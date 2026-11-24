큰사진보기 ▲콩 재배 현장 찾은 전남광주통합특별시의회 박형대(진보당·장흥1) 의원. 2026. 11. 23 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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전남광주통합특별시의회 박형대(진보당·장흥1) 의원은 전남광주 지역 콩 피해도 제주 지역처럼 농업재해로 인정하고 지원해야 한다고 24일 촉구했다.앞서 박 의원은 지난 23일 장흥군 장평면 콩 수확 현장과 피해 농지를 방문해 농민들 목소리를 들은 뒤 이 같은 입장을 밝혔다.박 의원은 통상 11월 중순이면 콩 수확을 마쳐야 하지만 사흘에 한 번꼴로 내리는 비와 높은 습도로 수확 작업이 지연되고 있다고 전했다. 여기에 콩이 꼬투리 안에서 싹트는 수발아와 미라병·자주무늬병 등이 발생하면서 품질 저하와 소득 감소 우려도 커지고 있다고 설명했다.박 의원에 따르면 전남광주 지역 콩 재배면적은 1만180㏊(옛 광주시 면적 5분의 1 규모), 재배 농가는 3만 5000여 가구에 이른다. 콩 재배 면적은 자급률을 높이고 벼를 대신할 작물을 육성하기 위해 확대돼 왔다.박 의원은 "콩·팥 등 두류에서 발생하고 있는 피해는 기후 위기 속에서 발생하는 명백한 농업재해"라며 "제주 지역 콩 피해가 농업재해로 인정된 만큼 전남광주도 신속히 피해를 조사하고 재해 인정과 지원에 나서야 한다"고 강조했다.이와 관련해 전남광주 지역 농민단체는 오는 25일 전남광주통합특별시 전남청사 앞에서 농업재해 인정과 피해 보상을 촉구하는 기자회견을 열기로 했다.