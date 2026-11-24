큰사진보기 ▲진보당 김선재 대전시당 위원장(왼쪽)과 이은영 부위원장이 23일 대전시교육청 네거리에서 파병 반대 손팻말 시위를 하고 있다. ⓒ 진보당대전시당 관련사진보기

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청해부대의 작전구역과 임무를 확대하는 파견연장 수정 동의안이 국회 심사에 들어가자, 대전지역 시민사회단체와 진보정당이 부결을 촉구하고 나섰다. 해적 대응을 내세워 병력과 장비를 추가하는 것이 사실상 미국의 대이란 전쟁에 우리 군을 관여시키는 '우회 파병'이라는 주장이다.대전자주통일평화연대와 진보당대전광역시당은 지난 23일 각각 성명을 내고 정부의 수정 동의안 철회와 국회 부결을 요구했다. 아울러 같은 날 대전참여자치시민연대 평화연대위원회는 별도 입장문을 통해 충남대학교에서 열린 포럼에 이스라엘 국영 무기기업 '라파엘'이 초청된 것을 비판하며 군과 대학, 대전시에 협력 중단을 촉구했다.국회 국방위원회는 23일 '국군부대의 소말리아 아덴만 해역 및 오만 남방 외해 파견연장 수정 동의안'을 상정하고 법안심사소위원회로 넘겼다. 수정안은 작전구역을 기존 아덴만 일대에서 오만 남방 외해까지 넓히고, 해상초계기와 폭발물처리반, 무인 소해장비 등을 추가 파견하는 내용이다.정부는 우리 선박과 국민 보호를 위한 전력 보강이라는 입장이다. 강신철 국방부 장관도 이날 국방위에서 전쟁 불간섭·불개입 원칙을 강조했다. 반대 단체들은 이러한 설명만으로 전쟁 연루 위험을 차단할 수 없다며, 확대된 임무와 지휘체계에 대한 검증을 요구하고 있다.대전지역 54개 시민·사회단체로 구성된 대전자주통일평화연대(이하 대전평화연대)는 성명에서 이번 수정안이 단순한 파견 기간 연장이 아니라고 주장했다. 병력을 320명에서 395명으로 늘리고, 작전구역 확대와 함께 '국제해상교통로의 안전과 항행의 자유 회복'이라는 새 임무를 부여했다는 게 이들의 주장의 근거다.대전평화연대는 "해적 퇴치를 명분으로 내세우면서 정작 해적 대응과 무관한 대잠 감시 및 기뢰 제거 전력을 추가한 것은 납득할 수 없다"며 "명백한 꼼수 파병이자 국민과 국회를 기만하는 행위"라고 비판했다.국제해양안보작전에 참여할 때 현지 사령관의 전술통제를 받도록 한 내용도 문제 삼았다. 이들은 "해상초계기가 수집한 정보가 미군에 제공되거나 기뢰 제거 전력이 미국의 해상작전을 지원한다면, 정부가 직접적인 전투 참여를 부인하더라도 전쟁에 관여하는 결과로 이어질 수 있다"고 주장했다.이들은 또 "정부는 '침략전쟁에 관여하지 않는다'고 강변하지만, 수정 동의안 어디에도 전쟁 개입을 차단할 실질적인 안전장치는 없다"고 우려했다.이들은 파병 동의 절차에 대해서도 비판했다. 기존 해적 퇴치 임무와 새로운 전쟁 관련 임무를 하나의 연장안으로 묶으면, 국회가 기존 임무에는 동의하면서 새 임무에는 반대할 선택권이 제한된다는 주장이다. 따라서 임무와 지역, 병력·무기체계가 달라진 만큼 사실상 새로운 파병으로 검증해야 한다고 요구했다.또한 미국·이스라엘의 대이란 공격을 침략전쟁으로 규정하며 한국군의 직간접적 협력은 헌법의 평화주의 원칙을 훼손할 위험이 있다고 밝혔다. 이들은 "국민의 생명과 안전, 헌법적 가치와 평화를 지키는 것이 국회의 책무"라며 동의안 부결을 촉구했다.대전평화연대는 매주 화·목요일 오전 11시 30분 대전시교육청 네거리에서 거리캠페인을 진행하고, 오는 29일 오후 3시 으능정이거리에서 '청해부대 꼼수파병 중단 촉구를 위한 평화행동'을 열 예정이다.진보당 대전시당도 23일 '국회는 기만적인 청해부대 꼼수 파병 부결하라'는 논평을 발표했다. 김선재 대전시당위원장과 이은영 부위원장 등 당원들은 이날 대전시교육청 네거리에서 파병 반대 손팻말 시위를 진행했다.대전시당은 작전구역과 임무를 확대하고 추가 군사 전력을 투입하면서 이를 기존 파견의 연장으로 처리하는 방식에 반대했다. 이들은 "이 정도의 임무와 작전구역, 전력의 변화라면 파견 연장안이 아니라 새로운 파병 동의안을 제출해야 마땅하다"고 주장했다.또한 정부가 전쟁에 관여하지 않겠다고 설명하면서도 작전 제한과 안전장치를 명확히 제시하지 않고 있다고 비판했다. 이란이 한국의 군사적 개입에 경고한 상황에서 장병을 분쟁 인접 해역에 추가 배치하는 것은 무력 충돌의 위험에서 자유로울 수 없다는 주장이다.대전시당은 "침략전쟁으로 만들어진 위기를 이유로 우리 군을 그 전쟁의 주변부에 투입한다면, 이는 위기를 해소하는 것이 아니라 전쟁에 개입하고 확산시키는 행위"라고 덧붙였다.끝으로 이들은 국회에 "정부 정책을 그대로 추인하지 말고 국민과 장병의 안전을 기준으로 판단하라"고 요구했다.대전참여자치시민연대 평화연대위원회(이하 대전참여연대)는 파병 문제와 별도로, 지역 군·대학·지방정부가 이스라엘 무기기업과 협력 기반을 마련하는 데 반대했다.대전참여연대가 문제 삼은 행사는 지난 17~18일 충남대에서 열린 '2026 글로벌 듀얼유스 이노베이션 포럼'이다. 위원회에 따르면 육군교육사령부와 충남대, 대전시 등이 공동주최하고 국방부와 방위사업청이 후원한 이 행사에 라파엘이 발표 기업으로 초청됐다.라파엘 관계자는 육군본부의 '대드론 전력 증강 방향' 발표와 같은 세션에서 자사 대드론 체계를 소개했다. 행사에는 군·정부 조달 담당자와 기업이 만나는 정부·기업 간 미팅도 마련됐다는 게 대전참여연대의 설명이다.대전참여연대는 "라파엘이 이스라엘 정부 소유 기업으로 아이언돔과 스파이크 미사일, 스파이스 유도폭탄 키트 등을 생산한다"며, "가자지구 민간인 살상에 사용된 것으로 지목된 무기를 공급하는 기업과 공공기관이 관계를 맺어서는 안 된다"고 주장했다.특히 무기 판매에 활용되는 '실전 검증'이라는 표현을 비판하며 "그 경험을 기술 노하우로 사들이는 것은 팔레스타인 민중을 향한 학살을 무기 성능 시험장으로 인정하는 일"이라고 밝혔다.대드론 체계는 방어 기술이라는 반론을 예상하면서도, 공격·방어 무기를 생산하는 기업이 같고 거래 수익도 해당 기업에 돌아가는 만큼 무기 종류를 구분하는 것으로 협력을 정당화할 수 없다고 주장했다.대전참여연대는 국방부와 육군에 이스라엘 군사기관·기업과의 무기 도입, 기술 협력, 공동연구 중단을 요구했다. 다음 달 열리는 대한민국 국제지상군방위산업전(KDEX 2026)에서도 이스라엘 무기기업의 참가를 불허하고, 충남대와 대전시는 향후 행사와 협력에서 이들 기업을 배제하라고 촉구했다.