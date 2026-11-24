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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 진천군 엽돈재의 옛이야기가 가족 국악뮤지컬로 새롭게 태어난다. (사)예술공장 두레(대표 김인경)는 오는 26일 진천예술의전당 진아트홀에서 가족국악뮤지컬 '엽전고개 용갑이'를 공연한다.이번 작품은 충북문화재단의 '공연장상주단체육성지원사업'의 일환으로 제작됐다.지역 설화를 현대적인 감각의 공연예술로 재해석한 창작물이다.작품은 구두쇠 박서방과 머슴 용갑이의 이야기를 그린다.갑자기 세상을 떠난 박서방의 숨겨진 엽전을 찾으려 마을 사람들이 주막에 모인다. 한밤중 박서방의 혼령까지 나타나면서 유쾌한 소동이 벌어진다. 용갑이가 비밀을 풀고 마을 사람들과 특별한 결말을 맞는 과정이 흥미진진하게 펼쳐진다.무대는 신명나는 전통 타악과 우리 가락, 춤사위가 어우러진다. 어린이에게는 유쾌한 웃음을, 부모에게는 향수와 감동을 전하며 전 세대의 공감을 이끈다.돈보다 소중한 나눔과 이웃의 정이라는 따뜻한 메시지도 담았다.이번 공연은 김인경 예술단장이 극작과 연출을 맡았다.오세란이 안무, 김강곤이 작·편곡을 담당했으며 한항선이 무대미술과 일러스트로 참여했다.무대에는 배우 이석규·김주열·전아름·임민혁·정경호·임나현과 악사 장호정·정지영·안희주, 보컬 김민경이 오른다.1984년 창단한 (사)예술공장 두레는 '전통연희의 현재화'를 목표로 마당극과 국악뮤지컬 등 다양한 창작 활동을 이어오고 있다.예술공장 두레 관계자는 "지역의 이야기를 온 가족이 함께 웃으며 즐길 수 있는 공연으로 만들었다"며 "용갑이의 모험을 통해 나눔의 가치를 느끼길 바란다"고 말했다.공연은 26일 오전 10시 30분과 오후 7시 30분 두 차례 열린다. 예매는 네이버와 NOL 티켓에서 할 수 있다. 자세한 내용은 예술공장 두레(043-211-0752)로 문의하면 된다.