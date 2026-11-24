큰사진보기 ▲안철수 국민의힘 의원이 10월 27일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부 통일부 등에 대한 종합 국정감사에 참석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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"요새 저를 공격하는 마타도어, 색깔 논쟁에 대해 한 말씀 드리겠다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 국가정보원장 후보자로 강금실 전 법무부장관을 지명했다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

안철수 국민의힘 의원(경기 성남분당갑)은 강금실 국가정보원장 후보자가 지명된 다음 날 24일 페이스북에 "미국은 강금실 국정원장 지명을 '중국 간첩'의 국정원 접수로 판단하지 않겠느냐"라고 썼다.강 후보자가 중국 치치하얼시 인민정부 특별고문과 연변조선족자치주 경제특별고문을 맡았고, 시진핑 중국 국가주석의 기후 리더십과 중국 지도부의 정책 집행력을 긍정적으로 평가했다는 점을 근거로 들었다.강 후보자가 과거 사드 배치를 "무모한 결정이며 결사반대해야 한다"고 말했다는 주장도 덧붙였다. 그러면서 강 후보자를 "중국을 위해 복무한 사람"으로 규정하고, 취임하면 "한미 방첩동맹이 파탄"날 것이라고 말했다.3년 전에는 어땠을까. 주어만 바뀐, 유사한 질문이 그때도 있었다.2023년 2월 7일 안철수 의원이 자신의 페이스북에 쓴 말이다. 당시 국민의힘 전당대회 경쟁자였던 김기현 의원은 안 의원의 보수 정체성을 문제 삼으며 다섯 가지를 공개 질의했다. 지금도 간첩이 없다고 생각하는지, 사드 배치가 국익에 해를 끼쳤다고 보는지, 중국의 덩샤오핑을 여전히 지도자의 모범으로 생각하는지 등을 물었다.김 의원이 근거로 든 것은 안 의원의 과거 발언이었다. 안 의원은 2016년 사드 배치가 "종합적으로 국익에 도움이 되지 않는다"며 국민투표 실시도 검토해야 한다고 주장했다. 같은 해 국회 교섭단체 대표연설에서는 덩샤오핑이 수십 년 뒤의 국가 발전상을 설계한 사례를 소개하며 "지금 대한민국에서 덩샤오핑의 역할을 해야 하는 것이 바로 국회"라고 말했다.안 의원은 이 공세를 "마타도어, 색깔 논쟁"이라고 규정했다. 야당에 몸담았던 시절의 일부 발언을 떼어 현재의 정치적 정체성을 의심하는 것은 옳지 않다는 취지였다.두 공세에 쓰인 재료는 거의 같다. 2023년 김 의원은 간첩, 사드 반대, 덩샤오핑 평가를 한 묶음으로 제시해 안 의원의 정체성을 의심했다. 이번에는 안 의원이 중국 간첩, 사드 반대, 시진핑 평가를 한 묶음으로 제시해 강 후보자의 정체성을 의심했다.달라진 것은 공격받는 사람과 그 공격을 부르는 이름뿐이다. 자신이 공격받을 때는 "마타도어, 색깔 논쟁"이라 했고, 자신이 강 후보자를 공격할 때는 국가 안보 검증을 내세웠다.강 후보자가 중국 지방정부의 고문을 맡았다는 것은 숨겨진 사실이 아니다. 법무법인 원은 2014년 강 후보자가 연변주정부 상무국으로부터 경제특별고문으로 위촉됐다고 공개했다. 담당 업무도 적혀 있었다. 연변주의 한국 기업 투자유치와 한국 기업의 투자·합작에 관한 법률 자문이었다.물론 정보기관장 후보자가 외국 정부에서 맡았던 직책은 검증 대상이다. 금전적 대가나 편의를 받았는지, 현재도 관계가 이어지는지, 경제 자문을 넘어 정치·안보 업무에 관여했는지 확인해야 한다.그러나 검증에는 사실이 필요하다. 위촉 당시 법무법인 원이 공개한 고문직의 업무는 한국 기업의 투자 유치와 투자·합작 관련 법률 자문이었다. 안 의원은 이 경력이 중국의 정보 활동이나 정치적 영향력 행사로 이어졌다는 근거를 제시하지 않았다.연변주정부 대표단이 법무법인 원을 방문했을 때도 논의한 것은 중국 동북 3성에 한국 기업을 유치하는 방안과 투자 제도 개선이었다. 강 후보자는 이후 투자 박람회에 참석했고, 2019년 경제 고문으로 재위촉 되면서 한국 기업의 해외 진출과 연변 경제 활성화를 지원하겠다고 밝혔다.강 후보자가 연변주정부 고문으로 위촉된 2014년은 박근혜 정부가 시진핑 주석의 국빈 방한을 계기로 한중 자유무역협정과 상호 투자 확대를 추진하던 때였다. 당시 정부와 기업이 장려하던 경제 협력에 국내 로펌 고문 변호사로 참여한 경력을 12년 뒤 중국에 대한 충성의 증거로 바꾸려면, 그 사이를 연결할 별도의 사실이 필요하다.안 의원이 24일 페이스북에 제시한 사진은 강금실이 연변주정부 경제 고문이었다는 사실을 보여준다. 중국의 정보 활동에 협력했다는 사실은 보여주지 않는다. 안 의원은 그 빈칸을 "미국은 그렇게 판단하지 않겠느냐"는 추측으로 채웠다. 시진핑을 긍정적으로 평가한 발언도 마찬가지다. 강 후보자의 중국 인식이 적절했는지는 물을 수 있다. 그러나 중국 지도자의 특정 정책을 평가했다는 사실만으로 중국에 대한 충성을 입증할 수는 없다.안 의원도 덩샤오핑이 장기적인 국가 발전상을 설계한 사례를 언급했다는 이유로 정체성을 의심받았다. 그때 안 의원은 특정 발언을 떼어 친중 성향의 증거로 삼는 공격에 "색깔 논쟁"이라고 반발했다. 그런데 강 후보자의 시진핑 관련 발언에는 자신이 거부했던 바로 그 판단법을 적용했다.더구나 지난 19일 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체 정상회의에서 시진핑을 "놀라운 지도자"라고 부르고, 이날 <폭스뉴스>와의 인터뷰에서 "중국의 위대한 대통령 중 한 명"이라고 극찬한 사람은 도널드 트럼프 미국 대통령이었다. 안 의원이 대신 걱정한 미국의 대통령부터 이 기준을 통과하기 어렵다.사드도 다르지 않다. 안 의원은 2016년 사드 배치로 얻는 것보다 잃는 것이 크고, 대중국 관계 악화까지 고려하면 국익에 도움이 되지 않는다고 주장했다. 이듬해 찬성으로 돌아서면서는 상황이 바뀌면 입장도 바뀌는 것이 당연하다고 설명했다.안 의원이 자신의 사드 반대에 요구한 것은 당시 정세와 국익이라는 맥락이었다. 그러나 강 후보자의 사드 반대에는 같은 맥락을 허용하지 않았다. 자신의 사드 반대에는 당시 정세를 고려해야 한다고 설명했던 안 의원이 이번에는 강 후보자의 사드 반대 발언을 친중 성향의 근거로 제시했다.안 의원은 이종석 전 국정원장의 친중 행보 때문에 미국이 방미를 거부하고, 한미일 북한 해킹 협의체에서 국정원을 배제했으며, 대북 정보 공유를 제한하고 국정원 직원의 비자 발급을 지연했다고 주장했다.그러나 확인된 사실만으로 안 의원이 제시한 인과관계가 입증되지는 않는다. 지난 6월 북한 사이버 위협 대응을 위한 한미일 실무 그룹 회의에서 국정원이 빠진 것은 사실이다. 일부 대북 정보 제공이 제한된 것도 이 전 원장이 국회 정보위원회에서 인정했다. 다만 이 전 원장은 정동영 당시 통일부 장관의 북한 구성 우라늄 농축 시설 발언 등을 지목했다.미국이 이 전 원장의 방미를 거부했다는 보도는 국정원이 "명백한 오보"라고 부인했다. 이 전 원장도 미국 측 초청을 받았지만 이란전쟁 발발로 방문하지 않았다고 설명했다. 국정원 직원들의 비자 발급이 지연됐다는 의혹도 제기됐지만, 국정원은 한미 정보 협력과 무관한 개인별 심사 문제라고 밝혔다.국정원의 해명만으로 모든 의혹이 해소됐다고 단정할 수는 없다. 한미 정보 공조에 잡음이 있었던 것도 맞다. 그러나 서로 다른 사건을 모두 이 전 원장의 '친중 행보' 때문에 미국이 가한 제재로 묶으려면 그에 맞는 근거가 필요하다.강금실 후보자는 국정원장으로서 능력과 독립성을 검증받아야 한다. 강 후보자는 판사와 변호사, 법무부 장관을 지냈지만 정보·방첩·대북 분야의 실무 경험은 거의 없다. 이재명 대통령의 2021년 대선 경선 후보 후원회장과 2025년 대선 총괄선대위원장을 맡으며 정치적 인연도 이어왔다.청와대는 강 후보자가 국정원에 대한 민주적 통제를 강화할 적임자라고 설명했다. 그러나 대통령과 가까운 후보자가 국정원의 독립적 판단과 정치적 중립을 지킬 수 있는지, 정보 경험의 공백을 어떤 인사와 체계로 보완할 것인지 검증해야 한다. 왜 이종석 원장을 교체하고 강금실 후보자를 선택했는지도 설명이 필요하다.그러나 안 의원은 경제 고문 사진과 과거 발언을 한데 묶어 '중국 간첩'과 '동맹 파탄'을 꺼냈다. 인사 검증이 들어설 자리를 간첩 공포로 채웠다.간첩, 사드, 중국 지도자. 3년 전 안 의원이 색깔 논쟁이라고 불렀던 세 가지 재료가 이번 글에 그대로 돌아왔다. 달라진 것은 공격 대상뿐이다. 자신에게 향하면 마타도어이고 강 후보자에게 향하면 안보 검증이라면, 안 의원은 '중국 간첩'을 말하기 전에 그 이중 잣대부터 설명해야 한다.