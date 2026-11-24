큰사진보기 ▲등록문화유산 구 수원시청사구 수원시청사, 지금은 수원시가족여성회관으로 쓰이고 있다. ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲옆에서 바라본 구 수원시청사옆에서 바라본 구 수원시청사, 건물이 아름답다. ⓒ 김형기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국가등록문화유산임을 알리는 표지판건물 뒤, 국가등록문화유산임을 알리는 표지판이 있다. ⓒ 김형기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 광교복지관신문에도 실립니다.

늦가을의 쌀쌀한 바람이 옷깃을 여미게 하는 23일, 기자는 수원특례시 팔달구 매산로 신작로 거리에 우뚝 선 석조 건물 '구 수원시청사'를 찾았다. 바로 옆에 나란히 있는 붉은 벽돌의 '구 수원문화' 건물이 일제강점기의 아픈 흔적과 향토 문화의 정서를 품고 있다면, 육중한 화강석 외벽으로 마감된 구 수원시청사는 한국전쟁의 잿더미를 딛고 일어서려 했던 전후 복구의 의지와 현대 도시 수원의 행정사를 증명하는 살아있는 기록물이다.구 수원시청사의 건립 배경에는 격동의 현대사가 있다. 1949년 수원읍이 수원시로 승격된 직후 옛 읍사무소를 청사로 사용했으나, 이듬해 발발한 6·25 전쟁의 포화 속에서 청사가 파괴되는 비극을 겪었다. 전쟁이 멈춘 뒤 폐허가 된 도시를 재건하기 위해 수원시는 1954년 10월 새 청사 공사에 착수했고, 1956년 7월 지금의 건물을 준공했다.이후, 이 건물은 1987년 초 인계동 현 시청사로 이전하기까지 30여 년간 수원시 행정의 중심지였다. 1960년대 이후 산업화와 도시 팽창기 속에서 100만 특례시 수원의 기틀을 다진 주요 정책들이 모두 이곳에서 입안되고 실행됐다. 시청이 떠난 뒤에도 행정의 역사는 멈추지 않아 1988년부터 2007년까지는 '수원시 권선구청사'로 활용되며 반세기 넘게 관공서로 자리를 지켰다.구 수원시청사는 한국 근현대 건축사에서 중요한 이정표가 되었다. 1950년대 중반, 한국전쟁 직후의 열악한 물자와 기술 여건 속에서도 철근콘크리트 구조 위에 화강석 계통의 석재를 육면체 형태로 정교하게 다듬어 외벽을 마감했다. 정면에서 보았을 때 건물이 단조로워 보이지 않도록 창틀을 상자 모양으로 돌출시켜 입체감과 리듬감을 부여한 입면 구성이 돋보인다. 이는 서양의 기능주의 건축에 영향으로 우리나라 모더니즘 건축이 태동하던 시기의 관공서 건축 경향을 보여주었다.이 같은 역사적, 건축적 가치를 인정받아 구 수원시청사는 지난 2014년 9월 국가등록문화유산(제598호)으로 지정되었다. 관공서의 위엄을 간직하면서도 불필요한 장식을 덜어낸, 단정하고 견고한 외관은, 오늘날 신작로 근대 거리를 찾는 시민과 건축학도들의 발길을 붙잡고 있다.2007년 권선구청사가 탑동으로 이전한 이후, 이 공간은 시민들을 위한 공간으로 변모했다. 같은 해 9월 '수원시가족여성회관'으로 새롭게 문을 연, 구 수원시청사는 현재까지도 다양한 평생학습 강좌와 문화 프로그램, 여성·가족 복지 사업을 운영하는 시민 복합문화공간으로 활발히 움직이고 있다. 과거 시장실과 행정 부서가 자리했던 공간에서 오늘날 시민들이 취미를 배우고 이웃과 소통하는 모습은 근대문화유산 보존과 활용의 모범적인 사례로 꼽힌다.이날 회관을 찾은 시민 이경호씨는 "어릴 적 부모님 손을 잡고 민원서류를 떼러 오던 옛 시청 건물이 이제는 문화 강좌를 들으러 오는 배움터가 되어 찾아오니 감회가 새롭다"며, "지금도 시민들의 일상이 살아 숨 쉬는 문화유산이라는 점이 자랑스럽다"고 전했다.현장을 동행한 박천일 수원근대거리해설사는 "구 수원시청사는 일제강점기 건축물인 구 수원문화원과 나란히 서 있어, 식민지 시대에서 해방과 전쟁, 그리고 현대 산업화로 이어지는 수원의 시간 흐름을 한눈에 조망할 수 있는 최적의 장소"라며 "교동 인쇄소 골목과 구 부국원 등 주변 근대 유산과 함께 둘러보면 수원의 진면목을 발견할 수 있을 것"이라고 설명했다.깊어 가는 11월의 끝자락, 가족과 함께 차가운 화강석 외벽 너머로 전후 재건의 역사와 시민들의 일상이 공존하는 구 수원시청사를 찾아 수원의 지난 70년 현대사를 되짚어보는 것도 좋은 일이 될 것이다.