은성다방'을 연다고 이날 밝혔다.은성다방은 지금의 제물포구(옛 중구) 신포동에 있던 다방이다. 해방 뒤 인천 예술인들이 이곳에 모여 작품을 선보이고 서로 어울렸다. 개인전과 미술협회전이 열렸고, 음악회와 시 낭송회도 열렸다. 전시 공간이 모자라던 때라 다방이 갤러리 노릇을 한 셈이다.전시는 3부로 나뉜다. 1부는 해방 뒤 다방을 무대로 펼쳐진 문화예술 활동을 다룬다. 한국전쟁 중에도 전시회와 출판회가 이어졌고, 피란지 부산의 다방에서도 예술인들이 모여 활동을 이어갔다.2부에서는 구술 기록과 사진으로 은성다방의 옛 모습을 재현했다. 이곳에서 활동한 예술인들의 서예·시화·회화·사진 작품도 함께 볼 수 있다.눈여겨볼 것은 '오소회(五素會)' 작품이다. 역사관에 따르면 오소회는 1969년 인천 예술인들이 만든 모임이다. 미술평론가 이경성, 서예가 유희강, 1965~1966년 인천시장을 지낸 윤갑로를 비롯해 우문국·김영건·박응창 등 50대 이상 예술인이 참여했고, 1978년까지 모두 8차례 전시회를 열었다.그동안 오소회를 다룬 전시에서는 주로 이경성·우문국·김영건·유희강의 작품이 소개됐다. 이번에는 윤갑로 전 시장과 박응창 화백의 작품도 나온다.3부는 은성다방 주변 단골 가게 이야기다. 예술인들은 다방 건너편 '미문사'에서 전시 안내물과 문예지를 인쇄했고, '점화랑'에 표구와 액자를 맡겼다. 모임이 끝나면 신포시장 '백항아리집'에서 술잔을 나눴다. 지금은 점화랑을 빼면 옛 모습을 찾기 어렵다. 역사관은 이곳들을 기억하는 사람들의 구술로 사라진 공간의 이야기를 되살렸다.김상열 인천도시역사관장은 "은성다방의 정확한 개관과 폐관 시기는 확인하기 어렵지만, 인천 예술이 꽃피는 데 중요한 역할을 했던 공간이라는 점은 분명하다"며 "이번 전시를 통해 관람객들이 은성다방에 담긴 인천 문화예술의 역사와 그 시절 예술인들의 열정을 기억하길 바란다"고 말했다.인천도시역사관은 연수구 송도국제도시(인천타워대로 238)에 있다. 관람료는 없다. 매주 월요일과 1월 1일은 쉬지만, 월요일이 공휴일이면 문을 연다.