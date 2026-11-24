한국 땅에서 태어났지만 부모의 미등록 체류 신분 탓에 출생신고조차 하지 못한 이주아동들은 그동안 '그림자 아동'으로 불리며 공적 안전망 밖으로 밀려나 있었습니다. 지난 8월 27일, 헌법재판소는 이주아동의 출생등록을 규율할 법률을 두지 않은 입법부작위에 대해 위헌을 확인했습니다. 이는 헌재 설립 이래 국회가 법률을 제정하지 않은 '진정입법부작위'를 위헌으로 판단한 두 번째 사례로, 1994년 이후 무려 32년 만에 내려진 매우 이례적인 결정입니다. 소라미 변호사는 이번 결정의 의의를 짚어내는 한편, 헌재의 판단이 선언에 그치지 않고 실질적인 아동 보호로 이어지도록 보편적 출생등록제의 조속한 입법과 함께 실현돼야 할 과제를 제시합니다.

큰사진보기 ▲아이들 (Unsplash Image) ⓒ charleingracia on Unsplash 관련사진보기

재판관 김상환 김형두 정정미 정형식 김복형 조한창 정계선 마은혁 오영준 2026. 8. 27. 선고 2022헌바255

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덧붙이는 글 | 이 기사는 참여연대 홈페이지와 슬로우뉴스, 아동정의에도 실립니다.글쓴이는 소라미 변호사(아동정의 대표)입니다.

'그림자 아동', '유령 아이', '투명인간'. 한국 땅에서 태어났지만 출생신고가 되지 않아 공적 기록에 존재하지 않는 미등록 이주아동을 일컫는 말들이다.2023년 출생미신고 아동 전수조사 당시, 출생신고조차 되지 못한 영아들이 사체로 냉장고와 뒷산에서 발견된 참혹한 사건이 연일 보도되었다. 우리 사회는 그제야 출생신고가 단순한 행정 절차가 아니라 아동의 생명과 안전을 지키는 최소한의 공적 안전망이라는 사실을 절실히 깨달았다. 그러나 당시 보건복지부의 전수조사 대상은 2123명의 내국인 아동에 그쳤고, 보호자가 외국인인 이주아동 4025명은 전수조사 대상에 포함되지 않았다.제도 개선 과정에서도 이주아동의 자리는 없었다. 2024년 7월, 아동의 출생신고 누락을 막기 위해 의료기관이 출생 사실을 통보하는 '출생통보제'가 시행되었지만, 이주아동은 적용 대상에서 제외되었다. 18대부터 21대 국회까지 발의된 관련 법안들은 매번 임기 만료로 폐기되었고, 22대 국회에 발의된 법안 역시 상임위의 문턱을 넘지 못하고 있다. 입법을 가로막은 가장 큰 벽은 이주민을 향한 혐오와 편견이었다. 최근 다문화가족에 대한 특혜를 언급한 대통령의 인식 역시 이러한 혐오와 편견을 확산·강화할 수 있다는 점에서 깊은 우려를 낳는다.이러한 현실 속에서 2026년 8월 27일, 헌법재판소는 역사적인 결정을 선고했다(2022헌마255). 미등록 체류 상태의 베트남 국적 부모에게서 태어난 아동이 국내법에 따른 출생등록을 하지 못하자 청구한 헌법소원에서, 헌재는 국내에서 태어난 외국인 아동에게도 '태어난 즉시 출생등록될 권리'가 인정되는지, 그리고 이를 규율할 법률을 두지 않은 입법부작위가 그 권리를 침해하는지를 판단했다.헌법재판소는 이주아동의 출생등록될 권리가 헌법 제10조의 인간의 존엄과 가치, 행복추구권에서 도출되며, 자유로운 인격 실현을 보장하는 자유권이자 국가에 최소한의 보호 장치를 요구할 수 있는 사회적 기본권의 성격을 함께 지닌다고 보았다. 헌재는 이미 2023년 3월 결정(2021헌마975)에서 아동의 '출생등록될 권리'를 독자적 기본권으로 인정한 바 있는데, 이번 결정에서는 그 주체가 내국인에게 한정되지 않고 국적과 무관하게 국내에서 태어난 외국인 아동에게도 인정된다고 명시했다.나아가 이주아동에게 의료나 교육 지원이 일부 제공되고 있더라도 이는 파편적이고 시혜적인 조치에 불과하며, 출생등록이 없으면 아동은 학대, 유기, 불법입양, 강제노동과 같은 범죄의 표적이 되기 쉽고 피해를 입어도 국가의 보호를 받기 어렵다고 지적하였다.현행 가족관계등록법에는 한국 국적이 없는 아동이 등록될 수 없고, 출입국관리법상 외국인등록 역시 부모가 미등록 상태이거나 본국 등록이 어려운 경우 원천적으로 불가능하다는 점도 짚었다. 부모의 출신국에서 출생등록할 수 있다는 주장 역시 받아들이지 않았다. 아동이 지금 살아 숨 쉬는 현재 이곳에서 '태어난 즉시' 등록되어야만 실효적인 보호가 가능하기 때문이다.1991년 유엔아동권리협약을 비준한 이래 유엔아동권리위원회로부터 수차례 '보편적 출생등록제' 도입을 권고받고도 이를 방치한 것은 정당화될 수 없으므로, 이 사건 입법부작위는 청구인 아동의 '태어난 즉시 출생등록될 권리'를 침해하여 헌법에 위반된다는 헌재의 판단은 지극히 정당하다. 특히 이번 결정은 1994년(89헌마2) 이후 32년 만에 국회의 '진정입법부작위'¹를 인용해 위헌을 확인했다는 점에서도 의의가 크다.이제 국회는 이주아동의 출생등록될 권리를 구체화할 입법 의무를 지게 되었다. 출생등록은 아동의 생존과 보호를 위한 공적 기록의 출발점일 뿐 체류자격 부여나 국적 취득과 곧바로 동일시될 사안이 아니며, 제도의 실효성을 높이기 위해서는 세 가지 과제가 반드시 병행되어야 한다.첫째, 부모가 단속을 두려워해 등록을 포기하지 않도록 출생등록 정보가 출입국 단속 등 다른 목적에 활용되지 않는다는 명확한 법적·제도적 보호벽을 두어야 한다. 헌재 역시 외국인 부모가 체류자격 결여 등으로 단속의 표적이 되지 않도록 행정절차적·제도적 보장 장치를 함께 갖추어야 한다고 덧붙였다.둘째, 출생통보제의 적용 대상에 이주아동을 포함하여 의료기관의 통보가 공적 등록으로 이어지게 해야 한다. 셋째, 이미 등록되지 못한 채 성장한 이주아동들을 위한 사후 등록 절차를 마련해야 한다. 등록의 문은 열렸으나 그 문에 들어설 수 없다면 헌재의 결정은 선언에 머물고 말 것이다.2015년, 필자를 비롯한 아동인권 활동가와 연구자, 변호사들은 모든 아동에게 출생신고를 보장하여야 한다는 절박함으로 '보편적 출생신고 네트워크'를 만들었다. 출생등록이 모든 아동의 당연한 권리임을 제도적으로 인정받기까지 10년이 넘는 세월이 걸렸다.이제 공은 국회와 정부로 넘어갔다. 국경과 체류 자격이라는 잣대가 갓 태어난 아동의 존엄과 권리를 가로막아서는 안 된다. 대한민국 땅에서 태어난 모든 아동이 부모의 국적이나 법적 지위, 출생 장소와 무관하게 출생과 동시에 공적으로 등록되고 보호받을 수 있도록, 국회는 보편적 출생등록제의 입법을 즉각 완수해야 한다.¹ 진정입법부작위란, 헌법상 국회의 입법의무가 있으나 이를 이행하지 않은 것을 말합니다.