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큰사진보기 ▲2025 수원시여성노동자복지센터 여성노동자 워라밸워크숍 “함께 떠나 봄” ⓒ 한국여성노동자회 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 수원시여성노동자복지센터 여성노동자 워라밸워크숍 “함께 써 봄” 출판기념회 ⓒ 한국여성노동자회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 : 최규휘(수원시여성노동자복지센터)

여성노동자에게 일과 삶의 균형은 어떤 의미일까. 하루의 대부분을 일터에서 보내고, 퇴근 후에는 가사와 돌봄을 이어가는 여성들에게 자신만을 위한 시간을 갖는 일은 생각보다 쉽지 않다. 특히 직장과 가정에서 여러 역할을 동시에 수행해야 하는 여성들은 자신의 감정과 욕구를 살피기보다 주어진 역할을 해내는 데 익숙해지곤 한다.일과 생활의 균형은 퇴근 후 여가시간을 확보하는 것만을 의미하지 않는다. 노동자가 자신의 삶을 돌아보고, 감정을 표현하며, 스스로를 돌볼 수 있는 시간과 기회를 갖는 것 역시 중요하다. 여성노동자의 지속가능한 노동생활을 위해서는 정서적 회복과 자기돌봄을 지원하는 기반이 필요하다.수원시여성노동자복지센터는 여성노동자의 정서적 회복과 소진 예방을 위해 일·생활균형 지원사업의 하나로 다양한 형태의 여성노동자 대상 워라밸 워크숍을 운영해 왔다.2025년에는 여성노동자 7명을 대상으로 1박 2일에 걸친 비구조 재결단 집단상담을 진행했다. 참여자들은 직장 내 괴롭힘과 성희롱, 가족관계에서 겪은 어려움 등 자신의 삶에서 마주했던 문제를 이야기하고, 전문 심리 상담사와 다른 참여자들의 피드백을 통해 경험을 돌아보는 시간을 가졌다.집단상담은 참여자들이 비밀보장을 약속하고 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 자신의 이야기를 나누는 방식으로 진행됐다. 일과 삶에서 겪는 고민과 어려움을 털어놓고, 현재 겪고 있는 문제와 과거의 경험 사이의 관계를 살펴보며 앞으로 자신이 원하는 변화가 무엇인지 구체적으로 생각해 보도록 했다.특히 자신의 문제를 스스로 인식하고 변화의 방향을 결정하도록 돕는 데 중점을 두었다. 참여자들은 서로의 경험에 공감하고 긍정적인 지지와 격려를 주고받으며 새로운 행동과 관계를 만들어 갈 힘을 얻었다.이는 여성노동자가 직장과 가정에서 겪는 어려움을 개인의 문제로만 감당하지 않고, 다른 사람과 나누며 함께 회복할 수 있는 관계와 환경이 필요하다는 점을 보여준다.2026년에는 글쓰기를 매개로 자신의 노동과 일상을 돌아보는 여성노동자 워라밸 워크숍을 총 8회기에 걸쳐 운영했다.이번 프로그램은 글쓰기를 통해 자신의 경험과 감정을 표현하고 정리하며, 일상에서 벗어나 자신에게 집중하는 시간을 제공하기 위해 마련됐다. 참여자들은 매주 주어진 글감을 바탕으로 자신의 이야기를 글로 풀어내고, 완성한 글을 낭독하며 서로의 삶을 나누었다.글쓰기는 책을 만들기 위한 과정이 아니었다. 바쁜 일상에서 잠시 멈춰 자신이 지나온 시간과 경험을 돌아보고, 그동안 충분히 들여다보지 못했던 감정과 생각을 마주하는 시간이었다.한 참여자는 프로그램 소감에서 "주차별로 글감을 받아서 글쓰기를 진행하고, 스스로를 돌아보는 시간을 차분히 가질 수 있어서 좋았습니다. 그리고 글감을 낭독을 통해 도반들과 나누면서 다른 이들의 삶도 함께 조명할 수 있어서 좋았어요"라고 전했다.또 다른 참여자는 프로그램을 통해 '나에 대한 통찰'과 '자기 성찰'의 시간을 가질 수 있었다고 밝혔다. 자신의 경험을 글로 표현하고 다른 사람들과 나누는 과정이 스스로를 이해하고 삶을 돌아보는 계기가 된 것이다.8회기 프로그램의 마지막에는 참여자들이 그동안 써 온 글을 모아 자신만의 자서전을 소개하는 출판기념회가 열렸다.참여자들은 8회기 동안의 써온 글을 모아 자신의 책을 소개하며 이야기를 나누었다. 자신의 책이 놓인 작가 테이블을 각자의 개성으로 직접 꾸미고, 서로에게 소개했다. 이어서 책의 서문을 낭독하고 글을 쓰며 느꼈던 소감과 생각을 전했다. 프로그램 말미에는 서로에게 응원과 축하의 글을 작성해 나누는 시간도 마련됐다.누군가에게는 평범한 일상일 수 있지만, 자신이 살아온 시간을 글로 기록하고 다른 사람 앞에서 소개하는 일은 자신의 삶을 온전히 주인공으로 바라보는 경험이기도 하다.참여자들은 서로의 글을 듣고 응원하며 각자의 삶을 존중하고 공감하는 시간을 가졌다. 한 참여자는 "프로그램 자체도 좋았고 관계자분들의 관심과 노고에도 감사드립니다. 참여만으로도 삶의 전반에 도움이 많이 되었습니다"라고 소감을 전했다.이번 출판기념회는 글쓰기 결과물을 공유하는 자리를 넘어, 여성노동자들이 서로의 삶을 응원하고 정서적 지지를 나누는 시간이 되었다. 일터와 가정에서 각자의 역할을 수행하느라 자신의 이야기를 충분히 돌아보기 어려웠던 여성들이 잠시나마 자신을 중심에 놓고 삶을 이야기할 수 있었다는 점에서 의미가 있다.여성노동자의 정서적 소진은 개인의 마음가짐이나 노력만으로 해결하기 어렵다. 노동과 가사, 돌봄이 중첩되는 환경에서 자신을 위한 시간과 여유를 확보하기 어렵고, 일터에서 겪는 스트레스와 감정을 충분히 해소하지 못한 채 일상을 이어가는 경우도 많다.이러한 상황에서 자기돌봄은 개인이 알아서 해결해야 할 문제가 아니라 지속가능한 노동을 위해 사회적으로 관심을 가져야 할 영역이다. 여성은 오랫동안 가정과 일터에서 타인을 돌보는 역할을 맡아왔지만, 정작 여성 자신을 돌보는 일은 개인의 몫으로 남겨져 왔다. 타인을 돌보는 책임은 당연하게 요구하지만 돌봄을 제공하는 여성의 소진과 회복에는 충분한 관심과 지원이 부족하다. 이제는 여성노동자가 누군가를 돌보는 역할을 넘어 자신의 삶과 건강을 돌볼 수 있도록 사회적 지원과 제도적 기반을 마련해야 한다.수원시여성노동자복지센터가 2025년 집단상담 워크숍에 이어 2026년 글쓰기 워크숍을 운영한 것도 이러한 필요성에 주목했기 때문이다. 진행 방식은 달랐지만 두 사업 모두 여성노동자가 자신의 경험과 감정을 안전하게 표현하고, 다른 여성노동자와 공감과 지지를 나누며, 스스로 변화와 회복의 방향을 찾아갈 수 있도록 지원했다.여성노동자복지센터의 역할은 노동현장의 권리 보호에만 머무르지 않는다. 노동법률 상담과 권리구제가 일터에서 자신의 권리를 지키기 위한 지원이라면, 일·생활균형 지원사업은 여성노동자가 일하는 사람인 동시에 자신의 삶을 살아가는 한 사람으로서 자신을 돌볼 수 있도록 하는 영역이다.2027년도 경기도 예산안에서 여성노동자복지센터 지원 예산이 전액 삭감 대상으로 제시되면서 센터의 운영 중단 우려가 제기됐지만, 경기도의회 상임위원회 심의에서 예산이 전액 복원됐다. 그러나 여성노동자의 권익 보호와 일·생활균형을 위한 지원이 지속되기 위해서는 안정적인 재정과 정책적 기반이 뒷받침되어야 한다.여성노동자의 삶은 일터와 가정에서 보내는 시간만으로 설명되지 않는다. 일하는 사람으로서의 권리를 지키는 것과 균형 있는 삶을 지속하기 위한 사회적 지원이 필요하다. 여성노동자들이 자신의 감정을 돌보고, 다른 여성노동자와 연결되고, 삶의 의미를 발견할 수 있는 시간이 보장되어야 한다. 여성노동자가 일터에서 존중받는 것을 넘어 자신의 삶에서도 존중받을 수 있도록, 여성노동자의 일과 삶을 함께 살피는 여성노동자복지센터의 역할은 계속되어야 한다.