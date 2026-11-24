큰사진보기 ▲울릉군에 경계경보 발령… 4분만 해제24일 오전 7시 52분 러시아 항공기가 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 진입해 울릉도에 근접하면서 경북 울릉군에 경계경보가 내려졌다 오전 7시 56분께 해제됐다. 이날 상황과 관련, 방송에 경계경보 관련 자막이 나오고 있다. ⓒ 연합뉴스TV 캡처 관련사진보기

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러시아 군용기의 울릉도 접근으로 24일 이른 아침 경계경보가 발령되면서 울릉지역 주민들이 놀란 가슴을 쓸어내렸다.경북도가 경보 해제 재난문자에 훈련용 문구인 '북한 항공기 추정 비행체'라는 표현을 잘못 사용하면서 주민들의 혼란을 키웠다.울릉에 사는 홍모씨는 이날 연합뉴스와의 통화에서 "실제 사이렌이 울리지는 않았지만 갑자기 날아든 재난문자와 뉴스를 보고 다 놀랐다"고 경계경보 수신 직후 상황을 설명했다.행정안전부는 이날 오전 7시 52분께 러시아 항공기로 추정되는 비행체가 영공을 침범했다며 울릉지역에 경계경보를 발령했다.이 경보는 3분 뒤에 해제됐다.그러나 경북도가 다시 오전 7시 58분에 북한 항공기 추정 비행체가 위험범위를 이탈해 울릉지역 실제경보를 해제한다는 재난문자를 보냈다.이 때문에 울릉지역에서는 영공을 침범한 비행체가 러시아 소속인지, 북한 소속인지 혼선이 빚어졌다.업무로 육지에 나와 있는 남한권 군수도 한동안 비행체 소속이 북한이라고 파악했을 정도였다.군 당국은 러시아 군용기가 울릉도에 근접해 경계경보를 발령했고 영공을 침범하지는 않았다고 발표했다.경북도는 경계 해제 문자를 보내는 과정에서 평소 훈련하는 내용의 문구인 북한 항공기 추정 내용에 시간만 고쳐 잘못 발송했다고 밝혔다.결국 경북도의 실수로 혼선이 빚어진 셈이다.울릉지역에서는 이른 아침부터 경계경보가 발령됐고, 일부 지역에서는 실제 사이렌이 울렸다고 한다.그러나 실제 사이렌이 울렸어도 강풍 때문에 듣지 못한 주민이 많은 것으로 알려졌다.울릉읍 사동리에 사는 정모씨는 "경계경보가 재난문자로 왔다가 금방 해제돼서 실제 대피하지는 않았다"며 "나는 사이렌을 듣지 못했고 다른 사람은 들었다고 한다"고 전했다.북면에 사는 김모씨는 "사이렌 소리를 듣지는 못했는데 경보 발령 문자에 이어서 해제 문자가 금방 와서 주변에 실제로 대피한 사람은 없다"고 설명했다.남한권 군수는 "현재 육지에 나와 있지만 부군수와 관계 공무원을 통해 상황을 보고받고 있다"며 "실제 어떤 상황인지 예의주시하고 있다"고 말했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>